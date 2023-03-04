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https://sputnikarabic.ae/20230304/علامات-على-ظهر-محمد-صلاح-تثير-تساؤلات-فيديو-1074296742.html
علامات على ظهر محمد صلاح تثير تساؤلات... فيديو
علامات على ظهر محمد صلاح تثير تساؤلات... فيديو
نشر حساب نادي ليفربول الإنجليزي، عبر "تويتر"، مقطع فيديو ظهر فيه النجم المصري محمد صلاح يخلع قميصه أثناء مغادرة الملعب، ليقدمه للمشجعين عند مدخل النفق المؤدي... 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T09:45+0000
2023-03-04T09:45+0000
مجتمع
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وأثار ظهور علامات دائرية حمراء اللون على ظهر صلاح، تساؤلات حول لجوئه إلى العلاج بالحجامة، وهي طريقة علاجية قديمة، لجأ إليها مؤخرا العديد من الرياضيين.من جانبه، أوضح المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في السعودية، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، معلومات عن الحجامة، والفارق بينها وبين التبرع بالدم.ذكر المركز أنه في الحجامة يتم سحب الدم من الشعيرات الدموية، وتسحب الخلايا الهرمة فقط، كما أن الحجامة لا تنقص نسبة الهيموغلوبين في الجسم، ويمكن للمحتجم التبرع بالدم بعد الحجامة بـ12 شهرا.يذكر أن تقارير إسبانية كشفت في وقت سابق، عن أن النجم المصري محمد صلاح مستاء من الوضع الحالي لليفربول، مشيرة إلى أنه يشعر بالندم لأنه لم يغادر في الميركاتو الصيفي الماضي، مثلما فعل زميله السابق ساديو ماني، والذي انتقل إلى بايرن ميونخ.وأوضحت التقارير الصحفية أن صلاح أبلغ كلوب برغبته في الرحيل عن النادي، حيث يأمل أن يسمحوا له بذلك، كعلامة امتنان للالتزام والاحتراف الذي أظهره في السنوات الـ 6 التي قضاها في ليفربول.
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منوعات, ليفربول, الصحة, الأخبار, رياضة
منوعات, ليفربول, الصحة, الأخبار, رياضة

علامات على ظهر محمد صلاح تثير تساؤلات... فيديو

09:45 GMT 04.03.2023
© AFP 2023 / PAUL ELLISالمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
© AFP 2023 / PAUL ELLIS
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نشر حساب نادي ليفربول الإنجليزي، عبر "تويتر"، مقطع فيديو ظهر فيه النجم المصري محمد صلاح يخلع قميصه أثناء مغادرة الملعب، ليقدمه للمشجعين عند مدخل النفق المؤدي إلى غرف تبديل الملابس.
وأثار ظهور علامات دائرية حمراء اللون على ظهر صلاح، تساؤلات حول لجوئه إلى العلاج بالحجامة، وهي طريقة علاجية قديمة، لجأ إليها مؤخرا العديد من الرياضيين.
من جانبه، أوضح المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في السعودية، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، معلومات عن الحجامة، والفارق بينها وبين التبرع بالدم.
ذكر المركز أنه في الحجامة يتم سحب الدم من الشعيرات الدموية، وتسحب الخلايا الهرمة فقط، كما أن الحجامة لا تنقص نسبة الهيموغلوبين في الجسم، ويمكن للمحتجم التبرع بالدم بعد الحجامة بـ12 شهرا.
يذكر أن تقارير إسبانية كشفت في وقت سابق، عن أن النجم المصري محمد صلاح مستاء من الوضع الحالي لليفربول، مشيرة إلى أنه يشعر بالندم لأنه لم يغادر في الميركاتو الصيفي الماضي، مثلما فعل زميله السابق ساديو ماني، والذي انتقل إلى بايرن ميونخ.
وأوضحت التقارير الصحفية أن صلاح أبلغ كلوب برغبته في الرحيل عن النادي، حيث يأمل أن يسمحوا له بذلك، كعلامة امتنان للالتزام والاحتراف الذي أظهره في السنوات الـ 6 التي قضاها في ليفربول.
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