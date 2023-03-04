https://sputnikarabic.ae/20230304/الكويت-تدين-التصريحات-الإسرائيلية-بخصوص-قرية-حوارة-وتعتبرها-عنصرية-متطرفة-1074291221.html
الكويت تدين التصريحات الإسرائيلية بخصوص قرية حوارة وتعتبرها عنصرية متطرفة
الكويت تدين التصريحات الإسرائيلية بخصوص قرية حوارة وتعتبرها عنصرية متطرفة
أدانت دولة الكويت تصريحات إسرائيلية دعت لمحو قرية حوارة في محافظة نابلس بالضفة الغربية. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T07:16+0000
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وحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الكويتية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات "العنصرية المتطرفة" التي أدلى بها وزيرالمالية الإسرائيلي، والتي دعا خلالها إلى تدمير ومحو قرية حوارة الفلسطينية.ولفت البيان إلى أن "الكويت ترفض رفضا تاما مثل هذه التصريحات الاستفزازية غير المسؤولة، والتي تتنافى مع كافة القوانين والأعراف الدولية وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".كما دعت الخارجية الكويتية إلى "دعم كافة الجهود الدولية الرامية للوصول إلى الحل الدائم والشامل وفقا للمرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرارات الشرعية الدولية وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، بما يؤدي إلى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على كامل حقوقه السياسية والقانونية المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد دعا إلى تدمير قرية حوارة الفلسطينية، قائلا: "أعتقد أنه يجب محو بلدة حوارة من الوجود، وأن على دولة إسرائيل القيام بذلك وليس أفرادا".وأشار سموتريتش خلال حديثه في مؤتمر اقتصادي عقدته صحيفة "ذي ماركر" إلى الهجوم الذي شنه عشرات المستوطنين مساء الأحد الماضي على حوارة جنوب نابلس وأسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة العشرات، وإحراق عشرات المنازل ومئات السيارات.يشار إلى أن كلا من مصر والسعودية والأردن والإمارات وقطر، قد أدانوا تصريحات الوزير الإسرائيلي بحكومة بنيامين نتنياهو والتي تضم أحزابا من أقصى اليمين المتشدد.طالع أيضا: واشنطن تنتقد تصريحات سموتريتش بشأن حوارة: غير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز
https://sputnikarabic.ae/20230302/فلسطين-تحذر-من-تصعيد-خطير-بعد-تصريحات-وزير-إسرائيلي-بشأن-محو-حوارة-من-الوجود-1074207453.html
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أخبار الكويت اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الكويت اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم
الكويت تدين التصريحات الإسرائيلية بخصوص قرية حوارة وتعتبرها عنصرية متطرفة
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أدانت دولة الكويت تصريحات إسرائيلية دعت لمحو قرية حوارة في محافظة نابلس بالضفة الغربية.
وحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الكويتية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات "العنصرية المتطرفة" التي أدلى بها وزيرالمالية الإسرائيلي، والتي دعا خلالها إلى تدمير ومحو قرية حوارة
الفلسطينية.
ولفت البيان إلى أن "الكويت ترفض رفضا تاما مثل هذه التصريحات الاستفزازية غير المسؤولة، والتي تتنافى مع كافة القوانين والأعراف الدولية وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".
وشدد بيان الخارجية على أن "موقف دولة الكويت المبدئي والثابت هو ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته بوقف هذه الحملات التحريضية التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق، وضرورة العمل على ردع هذه الممارسات التصعيدية وتوفير الحماية المدنية الكاملة له".
كما دعت الخارجية الكويتية إلى "دعم كافة الجهود الدولية الرامية للوصول إلى الحل الدائم والشامل وفقا للمرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرارات الشرعية الدولية وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، بما يؤدي إلى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على كامل حقوقه السياسية والقانونية المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وكان وزير المالية
الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد دعا إلى تدمير قرية حوارة الفلسطينية، قائلا: "أعتقد أنه يجب محو بلدة حوارة من الوجود، وأن على دولة إسرائيل القيام بذلك وليس أفرادا".
وأشار سموتريتش خلال حديثه في مؤتمر اقتصادي عقدته صحيفة "ذي ماركر" إلى الهجوم الذي شنه عشرات المستوطنين مساء الأحد الماضي على حوارة جنوب نابلس وأسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة العشرات، وإحراق عشرات المنازل ومئات السيارات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
، معلقا على ما قاله سموتريتش: "تصريح غير مسؤول ومثير للاشمئزاز"، على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
يشار إلى أن كلا من مصر
والسعودية والأردن والإمارات وقطر، قد أدانوا تصريحات الوزير الإسرائيلي بحكومة بنيامين نتنياهو والتي تضم أحزابا من أقصى اليمين المتشدد.