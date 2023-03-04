https://sputnikarabic.ae/20230304/الكويت-تدين-التصريحات-الإسرائيلية-بخصوص-قرية-حوارة-وتعتبرها-عنصرية-متطرفة-1074291221.html

الكويت تدين التصريحات الإسرائيلية بخصوص قرية حوارة وتعتبرها عنصرية متطرفة

الكويت تدين التصريحات الإسرائيلية بخصوص قرية حوارة وتعتبرها عنصرية متطرفة

أدانت دولة الكويت تصريحات إسرائيلية دعت لمحو قرية حوارة في محافظة نابلس بالضفة الغربية. 04.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-04T07:16+0000

2023-03-04T07:16+0000

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وحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الكويتية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات "العنصرية المتطرفة" التي أدلى بها وزيرالمالية الإسرائيلي، والتي دعا خلالها إلى تدمير ومحو قرية حوارة الفلسطينية.ولفت البيان إلى أن "الكويت ترفض رفضا تاما مثل هذه التصريحات الاستفزازية غير المسؤولة، والتي تتنافى مع كافة القوانين والأعراف الدولية وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".كما دعت الخارجية الكويتية إلى "دعم كافة الجهود الدولية الرامية للوصول إلى الحل الدائم والشامل وفقا للمرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرارات الشرعية الدولية وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، بما يؤدي إلى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على كامل حقوقه السياسية والقانونية المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد دعا إلى تدمير قرية حوارة الفلسطينية، قائلا: "أعتقد أنه يجب محو بلدة حوارة من الوجود، وأن على دولة إسرائيل القيام بذلك وليس أفرادا".وأشار سموتريتش خلال حديثه في مؤتمر اقتصادي عقدته صحيفة "ذي ماركر" إلى الهجوم الذي شنه عشرات المستوطنين مساء الأحد الماضي على حوارة جنوب نابلس وأسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة العشرات، وإحراق عشرات المنازل ومئات السيارات.يشار إلى أن كلا من مصر والسعودية والأردن والإمارات وقطر، قد أدانوا تصريحات الوزير الإسرائيلي بحكومة بنيامين نتنياهو والتي تضم أحزابا من أقصى اليمين المتشدد.طالع أيضا: واشنطن تنتقد تصريحات سموتريتش بشأن حوارة: غير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز

https://sputnikarabic.ae/20230302/فلسطين-تحذر-من-تصعيد-خطير-بعد-تصريحات-وزير-إسرائيلي-بشأن-محو-حوارة-من-الوجود-1074207453.html

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أخبار الكويت اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم