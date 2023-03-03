https://sputnikarabic.ae/20230303/فرنسا-تشعر-بالفزع-بعد-تصريحات-وزير-إسرائيلي-بشأن-حوارة-1074280655.html
فرنسا "تشعر بالفزع" بعد تصريحات وزير إسرائيلي بشأن حوارة
فرنسا "تشعر بالفزع" بعد تصريحات وزير إسرائيلي بشأن حوارة
أدانت وزارة الخارجية الفرنسية بشدة، اليوم الجمعة، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي قال فيها إنه يجب محو بلدة حوارة الفلسطينية. 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T16:55+0000
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وصرحت الخارجية في بيان: "نشعر بالفزع من كلام الوزير الإسرائيلي. هذه التصريحات مرفوضة وغير مسؤولة ولا تليق بوزير في الحكومة الإسرائيلية".واعتبرت الخارجية الفرنسية أن تصريحات سموتريتش "تغذي الكراهية وتغذي دوامة العنف الحالية"، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وأمس الأول (الأربعاء)، قال سموتريتش وهو رئيس حزب "الصهيونية الدينية": "أعتقد أنه يجب محو بلدة حوارة من الوجود، وأن على دولة إسرائيل القيام بذلك وليس أفرادا".وكان سموتريتش يشير خلال حديثه في مؤتمر اقتصادي عقدته صحيفة "ذي ماركر" إلى الهجوم الذي شنه عشرات المستوطنين مساء الأحد الماضي على حوارة جنوب نابلس وأسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة العشرات، وإحراق عشرات المنازل ومئات السيارات.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، معلقا على ما قاله سموتريتش: "تصريح غير مسؤول ومثير للاشمئزاز"، على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.ودعا برايس، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين للتنديد بهذه التصريحات".وبحسب برايس، فإن هذه التصريحات "تصل إلى حد التحريض على العنف".كما أدانت كل من مصر والسعودية والأردن والإمارات وقطر تصريحات الوزير الإسرائيلي بحكومة بنيامين نتنياهو والتي تضم أحزابا من اقصى اليمين المتشدد.
https://sputnikarabic.ae/20230302/واشنطن-تنتقد-تصريحات-سموتريتش-بشأن-حوارة-غير-مسؤولة-ومثيرة-للاشمئزاز-1074198520.html
https://sputnikarabic.ae/20230226/لابيد-ميليشيات-سموتريتش-شرعت-في-حرق-حوارة-لنسف-قمة-العقبة-1074046919.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فرنسا , بنيامين نتنياهو, الأخبار, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فرنسا , بنيامين نتنياهو, الأخبار, العالم العربي
فرنسا "تشعر بالفزع" بعد تصريحات وزير إسرائيلي بشأن حوارة
16:55 GMT 03.03.2023 (تم التحديث: 17:03 GMT 03.03.2023) تابعنا عبر
أدانت وزارة الخارجية الفرنسية بشدة، اليوم الجمعة، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي قال فيها إنه يجب محو بلدة حوارة الفلسطينية.
وصرحت الخارجية في بيان: "نشعر بالفزع من كلام الوزير الإسرائيلي. هذه التصريحات مرفوضة وغير مسؤولة ولا تليق بوزير في الحكومة الإسرائيلية".
واعتبرت الخارجية الفرنسية أن تصريحات سموتريتش "تغذي الكراهية وتغذي دوامة العنف الحالية"، وفق ما نقلته صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية.
وأمس الأول (الأربعاء)، قال سموتريتش
وهو رئيس حزب "الصهيونية الدينية": "أعتقد أنه يجب محو بلدة حوارة من الوجود، وأن على دولة إسرائيل القيام بذلك وليس أفرادا".
وكان سموتريتش يشير خلال حديثه في مؤتمر اقتصادي عقدته صحيفة "ذي ماركر" إلى الهجوم الذي شنه عشرات المستوطنين مساء الأحد الماضي على حوارة جنوب نابلس وأسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة العشرات، وإحراق عشرات المنازل ومئات السيارات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
، معلقا على ما قاله سموتريتش: "تصريح غير مسؤول ومثير للاشمئزاز"، على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
ودعا برايس، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين للتنديد بهذه التصريحات".
وبحسب برايس، فإن هذه التصريحات "تصل إلى حد التحريض على العنف".
كما أدانت كل من مصر
والسعودية والأردن والإمارات وقطر تصريحات الوزير الإسرائيلي بحكومة بنيامين نتنياهو والتي تضم أحزابا من اقصى اليمين المتشدد.