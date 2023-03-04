https://sputnikarabic.ae/20230304/دعوة-للعنف-منظمة-التعاون-الإسلامي-تدين-تصريحات-الوزير-الإسرائيلي-سموتريتش-لمحو-قرية-فلسطينية-1074318287.html
"دعوة للعنف"... منظمة التعاون الإسلامي تدين تصريحات الوزير الإسرائيلي سموتريتش لمحو قرية فلسطينية
"دعوة للعنف"... منظمة التعاون الإسلامي تدين تصريحات الوزير الإسرائيلي سموتريتش لمحو قرية فلسطينية
أدانت منظمة التعاون الإسلامي التصريحات التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش، الداعية إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية من الوجود. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T15:26+0000
2023-03-04T15:26+0000
2023-03-04T15:26+0000
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وذكرت المنظمة في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الجمعة، أن مثل تلك التصريحات العنصرية "تشكل دعوة مباشرة لمواصلة العنف والتحريض على أعمال القتل والترهيب".وأكدت منظمة التعاون الإسلامي أن تصريحات سموتريتش تحرض عصابات المستوطنين المتطرفين ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته.وقبل يومين، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، لـ"محو" قرية حوارة الفلسطينية التي تعرضت قبل أيام لهجمات المستوطنين وسط تنديد دولي.وكان ممثلون عن كل من الأردن، ومصر، والولايات المتحدة، وإسرائيل والفلسطينيين اجتمعوا في مدينة العقبة الأردنية، الأحد الماضي، لبحث التهدئة في الأراضي الفلسطينية.وقبل انتهاء الاجتماع بساعتين تم الإعلان عن مقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني ببلدة حوارة جنوبي نابلس بالضفة الغربية.ردا على ذلك، أحرق المستوطنون ثلاثين منزلا وأكثر من 25 مركبة خلال المواجهات التي اندلعت بحماية قوات الجيش الإسرائيلي، حيث قتل شاب فلسطيني يبلغ من العمر 37 عاماً، وأصيب 100 بينهم أربعة وصفت حالاتهم بالخطيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230303/الأردن-دعوة-وزير-إسرائيلي-لتدمير-قرية-فلسطينية-تنذر-بعواقب-خطيرة-1074259467.html
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منظمة التعاون الإسلامي, إسرائيل, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, أخبار الأردن, مصر
منظمة التعاون الإسلامي, إسرائيل, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, أخبار الأردن, مصر
"دعوة للعنف"... منظمة التعاون الإسلامي تدين تصريحات الوزير الإسرائيلي سموتريتش لمحو قرية فلسطينية
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أدانت منظمة التعاون الإسلامي التصريحات التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش، الداعية إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية من الوجود.
وذكرت المنظمة في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الجمعة، أن مثل تلك التصريحات العنصرية "تشكل دعوة مباشرة لمواصلة العنف والتحريض على أعمال القتل والترهيب".
وأكدت منظمة التعاون الإسلامي
أن تصريحات سموتريتش تحرض عصابات المستوطنين المتطرفين ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
وقبل يومين، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، لـ"محو" قرية حوارة الفلسطينية التي تعرضت قبل أيام لهجمات المستوطنين وسط تنديد دولي
.
وكان ممثلون عن كل من الأردن، ومصر، والولايات المتحدة، وإسرائيل والفلسطينيين اجتمعوا في مدينة العقبة الأردنية، الأحد الماضي، لبحث التهدئة في الأراضي الفلسطينية.
وقبل انتهاء الاجتماع بساعتين تم الإعلان عن مقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني ببلدة حوارة جنوبي نابلس بالضفة الغربية.
ردا على ذلك، أحرق المستوطنون
ثلاثين منزلا وأكثر من 25 مركبة خلال المواجهات التي اندلعت بحماية قوات الجيش الإسرائيلي، حيث قتل شاب فلسطيني يبلغ من العمر 37 عاماً، وأصيب 100 بينهم أربعة وصفت حالاتهم بالخطيرة.