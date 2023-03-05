https://sputnikarabic.ae/20230305/السفارة-الروسية-إمدادات-القمح-إلى-مصر-قد-تبلغ-8-ملايين-طن-في-العام-الزراعي-2022--2023-1074359224.html

السفارة الروسية: إمدادات القمح إلى مصر قد تبلغ 8 ملايين طن في العام الزراعي 2022 – 2023

السفارة الروسية: إمدادات القمح إلى مصر قد تبلغ 8 ملايين طن في العام الزراعي 2022 – 2023

أوضحت السفارة الروسية في القاهرة، أن صادرت القمح إلى مصر، قد تصل إلى 8 ملايين طن في العام الزراعي 2022 – 2023. 05.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-05T20:30+0000

2023-03-05T20:30+0000

2023-03-05T20:36+0000

روسيا

تصدير

حبوب

مصر

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القاهرة – سبوتنيك. صرحت السفارة الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن "الغرب لن يحقق أهدافه (في إشارة إلى العقوبات المفروضة على موسكو). على سبيل المثال، فشل الأمريكيون والأوروبيون في تعطيل إمداد مصر بالقمح الروسي... فرغم كل العوائق التي خلقها الغرب، فعلى العكس، نمت هذه الإمدادات ويمكن أن تصل إلى 8 ملايين طن في العام الزراعي 2022-2023".وأضافت السفارة الروسية، "نسمع مرة أخرى من ممثلي الغرب أن مشكلات عالمية مثل أزمتي الغذاء والطاقة ظهرتا بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة لصد نظام كييف النازي.. وكما أشرنا مرارا، هذا غير صحيح على الإطلاق".وكان السفير الروسي في القاهرة، غيورغي بوريسينكو، قد أعرب عن امتنان بلاده لمصر لتفهمها أسباب المواجهة حول أوكرانيا.وقال السفير في بيان نشرته البعثة الدبلوماسية بمناسبة الذكرى السنوية لبدء العملية العسكرية الخاصة للتصدي لنظام كييف النازي ورعاته الغربيين: "أود أن أعبر عن خالص امتناني لمصر والجمهور المصري لفهم أسباب المواجهة حول أوكرانيا ودعم روسيا".وأشار الدبلوماسي إلى أن "إمدادات القمح الروسي إلى مصر زادت بشكل ملحوظ". وأضاف "يسعدنا مساعدة أصدقائنا المصريين في ضمان أمنهم الغذائي".

https://sputnikarabic.ae/20230111/واردات-مصر-من-الحبوب-الروسية-بلغت-نحو-6-مليون-طن-من-يوليو-حتى-ديسمبر-رغم-الأزمة-الأوكرانية-1072150559.html

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