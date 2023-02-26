https://sputnikarabic.ae/20230226/لابيد-ميليشيات-سموتريتش-شرعت-في-حرق-حوارة-لنسف-قمة-العقبة-1074046919.html

لابيد: ميليشيات سموتريتش شرعت في حرق حوارة لنسف قمة العقبة

لابيد: ميليشيات سموتريتش شرعت في حرق حوارة لنسف قمة العقبة

اتهم رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، ما سماها "ميليشيات سموتريتش" بالشروع في حرق بلدة حوارة الفلسطينية شمالي الضفة الغربية لنسف "قمة العقبة" الأمنية،... 26.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-26T20:52+0000

2023-02-26T20:52+0000

2023-02-26T20:52+0000

أخبار الضفة الغربية

العالم

أخبار العالم الآن

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/13/1067965573_0:281:3071:2008_1920x0_80_0_0_c2dec369e7bb3b110c013b3f2e06ecc5.jpg

وقال لابيد في تغريدة بحسابه على "تويتر": "شرعت ميليشيات سموتريتش في حرق حوارة لنسف قمة نتنياهو وغالانت في العقبة. هذه الحكومة تشكل خطرا على أمن إسرائيل".وشن عشرات المستوطنين هجمات عنيفة مساء اليوم الأحد، على بلدة حوارة الفلسطينية جنوب نابلس، بعد مقتل مستوطنين اثنين في إطلاق نار قرب البلدة.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن نحو 400 مستوطن تظاهروا عند مفترق "يتسهار" قرب حوارة، وأشعلوا النيران في 30 سيارة وأحرقوا أكثر من 10 منازل، ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين.وأضافت أن ستة من المنازل التي أحرقها المستوطنون أُضرم فيها النيران بينما كان السكان بداخلها.من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بمقتل شاب فلسطيني خلال تصدي المواطنين لهجوم مستوطنين على قرية زعترة، جنوب نابلس.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب إن الشاب سامح حمد الله محمود أقطش (37 عاما) قُتل "جراء إصابته بالرصاص الحي في البطن، خلال اعتداء المستوطنين وقوات الاحتلال على قرية زعترة، جنوب نابلس".وأشارت "وفا" إلى أن بلدات وقرى جنوب نابلس "تتعرض منذ عصر اليوم إلى هجوم واسع من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أسفر حتى الآن عن شهيد وأكثر من 100 إصابة، إضافة لإحراق منازل ومنشآت ومركبات".ومنذ بداية العام الحالي، قتل 66 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، بينهم 13 طفلا، وأربعة مسنين.وقالت تسيف ستاهل رئيسة منظمة "يش دين" الحقوقية الإسرائيلية في تغريدة على "تويتر": "حوارة تحترق. أحداث انتقامية، غير عادية من حيث خطورتها ونطاقها، تحدث منذ الهجوم. تسمح الأجهزة الأمنية للمستوطنين بتنفيذ القانون بأيديهم والقيام بأعمال انتقامية ضد السكان الأبرياء الذين ذنبهم الوحيد أنهم فلسطينيون".وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس حزب "الصهيونية الدينية" إن "الهدوء" لن يتحقق إلا عندما يضرب الجيش الإسرائيلي مدن الإرهاب ومرتكبيه بلا رحمة بالدبابات والمروحيات، بحيث يبث (رسالة مفادها) أن صاحب البيت قد أصيب بالجنون وسوف يستأصل رغبتهم في إلحاق الأذى بنا. سوف نطالب بعقد اجتماع فوري لمجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينت) لاتخاذ قرارات".وقبل ذلك بساعات، قتل إسرائيلييان بعد إصابتهما بإطلاق نار استهدف سيارة كانا يستقلانها قرب بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية.ووقع الهجوم بالتزامن مع عقد قمة العقبة الأمنية في الأردن، بمشاركة إسرائيلية فلسطينية أمريكية مصرية أردنية، في محاولة لوقف التصعيد في الضفة الغربية والقدس قبل شهر رمضان.ومنذ بداية العام الحالي، قتل 12 إسرائيليا في عمليات ينفذها فلسطينيون في الضفة الغربية بما في ذلك القدس، ردا على اعتداءات إسرائيلية متواصلة أسفرت عن مقتل 66 فلسطينيا برصاص إسرائيلي، بينهم 11 خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، الأربعاء الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20230226/مستوطنون-يعتدون-على-فلسطينيين-شمالي-الضفة-وتحذيرات-من-عمليات-انتقامية-فيديوهات-1074042007.html

https://sputnikarabic.ae/20230226/وزير-إسرائيلي-يدعو-إلى-قصف-الضفة-الغربية-بالدبابات-والمروحيات-1074032849.html

https://sputnikarabic.ae/20230226/سموتريتش-متحديا-قمة-العقبة-لن-يكون-هناك-تجميد-ليوم-واحد-في-الاستيطان-هذا-من-اختصاصي-1074042714.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الضفة الغربية, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم