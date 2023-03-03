https://sputnikarabic.ae/20230303/العمل-على-إطلاق-نظام-الدفع-مير-في-كوبا-يقترب-من-الانتهاء-1074247083.html
العمل على إطلاق نظام الدفع "مير" في كوبا يقترب من الانتهاء
العمل على إطلاق نظام الدفع "مير" في كوبا يقترب من الانتهاء
أعلن السفير الروسي في هافانا، أندريه غوسكوف، أن التحضير لإطلاق نظام الدفع "مير" يقترب من الانتهاء. 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T02:18+0000
2023-03-03T02:18+0000
2023-03-03T02:18+0000
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مكسيكو – سبوتنيك. وقال السفير لوكالة "سبوتنيك": "بحسب معلومات الطرف الكوبي، العمل على إطلاق نظام الدفع مير يقترب من الانتهاء. من المتوقع أن يؤدي استخدامه إلى زيادة تدفق السياح الروس إلى هذه الجزيرة".ويذكر أن بطاقات الدفع لنظام "مير" تُقبل في البنوك الشريكة بأبخازيا، أرمينيا، بيلاروس، فييتنام، كازاخستان، قرغيزيا، طاجيكستان، كوريا الجنوبية وأوسيتيا الجنوبية.
https://sputnikarabic.ae/20230209/روسيا-وتركيا-تعملان-على-نظام-دفع-بديل-لبطاقة-مير-الروسية--1073308828.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي
العمل على إطلاق نظام الدفع "مير" في كوبا يقترب من الانتهاء
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أعلن السفير الروسي في هافانا، أندريه غوسكوف، أن التحضير لإطلاق نظام الدفع "مير" يقترب من الانتهاء.