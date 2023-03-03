عربي
https://sputnikarabic.ae/20230303/الصين-تبعث-3-رسائل-أساسية-في-اجتماع-مجموعة-العشرين-1074282023.html
الصين تبعث "3 رسائل أساسية" في اجتماع مجموعة العشرين
الصين تبعث "3 رسائل أساسية" في اجتماع مجموعة العشرين
صرحت الصين، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ، بعث 3 رسائل أساسية، خلال ‏اجتماع وزراء خارجية قمة العشرين.‏ 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T17:35+0000
2023-03-03T17:35+0000
الصين
مجموعة العشرين
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1f/1071787196_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_0c5ecc1c6770e8064f32de939f7aabff.jpg
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، في إفادة صحفية، إلى أن أولى تلك الرسائل هي: "في مواجهة الوضع الدولي المتقلب والتحديات العالمية المتزايدة، يجب على مجموعة العشرين الارتقاء إلى مستوى المناسبة، وتعزيز التعاون والمساهمة بنصيبها في التنمية والازدهار العالميين".وثاني تلك الرسائل هي: "نحن بحاجة إلى ممارسة التعددية الحقيقية، واتباع مبادئ الحوار على قدم المساواة، وبناء توافق في الآراء من خلال التشاور، ولا ينبغي لأحد أن ينخرط في سياسات القوة أو حتى في مواجهة بيت الكتل".أما ثالث الرسائل التي بعث بها وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ، في اجتماع وزراء خارجية قمة العشرين: "نحن بحاجة إلى تعزيز التنمية السليمة للعولمة، ورفض الأحادية والحمائية، ومحاولات فصل سلاسل التوريد أو قطعها، وجعل التنمية العالمية أكثر شمولا ومرونة وفائدة للجميع"، وفقا لماو نينغ.وكان اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين انطلق صباح أمس الخميس، مستهلا فعالياته بدقيقة حداد على ضحايا الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا أخيرا.
https://sputnikarabic.ae/20230302/وزير-الخارجية-الصيني-للافروف-نعارض-تخريب-محادثات-السلام-بمعايير-مزدوجة-وعقوبات-وضغوط-1074241116.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1f/1071787196_0:0:1001:751_1920x0_80_0_0_e7313cd196ebf3f7c3691c284002627f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, مجموعة العشرين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, مجموعة العشرين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الصين تبعث "3 رسائل أساسية" في اجتماع مجموعة العشرين

17:35 GMT 03.03.2023
© AFP 2023 / -وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ
وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ
© AFP 2023 / -
تابعنا عبرTelegram
صرحت الصين، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ، بعث 3 رسائل أساسية، خلال ‏اجتماع وزراء خارجية قمة العشرين.‏
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، في إفادة صحفية، إلى أن أولى تلك الرسائل هي: "في مواجهة الوضع الدولي المتقلب والتحديات العالمية المتزايدة، يجب على مجموعة العشرين الارتقاء إلى مستوى المناسبة، وتعزيز التعاون والمساهمة بنصيبها في التنمية والازدهار العالميين".
وثاني تلك الرسائل هي: "نحن بحاجة إلى ممارسة التعددية الحقيقية، واتباع مبادئ الحوار على قدم المساواة، وبناء توافق في الآراء من خلال التشاور، ولا ينبغي لأحد أن ينخرط في سياسات القوة أو حتى في مواجهة بيت الكتل".
وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
وزير الخارجية الصيني للافروف: نعارض تخريب محادثات السلام بمعايير مزدوجة وعقوبات وضغوط
أمس, 18:51 GMT
أما ثالث الرسائل التي بعث بها وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ، في اجتماع وزراء خارجية قمة العشرين: "نحن بحاجة إلى تعزيز التنمية السليمة للعولمة، ورفض الأحادية والحمائية، ومحاولات فصل سلاسل التوريد أو قطعها، وجعل التنمية العالمية أكثر شمولا ومرونة وفائدة للجميع"، وفقا لماو نينغ.
وكان اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين انطلق صباح أمس الخميس، مستهلا فعالياته بدقيقة حداد على ضحايا الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا أخيرا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала