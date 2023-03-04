https://sputnikarabic.ae/20230304/مجلة-بايدن-قد-يغيب-عن-تتويج-الملك-تشارلز-الثالث-1074291499.html
مجلة: بايدن قد يغيب عن تتويج الملك تشارلز الثالث
مجلة: بايدن قد يغيب عن تتويج الملك تشارلز الثالث
نقلت مجلة "تايم" الأمريكية عن مصدرين مطلعين أنه من غير المرجح أن يحضر الرئيس الأمريكي جو بايدن تتويج ملك المملكة المتحدة تشارلز الثالث. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T07:20+0000
2023-03-04T07:20+0000
2023-03-04T07:20+0000
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سبوتنيك. وأوضح مسؤول في البيت الأبيض لمجلة "تايم": "لا يبدو أن جو بايدن سيحضر مثل هذا الحدث"، مشيرا إلى أنه لم يتم الانتهاء من وضع جدول أعمال الرئيس الأمريكي لشهر مايو/ أيار حتى الآن.يذكر أنه سيتم التتويج الرسمي للملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا في 6 مايو المقبل، ومن المتوقع أن يتلقى زعماء العالم والملوك الأجانب، في أبريل/ نيسان، دعوات رسمية لهذا الحدث، والذي سيكون أول تتويج بريطاني منذ 70 عاما.وإذا غاب بايدن عن التتويج، فسيتبع بذلك خطى الرئيس الأمريكي الراحل دوايت أيزنهاور، الذي تخلف عن تتويج الملكة إليزابيث الثانية قبل 70 عاما، في يونيو/ حزيران 1953.وتعتبر الملكة إليزابيث الثانية صاحبة أطول فترة حكم في تاريخ بريطانيا، حيث توفيت في 8 سبتمبر/ أيلول 2022 عن عمر يناهز 96 عاما في اسكتلندا، وأصبح ابنها تشارلز ملك المملكة المتحدة الجديد تحت اسم تشارلز الثالث.
https://sputnikarabic.ae/20230113/محكمة-تغرم-شابا-بريطانيا-120-دولارا-بعد-إدانته-بإلقاء-بيضة-على-الملك-تشارلز-1072237596.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, الأخبار
مجلة: بايدن قد يغيب عن تتويج الملك تشارلز الثالث
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نقلت مجلة "تايم" الأمريكية عن مصدرين مطلعين أنه من غير المرجح أن يحضر الرئيس الأمريكي جو بايدن تتويج ملك المملكة المتحدة تشارلز الثالث.
سبوتنيك. وأوضح مسؤول في البيت الأبيض لمجلة "تايم": "لا يبدو أن جو بايدن سيحضر مثل هذا الحدث"، مشيرا إلى أنه لم يتم الانتهاء من وضع جدول أعمال الرئيس الأمريكي لشهر مايو/ أيار حتى الآن.
يذكر أنه سيتم التتويج الرسمي للملك تشارلز الثالث
وزوجته كاميلا في 6 مايو المقبل، ومن المتوقع أن يتلقى زعماء العالم والملوك الأجانب، في أبريل/ نيسان، دعوات رسمية لهذا الحدث، والذي سيكون أول تتويج بريطاني منذ 70 عاما.
وإذا غاب بايدن عن التتويج، فسيتبع بذلك خطى الرئيس الأمريكي الراحل دوايت أيزنهاور، الذي تخلف عن تتويج الملكة إليزابيث الثانية قبل 70 عاما، في يونيو/ حزيران 1953.
وتعتبر الملكة إليزابيث الثانية
صاحبة أطول فترة حكم في تاريخ بريطانيا، حيث توفيت في 8 سبتمبر/ أيلول 2022 عن عمر يناهز 96 عاما في اسكتلندا، وأصبح ابنها تشارلز ملك المملكة المتحدة الجديد تحت اسم تشارلز الثالث.