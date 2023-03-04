https://sputnikarabic.ae/20230304/حمد-بن-جاسم-يعلق-على-تقديم-نجله-عرضا-للاستحواذ-على-مانشستر-يونايتد-هذا-ليس-اختصاصي-1074297653.html

حمد بن جاسم يعلق على تقديم نجله عرضا للاستحواذ على مانشستر يونايتد... "هذا ليس اختصاصي"

حمد بن جاسم يعلق على تقديم نجله عرضا للاستحواذ على مانشستر يونايتد... "هذا ليس اختصاصي"

علق رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، على "عزم ابنه، الشيخ جاسم بن حمد، الاستثمار في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي"، مشيرا إلى أنه "لا يحبذ هذا... 04.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-04T10:12+0000

2023-03-04T10:12+0000

2023-03-04T10:12+0000

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وقال حمد بن جاسم، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ": "أنت تعلم أنني لست محبا لكرة القدم وقد تحدثنا عن ذلك مرارا"، مضيفا: "وبالنسبة لي أنا لا أحبذ هذا الاستثمار، رغم أنه قد يكون استثمارا جيدا".وتابع : "بعض أبنائي يحبون ذلك ويناقشون معي دائما سبب عدم الاستثمار في ذلك (كرة القدم) ويضغطون بشدة لكنني أعتقد أن هذا ليس اختصاصي".وختم حمد بن جاسم حديثه عن الصفقة المحتملة: "أنا مستثمر، وإذا كان ذلك الاستثمار جيدا سأفكر بالأمر، لكن إذا لم يكن كذلك فلن أنظر له على أنه فرصة للإعلانات"، على حد قوله.وتقدمت قطر، الشهر الماضي، بعرض رسمي لشراء نادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي، وذلك في نهاية فترة تقديم العروض.وأعلن جاسم بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة أحد البنوك القطرية عن تقدمه لشراء 100 % من أسهم نادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي.ويأمل العرض القطري في أن يعيد النادي الإنجليزي إلى أمجاده الكروية بالاستثمار في فرق كرة القدم والبني التحتية للنادي.وجاء العرض القطري قبل ساعات من إغلاق باب استقبال عروض الشراء للنادي من مالكيه عائلة غليرز الإنجليزية الشهيرة.ويملك نادي مانشيتسر يونايتد استاد "أولد ترافورد"، وتملكه عائلة غليرز التى تفكر الآن في "بدائل استراتيجية" تحقق من خلالها صالح النادي الشهير، وإذا كانت ستبيعه بالكامل أو ستوافق على دخول مستثمرين بحصص محددة.

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https://sputnikarabic.ae/20230216/السعودية-وقطر-يتنافسان-على-شراء-مانشستر-يونايتد-من-يحسم-الصفقة-1073627093.html

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