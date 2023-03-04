https://sputnikarabic.ae/20230304/النائب-العام-المصري-يصدر-قرارا-عاجلا-في-واقعة-هوج-بول-1074330295.html
النائب العام المصري يصدر قرارا عاجلا في واقعة "هوج بول"
النائب العام المصري يصدر قرارا عاجلا في واقعة "هوج بول"
أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري، اليوم السبت، بتشكيل فريق عمل للتحقيق في واقعة النصب الإلكتروني المعروفة مؤخرا باسم "هوج بول". 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T21:49+0000
2023-03-04T21:49+0000
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ونقلت صحيفة اليوم السابع، مساء اليوم السبت، عن النائب العام المصري، أمره بتشكيل فريق من نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتبه للتحقيق في واقعة "هوج بول".وأكد بيان صادر عن النائب العام رصده لمنشورات متعددة بمواقع التواصل الاجتماعي منذ مطلع الشهر الجاري، تتعلق باتهام البعض مُؤسسي تطبيق "هوج بول" بالاحتيال عليهم وتمكنهم من الاستيلاء على أموالهم، والتي بلغت حوالي 19 مليون جنيه مصري، وذلك بعد إيهام المواطنين باستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية بإستخدام تطبيق "هوج بول".وقد تلقت النيابة العامة المصرية محضرا من إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بوزارة الداخلية المصرية تتعلق بإبلاغ بعض المواطنين عن التطبيق الإلكتروني "Hogg pool"، وتحصل المسؤولين عن هذا التطبيق على مبالغ مالية من المواطنين بطرق الدفع الإلكترونية.ونجحت إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بوزارة الداخلية المصرية في التوصل إلى مجموعة من الأشخاص، أجانب ومصريين، وتبين أنهم (29 شخصا، 13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية) حيث اتخذوا من عدد 2 فيلا سكنية بالقاهرة مقرا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.وأمرت النيابة العامة المصرية بضبط وإحضار المتهمين وضبط أدواتهم التي استخدموها في الاحتيال على المواطنين، وقد ألقي القبض على عدد منهم وجار عرضهم على النيابة المختصة واستجوابهم واستكمال التحقيقات بشأنهم.وأهابت وزارة الداخلية المصرية بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك التطبيقات المجهولة المصدر، والتي يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيق الأرباح المالية للمشاركين بها، حرصا عليهم.
https://sputnikarabic.ae/20210824/مصر-تفاصيل-ضبط-تشكيل-عصابي-متخصص-في-سرقة-أرصدة-عملاء-البنوك-1049929027.html
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مصر, العالم العربي, مواقع التواصل الإجتماعي, وزارة الداخلية المصرية
مصر, العالم العربي, مواقع التواصل الإجتماعي, وزارة الداخلية المصرية
النائب العام المصري يصدر قرارا عاجلا في واقعة "هوج بول"
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أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري، اليوم السبت، بتشكيل فريق عمل للتحقيق في واقعة النصب الإلكتروني المعروفة مؤخرا باسم "هوج بول".
ونقلت صحيفة
اليوم السابع، مساء اليوم السبت، عن النائب العام المصري، أمره بتشكيل فريق من نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتبه للتحقيق في واقعة "هوج بول".
وأكد بيان صادر عن النائب العام رصده لمنشورات متعددة بمواقع التواصل الاجتماعي
منذ مطلع الشهر الجاري، تتعلق باتهام البعض مُؤسسي تطبيق "هوج بول" بالاحتيال عليهم وتمكنهم من الاستيلاء على أموالهم، والتي بلغت حوالي 19 مليون جنيه مصري، وذلك بعد إيهام المواطنين باستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية بإستخدام تطبيق "هوج بول".
وقد تلقت النيابة العامة المصرية محضرا من إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بوزارة الداخلية المصرية تتعلق بإبلاغ بعض المواطنين عن التطبيق الإلكتروني "Hogg pool"، وتحصل المسؤولين عن هذا التطبيق على مبالغ مالية من المواطنين بطرق الدفع الإلكترونية
.
ونجحت إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بوزارة الداخلية المصرية في التوصل إلى مجموعة من الأشخاص، أجانب ومصريين، وتبين أنهم (29 شخصا، 13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية) حيث اتخذوا من عدد 2 فيلا سكنية بالقاهرة مقرا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.
وأمرت النيابة العامة المصرية بضبط وإحضار المتهمين وضبط أدواتهم التي استخدموها في الاحتيال على المواطنين، وقد ألقي القبض على عدد منهم وجار عرضهم على النيابة المختصة واستجوابهم واستكمال التحقيقات بشأنهم.
وأهابت وزارة الداخلية المصرية
بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك التطبيقات المجهولة المصدر، والتي يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيق الأرباح المالية للمشاركين بها، حرصا عليهم.