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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230303/العمل-على-إطلاق-نظام-الدفع-مير-في-كوبا-يقترب-من-الانتهاء-1074247083.html
العمل على إطلاق نظام الدفع "مير" في كوبا يقترب من الانتهاء
العمل على إطلاق نظام الدفع "مير" في كوبا يقترب من الانتهاء
أعلن السفير الروسي في هافانا، أندريه غوسكوف، أن التحضير لإطلاق نظام الدفع "مير" يقترب من الانتهاء. 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T02:18+0000
2023-03-03T02:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم العربي
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مكسيكو – سبوتنيك. وقال السفير لوكالة "سبوتنيك": "بحسب معلومات الطرف الكوبي، العمل على إطلاق نظام الدفع مير يقترب من الانتهاء. من المتوقع أن يؤدي استخدامه إلى زيادة تدفق السياح الروس إلى هذه الجزيرة".ويذكر أن بطاقات الدفع لنظام "مير" تُقبل في البنوك الشريكة بأبخازيا، أرمينيا، بيلاروس، فييتنام، كازاخستان، قرغيزيا، طاجيكستان، كوريا الجنوبية وأوسيتيا الجنوبية.
https://sputnikarabic.ae/20230209/روسيا-وتركيا-تعملان-على-نظام-دفع-بديل-لبطاقة-مير-الروسية--1073308828.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي

العمل على إطلاق نظام الدفع "مير" في كوبا يقترب من الانتهاء

02:18 GMT 03.03.2023
© unikassa.ruبطاقة مصرفية "مير"
بطاقة مصرفية مير - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
© unikassa.ru
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أعلن السفير الروسي في هافانا، أندريه غوسكوف، أن التحضير لإطلاق نظام الدفع "مير" يقترب من الانتهاء.
مكسيكو – سبوتنيك. وقال السفير لوكالة "سبوتنيك": "بحسب معلومات الطرف الكوبي، العمل على إطلاق نظام الدفع مير يقترب من الانتهاء. من المتوقع أن يؤدي استخدامه إلى زيادة تدفق السياح الروس إلى هذه الجزيرة".
بطاقة مصرفية مير - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
روسيا وتركيا تعملان على نظام دفع بديل لبطاقة "مير" الروسية
9 فبراير, 11:54 GMT
ويذكر أن بطاقات الدفع لنظام "مير" تُقبل في البنوك الشريكة بأبخازيا، أرمينيا، بيلاروس، فييتنام، كازاخستان، قرغيزيا، طاجيكستان، كوريا الجنوبية وأوسيتيا الجنوبية.
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