https://sputnikarabic.ae/20230304/المراكز-الأمريكية-الولايات-المتحدة-تسجل-ما-يقارب-20-ألف-وفاة-جراء-الإنفلونزا-1074289257.html
المراكز الأمريكية: الولايات المتحدة تسجل ما يقارب 20 ألف وفاة جراء الإنفلونزا
المراكز الأمريكية: الولايات المتحدة تسجل ما يقارب 20 ألف وفاة جراء الإنفلونزا
سُجل 26 مليون حالة على الأقل و290 ألف حالة استشفاء و18 ألف حالة وفاة تتعلق بالإنفلونزا حتى الآن في الولايات المتحدة خلال هذا الموسم. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T02:30+0000
2023-03-04T02:30+0000
2023-03-04T02:30+0000
الإنفلونزا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وبحسب أحدث تقديرات نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" يوم الجمعة، تم تسجيل 117 وفاة ترتبط بالإنفلونزا بين الأطفال في البلاد هذا الموسم.وفي ضوء ذلك، توصي المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن يلتقى كل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر فيما فوق، اللقاح السنوي المضاد الإنفلونزا، طالما واصل فيروس الإنفلونزا انتشاره، وفقا لوكالة شنخوا.وأضافت أن هناك أيضا أدوية مضادة للفيروسات الموصوفة طبيا يمكن استخدامها للعلاج من الأنفلونزا، والتي يجب البدء في استخدامها في أقرب وقت ممكن.
https://sputnikarabic.ae/20230131/بايدن-ينهي-حالات-الطوارئ-المتعلقة-بكوفيد-19-ابتداء-من-11-مايو-1072897812.html
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الإنفلونزا, الولايات المتحدة الأمريكية, زيادة الوفيات, العالم, أخبار العالم الآن
الإنفلونزا, الولايات المتحدة الأمريكية, زيادة الوفيات, العالم, أخبار العالم الآن
المراكز الأمريكية: الولايات المتحدة تسجل ما يقارب 20 ألف وفاة جراء الإنفلونزا
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سُجل 26 مليون حالة على الأقل و290 ألف حالة استشفاء و18 ألف حالة وفاة تتعلق بالإنفلونزا حتى الآن في الولايات المتحدة خلال هذا الموسم.
وبحسب أحدث تقديرات نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" يوم الجمعة، تم تسجيل 117 وفاة ترتبط بالإنفلونزا بين الأطفال في البلاد
هذا الموسم.
ومن جهة أخرى، واصل العدد والمعدل الأسبوعي لحالات الاستشفاء المتعلقة بالإنفلونزا في البلاد انخفاضه، حيث سُجلت 1500 حالة استشفاء ترتبط بالإنفلونزا خلال الأسبوع الأخير المنتهي يوم 25 فبراير، بحسب "سي دي سي".
وفي ضوء ذلك، توصي المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن يلتقى كل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر
فيما فوق، اللقاح السنوي المضاد الإنفلونزا، طالما واصل فيروس الإنفلونزا انتشاره، وفقا لوكالة شنخوا.
وأضافت أن هناك أيضا أدوية مضادة للفيروسات الموصوفة طبيا يمكن استخدامها للعلاج من الأنفلونزا، والتي يجب البدء في استخدامها في أقرب وقت ممكن.