https://sputnikarabic.ae/20230303/كيف-تجرؤ-أم-تهاجم-بايدن-بعد-سخريته-من-لومها-إياه-على-وفاة-ابنيها-1074279604.html

‏"كيف تجرؤ"... أم تهاجم بايدن بعد سخريته من لومها إياه على وفاة ابنيها

‏"كيف تجرؤ"... أم تهاجم بايدن بعد سخريته من لومها إياه على وفاة ابنيها

شنّت أم أمريكية هجوما على الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد أن سخر من لومها إياه على وفاة ابنيها، ‏اللذين توفيا جراء تسمم إثر تناولهم "الفنتالين".‏ 03.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-03T16:33+0000

2023-03-03T16:33+0000

2023-03-03T16:33+0000

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وقالت الأم كيسلينغ، في رسالة مصورة لها، يوم الأربعاء الماضي، إن تعليقات بايدن في وقت سابق بشأن وفاة ولديها "غير مقبولة"، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.وأضافت: "لقد صُدمت لرؤية الفيديو، الذي يتحدث بايدن فيه عن عضوة في الكونغرس أخطأت عندما قالت إن وفاة أطفالي هي نتيجة إخفاقات سياسته".وأدلت الأم كيسلينغ بشهادتها أمام الكونغرس الأمريكي، يوم الأربعاء، بشأن ابنيها، كالب وكايلر، اللذين توفيا عام 2020 بعد تناولهما مسكنات لم يكنا على علم باحتوائها على "الفنتانيل".وأشارت النائبة الجمهورية، مارجوري تايلور غرين، من ولاية جورجيا، في وقت لاحق، إلى أن أبناء كيسلينغ ماتوا نتيجة تعامل بايدن مع أزمة الحدود الجنوبية، لكن حادثة وفاتهما حدثت قبل بضعة أشهر من أدائه اليمين.وفي محاولة بايدن للدفاع عن نفسه من تصريحات غرين، ضحك أثناء مشاركته القصة المأساوية لأبناء كيسلينع، خلال خطاب ألقاه أمام المشرعين الديمقراطيين.وقال بايدن ضاحكا: "الشيء المثير للاهتمام هو أن "الفنتانيل" الذي تناوله الأولاد جاء خلال الإدارة الأخيرة"، في إشارة منه إلى أن الصبية ماتوا قبل بضعة أشهر من توليه منصبه في عام 2021.وأردف: "انظروا على أي حال، لا أريد أن أبدأ في الجدال".وفيما لفتت كيسلينغ في مقطع الفيديو الخاص بها، إلى أن العديد من الإدارات الأمريكية السابقة "فشلت" في معالجة أزمة المخدرات و"الفنتانيل" بشكل صحيح، لكنها شددت أن بايدن لا يمكن ألا يلام.وتابعت موجهة حديثها إلى بايدن: "ولكن ماذا عن الزيادة بنسبة 22٪ في وفيات "الفنتانيل" منذ أن أصبحت رئيسا، ومنذ أن غيرت سياستك على الحدود، هذا يمثل عشرات الآلاف من المواطنين الأمريكيين الذين لقوا حتفهم أثناء ولايتك".وأضافت كيسلينغ: وطالبت الأم في رسالتها المصورة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالاعتذار لها، وأن يتلقى محاسبة على أفعاله.

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