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وزير الخارجية التركي يزور قطر للمشاركة في مؤتمر للأمم المتحدة
وزير الخارجية التركي يزور قطر للمشاركة في مؤتمر للأمم المتحدة
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، أنه سيزور قطر للمشاركة في مؤتمر للأمم المتحدة. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T16:39+0000
2023-03-04T16:42+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير التركي عقب زيارته إلى مخيم إيواء متضررين من الزلزال في ولاية ديار بكر، جنوب شرقي البلاد، بحسب وكالة "الأناضول".وقال وزير الخارجية إنه سيتوجه من الولاية إلى العاصمة القطرية، الدوحة، للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس، المختص بالدول الأقل نموا. ويعقد المؤتمر خلال الفترة بين 5 و9 مارس/ آذار الجاري، بمشاركة نحو 6000 آلاف شخص، بينهم رؤساء دول وحكومات ومسؤولون رفيعو المستوى.وبالتزامن مع المؤتمر تستعد الحكومة القطرية لافتتاح "بيت الأمم المتحدة" في الدوحة، الذي يضم مجموعة من مكاتب الوكالات الأممية والمنظمات التابعة لها.
https://sputnikarabic.ae/20230301/تشاووش-أوغلو-تركيا-لا-تدعم-العقوبات-المفروضة-على-الدول-خارج-إطار-الأمم-المتحدة-1074171281.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار قطر اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, زلزال
أخبار تركيا اليوم, أخبار قطر اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, زلزال

وزير الخارجية التركي يزور قطر للمشاركة في مؤتمر للأمم المتحدة

16:39 GMT 04.03.2023 (تم التحديث: 16:42 GMT 04.03.2023)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
© Sputnik . POOL
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أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، أنه سيزور قطر للمشاركة في مؤتمر للأمم المتحدة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير التركي عقب زيارته إلى مخيم إيواء متضررين من الزلزال في ولاية ديار بكر، جنوب شرقي البلاد، بحسب وكالة "الأناضول".
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء الخارجية ووزارة الدفاع في روسيا وتركيا بشأن ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
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وقال وزير الخارجية إنه سيتوجه من الولاية إلى العاصمة القطرية، الدوحة، للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس، المختص بالدول الأقل نموا.
ويعقد المؤتمر خلال الفترة بين 5 و9 مارس/ آذار الجاري، بمشاركة نحو 6000 آلاف شخص، بينهم رؤساء دول وحكومات ومسؤولون رفيعو المستوى.
وبالتزامن مع المؤتمر تستعد الحكومة القطرية لافتتاح "بيت الأمم المتحدة" في الدوحة، الذي يضم مجموعة من مكاتب الوكالات الأممية والمنظمات التابعة لها.
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