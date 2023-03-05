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https://sputnikarabic.ae/20230305/رسميا-العراق-يحظر-استيراد-الكحوليات-1074335219.html
رسميا... العراق يحظر استيراد الكحوليات
رسميا... العراق يحظر استيراد الكحوليات
أصدرت هيئة الجمارك العراقية، أمس السبت، توجيها عاما بمنع دخول المشروبات الكحولية أنواعها كافة للبلاد.‏ 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T07:50+0000
2023-03-05T07:50+0000
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وذكرت الهيئة في بيان رسمي لها، أن "توجيهها جاء استنادا إلى قانون واردات البلدية رقم (1) لسنة 2023، والمنشور بجريدة "الوقائع" العراقية بالعدد "4708" لسنة 2023".وتمت الموافقة على التشريع الجديد، الذي يُحظر بيع الكحول أو استيراده أو إنتاجه، من قبل البرلمان العراقي في عام 2016، لكنه أصبح قانونا فقط، بعد أن تم نشره في الجريدة الرسمية في 20 فبراير/ شباط الماضي، وفقا لوكالة "فرانس برس".وأشارت الوكالة إلى أن التشريع يتناقض مع مرسوم حكومي، تم تبنّيه قبل أقل من أسبوع في 14 فبراير، والذي فرض رسوما بنسبة 200% على جميع المشروبات الكحولية المستوردة، على مدى السنوات الأربع المقبلة.وأضافت أن تشريع حظر استيراد المشروبات الكحولية في العراق، قوبل بانتقادات حادة من جانب نشطاء حقوقيين ومشرعين، يمثلون الجاليات غير المسلمة في العراق.
https://sputnikarabic.ae/20230107/السلطات-السعودية-تؤكد-حظر-بيع-المشروبات-الكحولية-في-الأسواق-الحرة--1072017926.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, العالم, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, العالم, الأخبار

رسميا... العراق يحظر استيراد الكحوليات

07:50 GMT 05.03.2023
© Photo / Pixabay / ويسكي
ويسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
ويسكي
© Photo / Pixabay /
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أصدرت هيئة الجمارك العراقية، أمس السبت، توجيها عاما بمنع دخول المشروبات الكحولية أنواعها كافة للبلاد.‏
وذكرت الهيئة في بيان رسمي لها، أن "توجيهها جاء استنادا إلى قانون واردات البلدية رقم (1) لسنة 2023، والمنشور بجريدة "الوقائع" العراقية بالعدد "4708" لسنة 2023".
وتمت الموافقة على التشريع الجديد، الذي يُحظر بيع الكحول أو استيراده أو إنتاجه، من قبل البرلمان العراقي في عام 2016، لكنه أصبح قانونا فقط، بعد أن تم نشره في الجريدة الرسمية في 20 فبراير/ شباط الماضي، وفقا لوكالة "فرانس برس".
مطار الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
السلطات السعودية تؤكد حظر بيع المشروبات الكحولية في الأسواق الحرة
7 يناير, 13:12 GMT
وأشارت الوكالة إلى أن التشريع يتناقض مع مرسوم حكومي، تم تبنّيه قبل أقل من أسبوع في 14 فبراير، والذي فرض رسوما بنسبة 200% على جميع المشروبات الكحولية المستوردة، على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وأضافت أن تشريع حظر استيراد المشروبات الكحولية في العراق، قوبل بانتقادات حادة من جانب نشطاء حقوقيين ومشرعين، يمثلون الجاليات غير المسلمة في العراق.
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