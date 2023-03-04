https://sputnikarabic.ae/20230304/بري-يصف-لبنان-بـالبلد-المنكوب-ويؤكد-مجددا-أن-مرشحه-للرئاسة-هو-سليمان-فرنجية-1074313862.html

بري يصف لبنان بـ"البلد المنكوب" ويؤكد مجددا أن مرشحه للرئاسة هو سليمان فرنجية

بري يصف لبنان بـ"البلد المنكوب" ويؤكد مجددا أن مرشحه للرئاسة هو سليمان فرنجية

وصف رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم السبت، لبنان بـ"البلد منكوب"، مؤكدا أن وضع البلاد ينحدر من سيئ إلى أسوأ. 04.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-04T14:33+0000

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ونقلت وسائل إعلام لبنانية، عن بري، قوله إن "خطيئة التعطيل فاقمت الانهيار الذي باتت آثاره المدمّرة تهدّد حاضر لبنان ومستقبله"، مؤكدا أنه "لا يمكن أن يستمر الحال على ما هو عليه".ورأى أنّ "إتمام الملف الرئاسي بات واجبا وطنيا وإنسانيا وأخلاقيا، ومن هنا كانت المبادرة إلى إعلان تأييد ترشيح الوزير سليمان فرنجية"، مؤكدا أنها خطوة لعلها تحفّز سائر الأطراف على تقديم مرشح أو مرشحين".وأضاف بري: "صار من الضروري أن تحصل ترشيحات، وهو أمر بديهي، حتى يحصل تنافس، ونحن جاهزون للنزول إلى المجلس النيابي، حيث أنّه في اللحظة التي تتوفر فيها فرصة التنافس، سأبادر فورًا إلى الدعوة الى جلسة انتخابية، ولتجر الانتخابات ولينجح من ينجح".وكان نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب، رأى أن الفراغ الرئاسي الذي يعيشه لبنان قد يمتد إلى 6 أشهر مقبلة.ووفق تصريحات له نقلها موقع "النشرة"، قال بوصعب: "البلد مشلول، فالحكومة لتصريف الأعمال، وثمّة فراغ في سدّة الرئاسة، وما نفعله اليوم يُختصر بـ"تحضير الأرضيّة" إلى حين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة".ويعاني لبنان من فراغ رئاسي منذ 31 تشرين الأول /أكتوبر 2022، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس جديد للبلاد في 11 جلسة، وتقوم حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي بإدارة شؤون البلاد في ظل أزمة اقتصادية خانقة أنهكت المواطن اللبناني، إضافة إلى عمق الأزمة التي يعانيها النظام السياسي اللبناني نتيجة للمحاصصة الطائفية والمذهبية.

https://sputnikarabic.ae/20230127/اجتماع-عربي-دولي-حول-لبنان-في-باريس--1072788397.html

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