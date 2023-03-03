عربي
https://sputnikarabic.ae/20230303/طبيب-الرئيس-الأمريكي-الرئيس-خضع-لإزالة-ورم-سرطاني--1074287456.html
طبيب الرئيس الأمريكي: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني
طبيب الرئيس الأمريكي: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني
كشف طبيب الرئيس الأمريكي عن أن الرئيس جو بايدن، خضع لعملية إزالة ورم سرطاني خلال شهر فبراير/ شباط الماضي. 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T21:01+0000
2023-03-03T21:01+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1b/1074098016_0:0:3223:1813_1920x0_80_0_0_e3e4ec5fe7301784862ba282497bdcd5.jpg
وقال الطبيب إن الرئيس أزال ورما في الجلد، كان صغير الحجم، وإنه ليس بحاجة للعلاج حاليا.وقال أوكونور إن الرئيس بايدن، حالته الصحية جيدة، وأن الورم السرطاني كان في صدره، واكتشف خلال الفحص السنوي المقرر للرئيس، حسب وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.وتم إجراء العملية الجراحية في نفس يوم فحص الرئيس السنوي، وأكد الطبيب أن نوع السرطان الذي أصيب به الرئيس لا يميل إلى الانتقال.ولم تكن هذه المرة الأولى التي يزيل فيها بايدن أوراما سرطانية جلدية، فقد خضع لهذا الأمر أكثر من مرة قبل توليه الرئاسة.
https://sputnikarabic.ae/20230227/بايدن-مخاوف-الأمريكيين-بشأن-عمري-مشروعة-1074098191.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1b/1074098016_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_023ee1329a4c46c6b938ae54ee44813c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

طبيب الرئيس الأمريكي: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني

21:01 GMT 03.03.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
تابعنا عبرTelegram
كشف طبيب الرئيس الأمريكي عن أن الرئيس جو بايدن، خضع لعملية إزالة ورم سرطاني خلال شهر فبراير/ شباط الماضي.
وقال الطبيب إن الرئيس أزال ورما في الجلد، كان صغير الحجم، وإنه ليس بحاجة للعلاج حاليا.
وقال أوكونور إن الرئيس بايدن، حالته الصحية جيدة، وأن الورم السرطاني كان في صدره، واكتشف خلال الفحص السنوي المقرر للرئيس، حسب وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
بايدن: مخاوف الأمريكيين بشأن عمري "مشروعة"
27 فبراير, 13:43 GMT
وتم إجراء العملية الجراحية في نفس يوم فحص الرئيس السنوي، وأكد الطبيب أن نوع السرطان الذي أصيب به الرئيس لا يميل إلى الانتقال.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يزيل فيها بايدن أوراما سرطانية جلدية، فقد خضع لهذا الأمر أكثر من مرة قبل توليه الرئاسة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала