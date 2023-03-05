https://sputnikarabic.ae/20230305/أسعد-يوم-في-حياتي-أول-تعليق-من-محمد-صلاح-بعد-أن-أصبح-الهداف-التاريخي-لليفربول-1074358961.html
"أسعد يوم في حياتي"... أول تعليق من محمد صلاح بعد أن أصبح الهداف التاريخي لليفربول
"أسعد يوم في حياتي"... أول تعليق من محمد صلاح بعد أن أصبح الهداف التاريخي لليفربول
عبر اللاعب المصري محمد صلاح، لاعب "ليفربول" الإنجليزي، مساء اليوم الأحد، عن "سعادته بعد الفوز الكبير على مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي على... 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T20:17+0000
2023-03-05T20:17+0000
2023-03-05T20:22+0000
مجتمع
ليفربول
مانشستر يونايتد
أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة
منوعات
اللاعب محمد صلاح
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وقال صلاح، في تصريحات مع قناة "بي إن سبورت" الرياضية، إن "مانشستر فريق قوي ويقدم مستويات جيدة في الفترات الأخيرة، لكننا لعبنا اليوم من أجل الفوز".وبشأن الإنجاز التاريخي الذي حققه اليوم، ذكر صلاح: "لا أستطيع أن أصف ما حدث.. إنه من أحسن أيام حياتي"، متابعا: "عملت بجد من أجل هذا اليوم المميز وحطمت رقما قياسيا كنت أسعى إليه منذ أول قدومي للنادي".وسجل صلاح اسمه بأحرف من ذهب في ليلة الفوز التاريخي لفريقه ليفربول على مانشستر يونايتد بسبعة أهداف نظيفة، بعدما أحرز هدفين أمام "الشياطين الحمر" في الدقيقتين 66 و83، ليصبح الهداف التاريخي لـ"الريدز" في الدوري الإنجليزي الممتاز.وبذلك، رفع "مو صلاح" رصيده إلى 129 هدفا في الدوري مع ليفربول، ليتقدم بذلك بهدف واحد على روبي فاولر، كما أصبح النجم المصري، ثاني لاعب يسجل في خمس مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد الشياطين الحمر، بعد جيمي فلويد هاسلبانك.
https://sputnikarabic.ae/20230305/ليفربول-يكتسح-مانشستر-يونايتد-بسباعية-في-ليلة-تتويج-محمد-صلاح-بلقب-الهداف-التاريخي-لـالريدز-1074357374.html
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ليفربول, مانشستر يونايتد, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات, اللاعب محمد صلاح
ليفربول, مانشستر يونايتد, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات, اللاعب محمد صلاح
"أسعد يوم في حياتي"... أول تعليق من محمد صلاح بعد أن أصبح الهداف التاريخي لليفربول
20:17 GMT 05.03.2023 (تم التحديث: 20:22 GMT 05.03.2023) تابعنا عبر
عبر اللاعب المصري محمد صلاح، لاعب "ليفربول" الإنجليزي، مساء اليوم الأحد، عن "سعادته بعد الفوز الكبير على مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي على ملعب "آنفيلد".
وقال صلاح، في تصريحات مع قناة
"بي إن سبورت" الرياضية، إن "مانشستر فريق قوي ويقدم مستويات جيدة في الفترات الأخيرة، لكننا لعبنا اليوم من أجل الفوز".
وأضاف: "كل اللاعبين طمعوا في تسجيل أكبر عدد من الأهداف ونتمنى أن يعطينا هذا الفوز دفعة معنوية في المباريات المقبلة".
وبشأن الإنجاز التاريخي الذي حققه اليوم، ذكر صلاح: "لا أستطيع أن أصف ما حدث.. إنه من أحسن أيام حياتي"، متابعا: "عملت بجد من أجل هذا اليوم المميز وحطمت رقما قياسيا كنت أسعى إليه منذ أول قدومي للنادي".
وأردف قائلا: "أتمنى أن أظل دائما أسعى وراء الأرقام القياسية، وأنا محظوظ لأنني سجلت في مباراة كبيرة أمام مانشستر يونايتد".
وسجل صلاح اسمه بأحرف من ذهب في ليلة الفوز التاريخي لفريقه ليفربول على مانشستر يونايتد بسبعة أهداف نظيفة
، بعدما أحرز هدفين أمام "الشياطين الحمر" في الدقيقتين 66 و83، ليصبح الهداف التاريخي لـ"الريدز" في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبذلك، رفع "مو صلاح
" رصيده إلى 129 هدفا في الدوري مع ليفربول، ليتقدم بذلك بهدف واحد على روبي فاولر، كما أصبح النجم المصري، ثاني لاعب يسجل في خمس مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد الشياطين الحمر، بعد جيمي فلويد هاسلبانك.