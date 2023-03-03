https://sputnikarabic.ae/20230303/الصين-تبعث-3-رسائل-أساسية-في-اجتماع-مجموعة-العشرين-1074282023.html
الصين تبعث "3 رسائل أساسية" في اجتماع مجموعة العشرين
الصين تبعث "3 رسائل أساسية" في اجتماع مجموعة العشرين
صرحت الصين، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ، بعث 3 رسائل أساسية، خلال اجتماع وزراء خارجية قمة العشرين. 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T17:35+0000
2023-03-03T17:35+0000
2023-03-03T17:35+0000
الصين
مجموعة العشرين
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1f/1071787196_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_0c5ecc1c6770e8064f32de939f7aabff.jpg
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، في إفادة صحفية، إلى أن أولى تلك الرسائل هي: "في مواجهة الوضع الدولي المتقلب والتحديات العالمية المتزايدة، يجب على مجموعة العشرين الارتقاء إلى مستوى المناسبة، وتعزيز التعاون والمساهمة بنصيبها في التنمية والازدهار العالميين".وثاني تلك الرسائل هي: "نحن بحاجة إلى ممارسة التعددية الحقيقية، واتباع مبادئ الحوار على قدم المساواة، وبناء توافق في الآراء من خلال التشاور، ولا ينبغي لأحد أن ينخرط في سياسات القوة أو حتى في مواجهة بيت الكتل".أما ثالث الرسائل التي بعث بها وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ، في اجتماع وزراء خارجية قمة العشرين: "نحن بحاجة إلى تعزيز التنمية السليمة للعولمة، ورفض الأحادية والحمائية، ومحاولات فصل سلاسل التوريد أو قطعها، وجعل التنمية العالمية أكثر شمولا ومرونة وفائدة للجميع"، وفقا لماو نينغ.وكان اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين انطلق صباح أمس الخميس، مستهلا فعالياته بدقيقة حداد على ضحايا الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا أخيرا.
https://sputnikarabic.ae/20230302/وزير-الخارجية-الصيني-للافروف-نعارض-تخريب-محادثات-السلام-بمعايير-مزدوجة-وعقوبات-وضغوط-1074241116.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1f/1071787196_0:0:1001:751_1920x0_80_0_0_e7313cd196ebf3f7c3691c284002627f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, مجموعة العشرين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, مجموعة العشرين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين تبعث "3 رسائل أساسية" في اجتماع مجموعة العشرين
تابعنا عبر
صرحت الصين، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ، بعث 3 رسائل أساسية، خلال اجتماع وزراء خارجية قمة العشرين.
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، في إفادة صحفية
، إلى أن أولى تلك الرسائل هي: "في مواجهة الوضع الدولي المتقلب والتحديات العالمية المتزايدة، يجب على مجموعة العشرين الارتقاء إلى مستوى المناسبة، وتعزيز التعاون والمساهمة بنصيبها في التنمية والازدهار العالميين".
وثاني تلك الرسائل هي: "نحن بحاجة إلى ممارسة التعددية الحقيقية، واتباع مبادئ الحوار على قدم المساواة، وبناء توافق في الآراء من خلال التشاور، ولا ينبغي لأحد أن ينخرط في سياسات القوة أو حتى في مواجهة بيت الكتل".
أما ثالث الرسائل التي بعث بها وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ، في اجتماع وزراء خارجية قمة العشرين: "نحن بحاجة إلى تعزيز التنمية السليمة للعولمة، ورفض الأحادية والحمائية، ومحاولات فصل سلاسل التوريد أو قطعها، وجعل التنمية العالمية أكثر شمولا ومرونة وفائدة للجميع"، وفقا لماو نينغ.
وكان اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين انطلق صباح أمس الخميس، مستهلا فعالياته بدقيقة حداد على ضحايا الزلازل المدمرة
التي ضربت تركيا وسوريا أخيرا.