https://sputnikarabic.ae/20230304/إلغاء-مئات-الرحلات-الجوية-في-أمريكا-بسبب-عاصفة-ثلجية-شديدة-1074329874.html
إلغاء مئات الرحلات الجوية في أمريكا بسبب عاصفة ثلجية شديدة
إلغاء مئات الرحلات الجوية في أمريكا بسبب عاصفة ثلجية شديدة
ألغت الولايات المتحدة الأمريكية العديد من الرحلات الجوية اليوم السبت، بسبب مرور عاصفة ثلجية بعدة أجزاء من البلاد. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T21:40+0000
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وكشف موقع تتبع الرحلات الجوية "فلايت أوير"، أنه تم إلغاء أكثر من 700 رحلة جوية بالإضافة إلى تأخر أكثر من 1800 رحلة محلية أخرى بسبب تساقط ثلوج كثيفة وهبوب رياح قوية.ولفت إلى أن مطار لوجان الدولي في بوسطن يعد هو الأكثر تضررا، حيث تم إلغاء أكثر من 100 رحلة اليوم.وكانت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية سبق وحذرت من عاصفة شتوية كبيرة مصحوبة بتساقطات ثلجية كثيفة وعواصف ثلجية في معظم أنحاء أمريكا، بينما توقعت مصلحة الأرصاد الجوية الأمريكية أن يتأثر ملايين الأشخاص جراء الطقس القاسي.
https://sputnikarabic.ae/20230204/أمريكا-تغلق-المجال-الجوي-وتوقف-العمل-بعدة-مطارات-تمهيدا-لاعتراض-محتمل-للمنطاد-الصيني-1073108578.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الطيران
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الطيران
إلغاء مئات الرحلات الجوية في أمريكا بسبب عاصفة ثلجية شديدة
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ألغت الولايات المتحدة الأمريكية العديد من الرحلات الجوية اليوم السبت، بسبب مرور عاصفة ثلجية بعدة أجزاء من البلاد.
وكشف موقع تتبع الرحلات الجوية "فلايت أوير"، أنه تم إلغاء أكثر من 700 رحلة جوية بالإضافة إلى تأخر أكثر من 1800 رحلة محلية أخرى بسبب تساقط ثلوج كثيفة
وهبوب رياح قوية.
ولفت إلى أن مطار لوجان الدولي في بوسطن يعد هو الأكثر تضررا، حيث تم إلغاء أكثر من 100 رحلة اليوم.
وكانت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية سبق وحذرت من عاصفة شتوية كبيرة
مصحوبة بتساقطات ثلجية كثيفة وعواصف ثلجية في معظم أنحاء أمريكا، بينما توقعت مصلحة الأرصاد الجوية الأمريكية أن يتأثر ملايين الأشخاص جراء الطقس القاسي.