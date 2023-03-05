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https://sputnikarabic.ae/20230305/العاهل-الأردني-يؤكد-لوزير-الدفاع-الأمريكي-ضرورة-التهدئة-وخفض-التصعيد-في-الأراضي-الفلسطينية-1074361048.html
العاهل الأردني يؤكد لوزير الدفاع الأمريكي ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية
العاهل الأردني يؤكد لوزير الدفاع الأمريكي ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية
أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه، اليوم الأحد، في العاصمة عمّان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في الأراضي... 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T22:21+0000
2023-03-05T22:21+0000
أخبار الأردن
ملك الأردن عبدالله الثاني
وزير الدفاع الأمريكي
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عمان - سبوتنيك. وحسب بيان صحافي صادر عن الديوان الملكي الأردني، فقد "أكد العاهل الأردني، ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية ووقف أية إجراءات أحادية الجانب تزعزع الاستقرار وتقوض فرص تحقيق السلام".ونوه العاهل الأردني لدى لقائه أوستن إلى "ضرورة تكثيف الجهود لخلق أفق سياسي يمهد الطريق إلى إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".وتناول اللقاء، وفقاً للبيان، الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة خصوصا في المجال الدفاعي، إذ أعرب العاهل الأردني عن اعتزازه بعلاقات الصداقة التاريخية والتعاون العسكري المستمر بين البلدين.كما جرى بحث آخر التطورات في المنطقة والمساعي المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات فيها، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية.تجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع الأمريكي وصل الأردن اليوم في مستهل جولة شرق أوسطية تشمل إسرائيل ومصر.
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أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, وزير الدفاع الأمريكي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, وزير الدفاع الأمريكي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

العاهل الأردني يؤكد لوزير الدفاع الأمريكي ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية

22:21 GMT 05.03.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، يلقي كلمة له في مؤتمر المناخ (كوب 27)، شرم الشيخ، مصر، 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، يلقي كلمة له في مؤتمر المناخ (كوب 27)، شرم الشيخ، مصر، 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
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أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه، اليوم الأحد، في العاصمة عمّان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية.
عمان - سبوتنيك. وحسب بيان صحافي صادر عن الديوان الملكي الأردني، فقد "أكد العاهل الأردني، ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية ووقف أية إجراءات أحادية الجانب تزعزع الاستقرار وتقوض فرص تحقيق السلام".
ونوه العاهل الأردني لدى لقائه أوستن إلى "ضرورة تكثيف الجهود لخلق أفق سياسي يمهد الطريق إلى إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".
وجدد العاهل الأردني التأكيد على أهمية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتناول اللقاء، وفقاً للبيان، الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة خصوصا في المجال الدفاعي، إذ أعرب العاهل الأردني عن اعتزازه بعلاقات الصداقة التاريخية والتعاون العسكري المستمر بين البلدين.
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كما جرى بحث آخر التطورات في المنطقة والمساعي المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات فيها، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع الأمريكي وصل الأردن اليوم في مستهل جولة شرق أوسطية تشمل إسرائيل ومصر.
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