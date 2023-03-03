https://sputnikarabic.ae/20230303/طبيب-الرئيس-الأمريكي-الرئيس-خضع-لإزالة-ورم-سرطاني--1074287456.html
طبيب الرئيس الأمريكي: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني
طبيب الرئيس الأمريكي: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني
كشف طبيب الرئيس الأمريكي عن أن الرئيس جو بايدن، خضع لعملية إزالة ورم سرطاني خلال شهر فبراير/ شباط الماضي. 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T21:01+0000
2023-03-03T21:01+0000
2023-03-03T21:01+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال الطبيب إن الرئيس أزال ورما في الجلد، كان صغير الحجم، وإنه ليس بحاجة للعلاج حاليا.وقال أوكونور إن الرئيس بايدن، حالته الصحية جيدة، وأن الورم السرطاني كان في صدره، واكتشف خلال الفحص السنوي المقرر للرئيس، حسب وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.وتم إجراء العملية الجراحية في نفس يوم فحص الرئيس السنوي، وأكد الطبيب أن نوع السرطان الذي أصيب به الرئيس لا يميل إلى الانتقال.ولم تكن هذه المرة الأولى التي يزيل فيها بايدن أوراما سرطانية جلدية، فقد خضع لهذا الأمر أكثر من مرة قبل توليه الرئاسة.
https://sputnikarabic.ae/20230227/بايدن-مخاوف-الأمريكيين-بشأن-عمري-مشروعة-1074098191.html
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
طبيب الرئيس الأمريكي: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني
تابعنا عبر
كشف طبيب الرئيس الأمريكي عن أن الرئيس جو بايدن، خضع لعملية إزالة ورم سرطاني خلال شهر فبراير/ شباط الماضي.
وقال الطبيب إن الرئيس
أزال ورما في الجلد، كان صغير الحجم، وإنه ليس بحاجة للعلاج حاليا.
وقال أوكونور إن الرئيس بايدن، حالته الصحية جيدة، وأن الورم السرطاني كان في صدره، واكتشف خلال الفحص السنوي المقرر للرئيس، حسب وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.
وتم إجراء العملية الجراحية في نفس يوم فحص الرئيس السنوي، وأكد الطبيب أن نوع السرطان الذي أصيب به الرئيس لا يميل إلى الانتقال.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يزيل فيها بايدن أوراما سرطانية جلدية، فقد خضع لهذا الأمر أكثر من مرة قبل توليه الرئاسة
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