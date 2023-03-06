https://sputnikarabic.ae/20230306/أمير-قطر-أستغرب-تأخر-وصول-المساعدات-إلى-سوريا-1074371501.html
أمير قطر: أستغرب تأخر وصول المساعدات إلى سوريا
أمير قطر: أستغرب تأخر وصول المساعدات إلى سوريا
أعرب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن استغرابه لتأخر وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضربها. 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T09:18+0000
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ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية تصريحات أمير قطر، خلال كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، والمنعقد تحت شعار "من الإمكانات إلى الازدهار"، وذلك في مركز قطر الوطني للمؤتمرات صباح اليوم.ودعا أمير قطر "الجميع لدعم جهود تركيا في تجاوز آثار هذه الكارثة" وإلى مد يد العون من دون تردد للشعب السوري الشقيق، كما أعرب عن استغرابه لتأخر المساعدات في الوصول إلى هذا الشعب، مؤكدًا عدم جواز استغلال المأساة الإنسانية لأغراض سياسية.وفي وقت سابق، عبرت 22 شاحنة محملة بالمساعدات من برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إلى شمال غربي سوريا من تركيا يوم الجمعة الماضي.وبذلك يصل إجمالي عمليات التسليم عبر الحدود إلى 557 شاحنة منذ 9 فبراير/شباط المنصرم في أعقاب الزلازل الهائلة التي ضربت البلاد، حسبما أفاد متحدث باسم الأمم المتحدة.وفي هذا السياق، قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في إفادة صحفية يومية: "إن الأمم المتحدة نفذت 18 مهمة مشتركة بين الوكالات عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا منذ الزيارة الأولى المشتركة بين الوكالات إلى إدلب يوم 14 فبراير.
https://sputnikarabic.ae/20230305/صحيفة-كريستيانو-رونالدو-أرسل-طائرة-مساعدات-لمنكوبي-الزلزال-في-سوريا-وتركيا-1074346087.html
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العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, زلزال
العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, زلزال
أمير قطر: أستغرب تأخر وصول المساعدات إلى سوريا
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أعرب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن استغرابه لتأخر وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضربها.
ونقلت صحيفة
"الشرق" القطرية تصريحات أمير قطر، خلال كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، والمنعقد تحت شعار "من الإمكانات إلى الازدهار"، وذلك في مركز قطر الوطني للمؤتمرات صباح اليوم.
وأوضح الشيخ تميم، قائلا: "ينعقد اجتماعنا وإخواننا في تركيا وسوريا ما زالوا يعانون من آثار كارثة الزلزال الهائل التي أصابتهما وتضرر منها الملايين، وإني من هنا أؤكد باسمكم جميعا على تضامننا مع الأشقاء في تركيا وسوريا".
ودعا أمير قطر "الجميع لدعم جهود تركيا في تجاوز آثار هذه الكارثة" وإلى مد يد العون من دون تردد للشعب السوري الشقيق، كما أعرب عن استغرابه لتأخر المساعدات في الوصول إلى هذا الشعب، مؤكدًا عدم جواز استغلال المأساة الإنسانية لأغراض سياسية.
وفي وقت سابق، عبرت 22 شاحنة محملة بالمساعدات من برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إلى شمال غربي سوريا من تركيا يوم الجمعة الماضي.
وبذلك يصل إجمالي عمليات التسليم عبر الحدود إلى 557 شاحنة منذ 9 فبراير/شباط المنصرم في أعقاب الزلازل الهائلة التي ضربت البلاد، حسبما أفاد متحدث باسم الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في إفادة صحفية يومية: "إن الأمم المتحدة نفذت 18 مهمة مشتركة بين الوكالات عبر الحدود
إلى شمال غربي سوريا منذ الزيارة الأولى المشتركة بين الوكالات إلى إدلب يوم 14 فبراير.