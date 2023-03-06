https://sputnikarabic.ae/20230306/البرهان-يلتقي-سفير-مصر-لدى-السودان-ويناقشان-سبل-تسريع-عملية-إمداد-السودان-بالتيار-الكهربائي-1074403624.html

البرهان يلتقي سفير مصر لدى السودان ويناقشان سبل تسريع عملية إمداد السودان بالتيار الكهربائي

البرهان يلتقي سفير مصر لدى السودان ويناقشان سبل تسريع عملية إمداد السودان بالتيار الكهربائي

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، في السودان، عبد الفتاح البرهان، اليوم الإثنين، السفير المصري لدى السودان، هاني صلاح، وأكد على عمق العلاقة بين البلدين. 06.03.2023, سبوتنيك عربي

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وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا" لفت البرهان إلى حرص بلاده على تطوير علاقات بلاده مع مصر وترقيتها بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.ولفت خلال اللقاء الذي تم في مكتبه بالخرطوم إلى "عمق العلاقات السودانية المصرية وأزليتها"، مشددا على أن "رؤية البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية طابعها التوافق والتطابق".ومن جانبه أكد السفير هاني صلاح أن "اللقاء تناول السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات"، ولفت إلى أن "اللقاء تطرق إلى الجهود المبذولة بشأن تسريع عملية إمداد السودان بالتيار الكهربائي من مصر".

https://sputnikarabic.ae/20230123/البرهان-السودان-حريص-على-استمرار-التعاون-مع-مصر-في-مجال-الري-1072602335.html

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