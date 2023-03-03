"كيف تجرؤ"... أم تهاجم بايدن بعد سخريته من لومها إياه على وفاة ابنيها
© AFP 2023 / NICHOLAS KAMMالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، 1 مايو/ أيار 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، 1 مايو/ أيار 2022
© AFP 2023 / NICHOLAS KAMM
شنّت أم أمريكية هجوما على الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد أن سخر من لومها إياه على وفاة ابنيها، اللذين توفيا جراء تسمم إثر تناولهم "الفنتالين".
وقالت الأم كيسلينغ، في رسالة مصورة لها، يوم الأربعاء الماضي، إن تعليقات بايدن في وقت سابق بشأن وفاة ولديها "غير مقبولة"، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.
وأضافت: "لقد صُدمت لرؤية الفيديو، الذي يتحدث بايدن فيه عن عضوة في الكونغرس أخطأت عندما قالت إن وفاة أطفالي هي نتيجة إخفاقات سياسته".
وتابعت: "وبينما كان بايدن يتحدث عني التي فقدت ولدي، بدأ يضحك، هكذا تتحدث عن وفاة أبنائي؟ لأن عضوة الكونغرس أخطأت في الكلام؟ أنت تسخر من فقدان أبنائي؟ كيف تجرؤ".
وأدلت الأم كيسلينغ بشهادتها أمام الكونغرس الأمريكي، يوم الأربعاء، بشأن ابنيها، كالب وكايلر، اللذين توفيا عام 2020 بعد تناولهما مسكنات لم يكنا على علم باحتوائها على "الفنتانيل".
“My children were taken away from me.” - Rebecca Kiessling, a mother from Michigan, bravely shares her personal testimony with @HomelandGOP on America’s fentanyl epidemic. pic.twitter.com/D5acZDWCnB— House Republicans (@HouseGOP) March 2, 2023
وأشارت النائبة الجمهورية، مارجوري تايلور غرين، من ولاية جورجيا، في وقت لاحق، إلى أن أبناء كيسلينغ ماتوا نتيجة تعامل بايدن مع أزمة الحدود الجنوبية، لكن حادثة وفاتهما حدثت قبل بضعة أشهر من أدائه اليمين.
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وفي محاولة بايدن للدفاع عن نفسه من تصريحات غرين، ضحك أثناء مشاركته القصة المأساوية لأبناء كيسلينع، خلال خطاب ألقاه أمام المشرعين الديمقراطيين.
وقال بايدن ضاحكا: "الشيء المثير للاهتمام هو أن "الفنتانيل" الذي تناوله الأولاد جاء خلال الإدارة الأخيرة"، في إشارة منه إلى أن الصبية ماتوا قبل بضعة أشهر من توليه منصبه في عام 2021.
وأردف: "انظروا على أي حال، لا أريد أن أبدأ في الجدال".
Yesterday, a mom who lost her two sons to fentanyl poisoning told her story.— RNC Research (@RNCResearch) March 2, 2023
Today, Biden laughed about it. pic.twitter.com/USEbe4Ouhe
وفيما لفتت كيسلينغ في مقطع الفيديو الخاص بها، إلى أن العديد من الإدارات الأمريكية السابقة "فشلت" في معالجة أزمة المخدرات و"الفنتانيل" بشكل صحيح، لكنها شددت أن بايدن لا يمكن ألا يلام.
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وتابعت موجهة حديثها إلى بايدن: "ولكن ماذا عن الزيادة بنسبة 22٪ في وفيات "الفنتانيل" منذ أن أصبحت رئيسا، ومنذ أن غيرت سياستك على الحدود، هذا يمثل عشرات الآلاف من المواطنين الأمريكيين الذين لقوا حتفهم أثناء ولايتك".
وأضافت كيسلينغ:
"هل ستستمر في الضحك؟ بشأن أولئك الذين ماتوا تحت ولايتك؟ هل علينا إحضارهم حتى تتمكن من النظر إليهم في أعينهم والضحك؟ ما مشكلتك؟".
وطالبت الأم في رسالتها المصورة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالاعتذار لها، وأن يتلقى محاسبة على أفعاله.