https://sputnikarabic.ae/20230305/السفارة-الروسية-إمدادات-القمح-إلى-مصر-قد-تبلغ-8-ملايين-طن-في-العام-الزراعي-2022--2023-1074359224.html
السفارة الروسية: إمدادات القمح إلى مصر قد تبلغ 8 ملايين طن في العام الزراعي 2022 – 2023
السفارة الروسية: إمدادات القمح إلى مصر قد تبلغ 8 ملايين طن في العام الزراعي 2022 – 2023
أوضحت السفارة الروسية في القاهرة، أن صادرت القمح إلى مصر، قد تصل إلى 8 ملايين طن في العام الزراعي 2022 – 2023. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T20:30+0000
2023-03-05T20:30+0000
2023-03-05T20:36+0000
روسيا
تصدير
حبوب
مصر
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القاهرة – سبوتنيك. صرحت السفارة الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن "الغرب لن يحقق أهدافه (في إشارة إلى العقوبات المفروضة على موسكو). على سبيل المثال، فشل الأمريكيون والأوروبيون في تعطيل إمداد مصر بالقمح الروسي... فرغم كل العوائق التي خلقها الغرب، فعلى العكس، نمت هذه الإمدادات ويمكن أن تصل إلى 8 ملايين طن في العام الزراعي 2022-2023".وأضافت السفارة الروسية، "نسمع مرة أخرى من ممثلي الغرب أن مشكلات عالمية مثل أزمتي الغذاء والطاقة ظهرتا بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة لصد نظام كييف النازي.. وكما أشرنا مرارا، هذا غير صحيح على الإطلاق".وكان السفير الروسي في القاهرة، غيورغي بوريسينكو، قد أعرب عن امتنان بلاده لمصر لتفهمها أسباب المواجهة حول أوكرانيا.وقال السفير في بيان نشرته البعثة الدبلوماسية بمناسبة الذكرى السنوية لبدء العملية العسكرية الخاصة للتصدي لنظام كييف النازي ورعاته الغربيين: "أود أن أعبر عن خالص امتناني لمصر والجمهور المصري لفهم أسباب المواجهة حول أوكرانيا ودعم روسيا".وأشار الدبلوماسي إلى أن "إمدادات القمح الروسي إلى مصر زادت بشكل ملحوظ". وأضاف "يسعدنا مساعدة أصدقائنا المصريين في ضمان أمنهم الغذائي".
https://sputnikarabic.ae/20230111/واردات-مصر-من-الحبوب-الروسية-بلغت-نحو-6-مليون-طن-من-يوليو-حتى-ديسمبر-رغم-الأزمة-الأوكرانية-1072150559.html
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روسيا, تصدير, حبوب, مصر
السفارة الروسية: إمدادات القمح إلى مصر قد تبلغ 8 ملايين طن في العام الزراعي 2022 – 2023
20:30 GMT 05.03.2023 (تم التحديث: 20:36 GMT 05.03.2023) تابعنا عبر
أوضحت السفارة الروسية في القاهرة، أن صادرت القمح إلى مصر، قد تصل إلى 8 ملايين طن في العام الزراعي 2022 – 2023.
القاهرة – سبوتنيك. صرحت السفارة الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن "الغرب لن يحقق أهدافه (في إشارة إلى العقوبات المفروضة على موسكو). على سبيل المثال، فشل الأمريكيون والأوروبيون في تعطيل إمداد مصر بالقمح الروسي... فرغم كل العوائق التي خلقها الغرب، فعلى العكس، نمت هذه الإمدادات ويمكن أن تصل إلى 8 ملايين طن في العام الزراعي 2022-2023".
وأضافت السفارة الروسية، "نسمع مرة أخرى من ممثلي الغرب أن مشكلات عالمية مثل أزمتي الغذاء والطاقة ظهرتا بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة لصد نظام كييف النازي.. وكما أشرنا مرارا، هذا غير صحيح على الإطلاق".
وأكدت أنه "لم تتسبب العمليات القتالية في الارتفاع المطول في أسعار الحبوب وانقطاع الإمدادات على الإطلاق.. ولم تؤثر المعارك على عمل موانئ روسيا التي تعد أكبر مصدر للقمح في العالم، ففي عام 2022 جمعت حصادا كبيرا جدا حتى تتمكن من إمداد الدول الأخرى بما يصل إلى 60 مليون طن من هذا المحصول".
وكان السفير الروسي في القاهرة، غيورغي بوريسينكو، قد أعرب عن امتنان بلاده لمصر لتفهمها أسباب المواجهة حول أوكرانيا.
وقال السفير في بيان نشرته البعثة الدبلوماسية بمناسبة الذكرى السنوية لبدء العملية العسكرية الخاصة للتصدي لنظام كييف النازي ورعاته الغربيين: "أود أن أعبر عن خالص امتناني لمصر والجمهور المصري لفهم أسباب المواجهة حول أوكرانيا ودعم روسيا".
وأشار الدبلوماسي إلى أن "إمدادات القمح الروسي إلى مصر زادت بشكل ملحوظ". وأضاف "يسعدنا مساعدة أصدقائنا المصريين في ضمان أمنهم الغذائي".