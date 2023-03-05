https://sputnikarabic.ae/20230305/برشلونة-يفوز-على-فالنسيا-بهدف-نظيف-ويعزز-صدارته-في-الدوري-الإسباني-1074355893.html
برشلونة يفوز على فالنسيا بهدف نظيف ويعزز صدارته في الدوري الإسباني
برشلونة يفوز على فالنسيا بهدف نظيف ويعزز صدارته في الدوري الإسباني
عزز نادي "برشلونة" صدارته للدوري الإسباني بفوز صعب على ضيفه "فالنسيا" بهدف دون مقابل، مساء اليوم الأحد في الجولة 24 من المسابقة. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T18:10+0000
2023-03-05T18:10+0000
2023-03-05T18:13+0000
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وسجّل الدولي البرازيلي رافينيا في الدقيقة 15 الهدف الوحيد في المباراة التي شهدت طرد الأوروغواياني رونالدو أراوخو في الدقيقة 59 وإهدار ركلة جزاء للاعب برشلونة فيران توريس في الدقيقة 55.ورفع برشلونة، رصيده إلى 62 نقطة بفارق 10 نقاط عن "ريال مدريد" الثاني الذي يحل ضيفاً في وقت لاحق مساء اليوم على "ريال بيتيس".في المقابل، توقف رصيد فالنسيا عتد 23 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير بعد أن تكبّد هزيمته الثالثة عشرة.
https://sputnikarabic.ae/20230224/برشلونة-يودع-الدوري-الأوروبي-بعد-هزيمته-أمام-مانشستر-يونايتد-بـ-2-1-فيديو-1073956163.html
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الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, نادي برشلونة, رياضة, منوعات, الأخبار
الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, نادي برشلونة, رياضة, منوعات, الأخبار
برشلونة يفوز على فالنسيا بهدف نظيف ويعزز صدارته في الدوري الإسباني
18:10 GMT 05.03.2023 (تم التحديث: 18:13 GMT 05.03.2023) تابعنا عبر
عزز نادي "برشلونة" صدارته للدوري الإسباني بفوز صعب على ضيفه "فالنسيا" بهدف دون مقابل، مساء اليوم الأحد في الجولة 24 من المسابقة.
وسجّل الدولي البرازيلي رافينيا في الدقيقة 15 الهدف الوحيد في المباراة التي شهدت طرد الأوروغواياني رونالدو أراوخو في الدقيقة 59 وإهدار ركلة جزاء للاعب برشلونة فيران توريس في الدقيقة 55.
ورفع برشلونة
، رصيده إلى 62 نقطة بفارق 10 نقاط عن "ريال مدريد" الثاني الذي يحل ضيفاً في وقت لاحق مساء اليوم على "ريال بيتيس".
في المقابل، توقف رصيد فالنسيا
عتد 23 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير بعد أن تكبّد هزيمته الثالثة عشرة.