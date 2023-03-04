https://sputnikarabic.ae/20230304/إعلام-واشنطن-تعطي-الضوء-الأخضر-لإسرائيل-لبيع-ألمانيا-صواريخ-حيتس-3-1074328948.html
إعلام: واشنطن تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لبيع ألمانيا صواريخ "حيتس 3"
إعلام: واشنطن تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لبيع ألمانيا صواريخ "حيتس 3"
زعمت قناة عبرية، اليوم السبت، أن الإدارة الأمريكية منحت إسرائيل الضوء الأخضر لبيع ألمانيا صواريخ "حيتس 3". 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T20:48+0000
2023-03-04T20:48+0000
2023-03-04T20:51+0000
إسرائيل
أخبار ألمانيا
حيتس 3
صفقة سلاح
العالم
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ادعت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، مساء اليوم السبت، أن هناك تقدما ملحوظا في صفقة بيع صواريخ "حيتس 3" إلى ألمانيا ودول صديقة أخرى في حلف "الناتو".وذكرت القناة العبرية بموقعها الإلكتروني أن الولايات المتحدة الأمريكية قد منحت إسرائيل الضوء الأخضر لإتمام الصفقة، كما أنه ستسمح أيضا لدول الناتو باستخدام قدرات الصاروخ الإسرائيلي الدفاعي "حيتس 3" لألمانيا.وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد يعلن عن تلك الصفقة خلال زيارته إلى برلين بعد 10 أيام.وكانت الصناعات الجوية الإسرائيلية قد أعلنت، غير مرة، أنها قريبة من إبرام صفقة سلاح مع ألمانيا بـ2.5 مليار يورو، وصفت بأنها الأكبر في تاريخ الصادرات الأمنية الإسرائيلية، وهي صفقة تشمل توفير منظومة "حيتس 3" الجوية الاعتراضية.وأشارت إلى أن تلك الصواريخ الإسرائيلية قادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي وفي الفضاء، وهي صفقة تأتي في إطار تغيير ألمانيا لمفهومها العسكري بشأن الأمن القومي بشكل دراماتيكي.
https://sputnikarabic.ae/20220830/إعلام-إسرائيل-تعتزم-بيع-صواريخ-حيتس-3-إلى-ألمانيا-1067058811.html
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار ألمانيا, حيتس 3, صفقة سلاح, العالم
إسرائيل, أخبار ألمانيا, حيتس 3, صفقة سلاح, العالم
إعلام: واشنطن تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لبيع ألمانيا صواريخ "حيتس 3"
20:48 GMT 04.03.2023 (تم التحديث: 20:51 GMT 04.03.2023) تابعنا عبر
زعمت قناة عبرية، اليوم السبت، أن الإدارة الأمريكية منحت إسرائيل الضوء الأخضر لبيع ألمانيا صواريخ "حيتس 3".
ادعت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، مساء اليوم السبت، أن هناك تقدما ملحوظا في صفقة بيع صواريخ "حيتس 3" إلى ألمانيا ودول صديقة أخرى في حلف "الناتو".
وذكرت القناة العبرية بموقعها الإلكتروني أن الولايات المتحدة الأمريكية قد منحت إسرائيل الضوء الأخضر لإتمام الصفقة، كما أنه ستسمح أيضا لدول الناتو باستخدام قدرات الصاروخ الإسرائيلي الدفاعي "حيتس 3" لألمانيا.
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
، قد يعلن عن تلك الصفقة خلال زيارته إلى برلين بعد 10 أيام.
وكانت الصناعات الجوية الإسرائيلية قد أعلنت، غير مرة، أنها قريبة من إبرام صفقة سلاح مع ألمانيا بـ2.5 مليار يورو، وصفت بأنها الأكبر في تاريخ الصادرات الأمنية الإسرائيلية، وهي صفقة تشمل توفير منظومة "حيتس 3"
الجوية الاعتراضية.
وأشارت إلى أن تلك الصواريخ الإسرائيلية قادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي وفي الفضاء، وهي صفقة تأتي في إطار تغيير ألمانيا لمفهومها العسكري بشأن الأمن القومي بشكل دراماتيكي.