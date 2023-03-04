https://sputnikarabic.ae/20230304/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مناطق-بأوكرانيا-1074330601.html

صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا

صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليل اليوم السبت، في مناطق شرقي أوكرانيا. 04.03.2023, سبوتنيك عربي

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2023-03-04T22:16+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

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روسيا

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وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مقاطعتي بولتافا، دنيبروبتروفسك، وخاركوف.في وقت سابق اليوم، انطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في مناطق تشيركاسي، بولتافا، سومي، كيروفوغراد، خاركوف، دنيبروبتروفسك، وميكولايف، بالإضافة إلى الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية.أفادت وسائل إعلام أوكرانية في وقت متأخر من مساء اليوم، أن الكهرباء انقطعت جزئيًا عن مدينة دنيبروبتروفسك.الشهر المنصرم، قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو، إن المنشآت الحرارية والكهرومائية، وكذلك البنية التحتية عالية الجهد تضررت في ست مناطق أوكرانية.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).كان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال قال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن نحو 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.وفي ذات الصدد، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد لكامل طاقتها بنسبة 100%، مشيرا إلى أن هذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20230302/صفارات-الإنذار-تدوّي-في-مقاطعات-بولتافا-وخاركوف-وسومي-ودنيبروبتروفسكً--1074200126.html

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أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, صفارات الإنذار, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا