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شولتس: الحكومة الصينية أكدت أنها لن تزود روسيا بأسلحة
شولتس: الحكومة الصينية أكدت أنها لن تزود روسيا بأسلحة
صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، أن الحكومة الصينية أكدت أنها لن تزود روسيا بأسلحة، في ظل استمرار الأزمة الأوكرانية. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T19:59+0000
2023-03-05T20:01+0000
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موسكو - سبوتنيك. جاءت تصريحات شولتس خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي أكدت بدورها أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه أي أدلة على إمداد الصين لروسيا بالأسلحة.وأوضحت فون دير لاين إنه "في الوقت الحالي، ليس لدينا دليل على توريد بكين الأسلحة إلى روسيا، لكن من الضروري مراقبة الأمر كل يوم".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية، يوم الجمعة الماضي، بأن الاتحاد الأوروبي سيرد بفرض عقوبات على الصين إذا زودت روسيا بالأسلحة.وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول أوروبي قوله: "سيكون تقديم الصين أسلحة لروسيا "خطا أحمر" بالنسبة لنا، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي سيرد بفرض عقوبات على الصين إذا حدث ذلك".وفي وقت سابق، قالت المتحدثة الرسمية باسم مسؤول العلاقات الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، إن المفوضية الأوروبية تتوقع ألا تزود الصين روسيا بالأسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20230302/واشنطن-تدرج-37-شركة-على-قائمة-العقوبات-بما-فيها-شركات-روسيا-والصين-1074246304.html
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أخبار العالم الآن, العالم, الصين, أخبار ألمانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار

شولتس: الحكومة الصينية أكدت أنها لن تزود روسيا بأسلحة

19:59 GMT 05.03.2023 (تم التحديث: 20:01 GMT 05.03.2023)
© AFP 2023 / KAY NIETFELDالرئيس الصيني، شي جين بينغ، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، في بكين، 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
الرئيس الصيني، شي جين بينغ، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، في بكين، 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
© AFP 2023 / KAY NIETFELD
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صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، أن الحكومة الصينية أكدت أنها لن تزود روسيا بأسلحة، في ظل استمرار الأزمة الأوكرانية.
موسكو - سبوتنيك. جاءت تصريحات شولتس خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي أكدت بدورها أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه أي أدلة على إمداد الصين لروسيا بالأسلحة.
وأوضحت فون دير لاين إنه "في الوقت الحالي، ليس لدينا دليل على توريد بكين الأسلحة إلى روسيا، لكن من الضروري مراقبة الأمر كل يوم".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في إفادة صحفية أمام البيت الأبيض، 17 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
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وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية، يوم الجمعة الماضي، بأن الاتحاد الأوروبي سيرد بفرض عقوبات على الصين إذا زودت روسيا بالأسلحة.
وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول أوروبي قوله: "سيكون تقديم الصين أسلحة لروسيا "خطا أحمر" بالنسبة لنا، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي سيرد بفرض عقوبات على الصين إذا حدث ذلك".
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة الرسمية باسم مسؤول العلاقات الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، إن المفوضية الأوروبية تتوقع ألا تزود الصين روسيا بالأسلحة.
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