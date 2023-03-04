https://sputnikarabic.ae/20230304/المحكمة-العليا-في-بلجيكا-ترفض-دعوى-لمعارضين-إيرانيين-ضد-قانون-لتبادل-المحكومين-بين-البلدين-1074297374.html

المحكمة العليا في بلجيكا ترفض دعوى لمعارضين إيرانيين ضد قانون لتبادل المحكومين بين البلدين

المحكمة العليا في بلجيكا ترفض دعوى لمعارضين إيرانيين ضد قانون لتبادل المحكومين بين البلدين

رفضت المحكمة العليا في بروكسل دعوى تقدم بها معارضون إيرانيون للطعن على قانون حكومي ينص على تبادل المحكومين بين طهران وبروكسل. 04.03.2023, سبوتنيك عربي

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ووفقا لبيان نشرته "فرانس 24"، قالت المحكمة العليا في بلجيكا إنها "رفضت دعوى الطعن التي رفعها معارضون إيرانيون في المنفى ضد القانون البلجيكي الصادر في يوليو/ تموز 2022، والذي ينص على نقل محكومين".واعتبر البعض هذا القرار تمهيدا لتبادل محتمل لمحكومين بين طهران وبروكسل، وهو ما يسمح بعودة مشروطة للمواطن البلجيكي المحتجز في طهران "أوليفييه فانديكاستيل".وألزم بيان المحكمة الحكومة بإبلاغ الضحايا بـ "أفعال المدان المعني حتى يتسنى لهم مراجعة شرعيتها بشكل فعال من قبل المحكمة الابتدائية"، وذلك عندما تتخذ قرارا بنقل أحدهم.و" فانديكاستيل" هو عامل إغاثة اتهمته طهران بالتجسس، وصدرت بحقه أحكام سجن وصلت إلى 40 عاماً، ولا يمكن الإفراج عنه إلا بعد قضاء مدة تصل إلى 12 عاماً ونصف، وفقا للقوانين الإيرانية.وفي المقابل، يقبع في سجون بلجيكا دبلوماسي إيراني هو أسد الله أسدي، والذي أدانته محكمة بلجيكية في العام قبل الماضي 2021 بتهمة الإرهاب، وقضت عليه بالسجن 20 عاما.طالع أيضا: وزيرة خارجية بلجيكا تقص خصلة من شعرها تضامنا مع النساء في إيران... فيديو

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