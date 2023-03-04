https://sputnikarabic.ae/20230304/قناة-عبرية-واشنطن-تعلن-مقاطعة-الوزير-الإسرائيلي-سموتريتش-وتعتبره-شخصا-غير-مرغوب-فيه-1074317879.html
قناة عبرية: واشنطن تعلن مقاطعة الوزير الإسرائيلي سموتريتش وتعتبره شخصا "غير مرغوب فيه"
قناة عبرية: واشنطن تعلن مقاطعة الوزير الإسرائيلي سموتريتش وتعتبره شخصا "غير مرغوب فيه"
كشفت قناة عبرية، اليوم السبت، أن الإدارة الأمريكية قررت مقاطعة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي يخطط لزيارة واشنطن، على خلفية تصريحات دعا فيها... 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T15:21+0000
2023-03-04T15:21+0000
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ونقلت القناة "12" عن مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع المستوى، لم تسمه، قوله إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يعتبر الآن "شخصية غير مرغوب فيها"، لدى الإدارة الأمريكية.وأوضح المسؤول نفسه "حتى قبل تصريحات سموتريتش الأخيرة لم تكن الإدارة الأمريكية متحمسة له ولكن الآن أصبح الأمر واضحا تماما".ومضى المسؤول الإسرائيلي مؤكدا "لن يلتقي أي مسؤول أمريكي رسمي بسموتريتش خلال زيارته إلى واشنطن"، المقررة في وقت لاحق من شهر مارس/ آذار الجاري.والخميس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، معلقا على ما قاله سموتريتش: "تصريح غير مسؤول ومثير للاشمئزاز".ودعا برايس، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين للتنديد بهذه التصريحات".وبحسب برايس، فإن هذه التصريحات "تصل إلى حد التحريض على العنف".ومساء الأربعاء، قال سموتريتش وهو رئيس حزب "الصهيونية الدينية": وكان سموتريتش يشير خلال حديثه في مؤتمر اقتصادي عقدته صحيفة "ذي ماركر" إلى الهجوم الذي شنه عشرات المستوطنين مساء الأحد الماضي على حوارة جنوب نابلس وأسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة العشرات، وإحراق عشرات المنازل ومئات السيارات.وخلفت تصريحات الوزير الإسرائيلي اليميني المتشدد، انتقادات دولية وإقليمية وتنديدا شديدا بما في ذلك من قبل السعودية ومصر والإمارات والكويت وقطر والأردن وفرنسا والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.
https://sputnikarabic.ae/20230303/فرنسا-تشعر-بالفزع-بعد-تصريحات-وزير-إسرائيلي-بشأن-حوارة-1074280655.html
https://sputnikarabic.ae/20230303/السعودية-تندد-بتصريحات-وزير-إسرائيلي-تعكس-حجم-تطرف-الكيان-المحتل-تجاه-الشعب-الفلسطيني-1074282200.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
قناة عبرية: واشنطن تعلن مقاطعة الوزير الإسرائيلي سموتريتش وتعتبره شخصا "غير مرغوب فيه"
15:21 GMT 04.03.2023 (تم التحديث: 15:22 GMT 04.03.2023) تابعنا عبر
كشفت قناة عبرية، اليوم السبت، أن الإدارة الأمريكية قررت مقاطعة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي يخطط لزيارة واشنطن، على خلفية تصريحات دعا فيها لمحو قرية حوارة الفلسطينية من الوجود.
ونقلت القناة
"12" عن مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع المستوى، لم تسمه، قوله إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يعتبر الآن "شخصية غير مرغوب فيها"، لدى الإدارة الأمريكية.
وأوضح المسؤول نفسه "حتى قبل تصريحات سموتريتش الأخيرة لم تكن الإدارة الأمريكية متحمسة له ولكن الآن أصبح الأمر واضحا تماما".
وتابع "يأتي الغضب في الإدارة الأمريكية بعد التصريح الفظيع الذي أدلى به وزير المالية الإسرائيلي خلال الأسبوع الماضي والذي جاء فيه أن "دولة إسرائيل يجب أن تمحو حوارة".
ومضى المسؤول الإسرائيلي مؤكدا "لن يلتقي أي مسؤول أمريكي رسمي بسموتريتش
خلال زيارته إلى واشنطن"، المقررة في وقت لاحق من شهر مارس/ آذار الجاري.
والخميس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
، معلقا على ما قاله سموتريتش: "تصريح غير مسؤول ومثير للاشمئزاز".
ودعا برايس، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين للتنديد بهذه التصريحات".
وبحسب برايس، فإن هذه التصريحات "تصل إلى حد التحريض على العنف".
ومساء الأربعاء، قال سموتريتش وهو رئيس حزب "الصهيونية الدينية":
"أعتقد أنه يجب محو بلدة حوارة من الوجود، وأن على دولة إسرائيل القيام بذلك وليس أفرادا".
وكان سموتريتش يشير خلال حديثه في مؤتمر اقتصادي عقدته صحيفة "ذي ماركر" إلى الهجوم الذي شنه عشرات المستوطنين مساء الأحد الماضي على حوارة جنوب نابلس وأسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة العشرات، وإحراق عشرات المنازل ومئات السيارات.
وخلفت تصريحات الوزير الإسرائيلي اليميني المتشدد، انتقادات دولية وإقليمية وتنديدا شديدا بما في ذلك من قبل السعودية ومصر والإمارات والكويت
وقطر والأردن وفرنسا والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.