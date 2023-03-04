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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230304/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مناطق-بأوكرانيا-1074330601.html
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليل اليوم السبت، في مناطق شرقي أوكرانيا. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T22:16+0000
2023-03-04T22:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك
صفارات الإنذار
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
روسيا
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وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مقاطعتي بولتافا، دنيبروبتروفسك، وخاركوف.في وقت سابق اليوم، انطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في مناطق تشيركاسي، بولتافا، سومي، كيروفوغراد، خاركوف، دنيبروبتروفسك، وميكولايف، بالإضافة إلى الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية.أفادت وسائل إعلام أوكرانية في وقت متأخر من مساء اليوم، أن الكهرباء انقطعت جزئيًا عن مدينة دنيبروبتروفسك.الشهر المنصرم، قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو، إن المنشآت الحرارية والكهرومائية، وكذلك البنية التحتية عالية الجهد تضررت في ست مناطق أوكرانية.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).كان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال قال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن نحو 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.وفي ذات الصدد، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد لكامل طاقتها بنسبة 100%، مشيرا إلى أن هذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230302/صفارات-الإنذار-تدوّي-في-مقاطعات-بولتافا-وخاركوف-وسومي-ودنيبروبتروفسكً--1074200126.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, صفارات الإنذار, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا
أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, صفارات الإنذار, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا

صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا

22:16 GMT 04.03.2023
© AP Photo / Daniel Coleتحطم مروحية في بروفاري بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، أوكرانيا
تحطم مروحية في بروفاري بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
© AP Photo / Daniel Cole
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دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليل اليوم السبت، في مناطق شرقي أوكرانيا.
وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مقاطعتي بولتافا، دنيبروبتروفسك، وخاركوف.
كما شهدت الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من زابوروجيه انطلاق صفارات الإنذار أيضا.
في وقت سابق اليوم، انطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في مناطق تشيركاسي، بولتافا، سومي، كيروفوغراد، خاركوف، دنيبروبتروفسك، وميكولايف، بالإضافة إلى الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية.
أفادت وسائل إعلام أوكرانية في وقت متأخر من مساء اليوم، أن الكهرباء انقطعت جزئيًا عن مدينة دنيبروبتروفسك.
الشهر المنصرم، قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو، إن المنشآت الحرارية والكهرومائية، وكذلك البنية التحتية عالية الجهد تضررت في ست مناطق أوكرانية.
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية
2 مارس, 01:25 GMT
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
كان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال قال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن نحو 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.
وفي ذات الصدد، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد لكامل طاقتها بنسبة 100%، مشيرا إلى أن هذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:29 GMT
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