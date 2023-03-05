https://sputnikarabic.ae/20230305/ليفربول-يكتسح-مانشستر-يونايتد-بسباعية-في-ليلة-تتويج-محمد-صلاح-بلقب-الهداف-التاريخي-لـالريدز-1074357374.html
ليفربول يكتسح مانشستر يونايتد بسباعية في ليلة تتويج محمد صلاح بلقب الهداف التاريخي لـ"الريدز"
ليفربول يكتسح مانشستر يونايتد بسباعية في ليلة تتويج محمد صلاح بلقب الهداف التاريخي لـ"الريدز"
اكتسح نادي ليفربول ضيفه مانشستر يونايتد، بسباعية نظيفة في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "الأنفيلد". 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T19:05+0000
2023-03-05T19:05+0000
2023-03-05T19:22+0000
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سجل هدف ليفربول الأول النجم الهونلدي جاكبو في الدقيقة 43، وأضاف نونيز الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 47.وفي الدقيقة 51 جاء هدف ليفربول الثالث على طريق جاكبو من تسديدة رائعة، فيما جاء الهدف الرابع في الدقيقة 67 بعد هجمة مرتدة وانطلاقة من نونيز ليمرر الكرة وتصل لمحمد صلاح في النهاية ليسددها قوية بيمناه فتهز الشباك.وفي الدقيقة 76 جاء هدف ليفربول الخامس على طريق نونيز برأسية داخل المنطقة، بينما عاد محمد صلاح في الدقيقة 83 ليحرز الهدف الثاني له والسادس للريدز، ثم اختتم البرازيلي فيرمينو أهداف اللقاء بتسجيله الهدف السابع في الدقيقة 88.وشهدت المباراة تتويج المصري محمد صلاح بلقب الهداف التاريخي للريدز في مسابقة الدوري الإنجليزي وبفارق هدف واحد عن روبي فاولر، بعدما رفع رصيده إلى 129هدفا مع ليفربول في الدوري الممتاز.بتلك النتيجة، يرتفع رصيد ليفربول إلى 42 نقطة في المركز الخامس وتبقى له مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 49 نقطة في المركز الثالث.
https://sputnikarabic.ae/20230220/مالك-ليفربول-الإنجليزي-يكشف-حقيقة-طرح-النادي-للبيع-1073797926.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول, مانشستر يونايتد, رياضة, الأخبار
أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول, مانشستر يونايتد, رياضة, الأخبار
ليفربول يكتسح مانشستر يونايتد بسباعية في ليلة تتويج محمد صلاح بلقب الهداف التاريخي لـ"الريدز"
19:05 GMT 05.03.2023 (تم التحديث: 19:22 GMT 05.03.2023) تابعنا عبر
اكتسح نادي ليفربول ضيفه مانشستر يونايتد، بسباعية نظيفة في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "الأنفيلد".
سجل هدف ليفربول الأول النجم الهونلدي جاكبو في الدقيقة 43، وأضاف نونيز الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 47.
وفي الدقيقة 51 جاء هدف ليفربول
الثالث على طريق جاكبو من تسديدة رائعة، فيما جاء الهدف الرابع في الدقيقة 67 بعد هجمة مرتدة وانطلاقة من نونيز ليمرر الكرة وتصل لمحمد صلاح في النهاية ليسددها قوية بيمناه فتهز الشباك.
وفي الدقيقة 76 جاء هدف ليفربول الخامس على طريق نونيز برأسية داخل المنطقة، بينما عاد محمد صلاح في الدقيقة 83 ليحرز الهدف الثاني له والسادس للريدز، ثم اختتم البرازيلي فيرمينو أهداف اللقاء بتسجيله الهدف السابع في الدقيقة 88.
وشهدت المباراة تتويج المصري محمد صلاح
بلقب الهداف التاريخي للريدز في مسابقة الدوري الإنجليزي وبفارق هدف واحد عن روبي فاولر، بعدما رفع رصيده إلى 129هدفا مع ليفربول في الدوري الممتاز.
بتلك النتيجة، يرتفع رصيد ليفربول إلى 42 نقطة في المركز الخامس وتبقى له مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد
عند 49 نقطة في المركز الثالث.