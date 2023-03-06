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https://sputnikarabic.ae/20230306/البرهان-يلتقي-سفير-مصر-لدى-السودان-ويناقشان-سبل-تسريع-عملية-إمداد-السودان-بالتيار-الكهربائي-1074403624.html
البرهان يلتقي سفير مصر لدى السودان ويناقشان سبل تسريع عملية إمداد السودان بالتيار الكهربائي
البرهان يلتقي سفير مصر لدى السودان ويناقشان سبل تسريع عملية إمداد السودان بالتيار الكهربائي
التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، في السودان، عبد الفتاح البرهان، اليوم الإثنين، السفير المصري لدى السودان، هاني صلاح، وأكد على عمق العلاقة بين البلدين. 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T20:28+0000
2023-03-06T20:28+0000
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وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا" لفت البرهان إلى حرص بلاده على تطوير علاقات بلاده مع مصر وترقيتها بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.ولفت خلال اللقاء الذي تم في مكتبه بالخرطوم إلى "عمق العلاقات السودانية المصرية وأزليتها"، مشددا على أن "رؤية البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية طابعها التوافق والتطابق".ومن جانبه أكد السفير هاني صلاح أن "اللقاء تناول السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات"، ولفت إلى أن "اللقاء تطرق إلى الجهود المبذولة بشأن تسريع عملية إمداد السودان بالتيار الكهربائي من مصر".
https://sputnikarabic.ae/20230123/البرهان-السودان-حريص-على-استمرار-التعاون-مع-مصر-في-مجال-الري-1072602335.html
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أخبار السودان اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار

البرهان يلتقي سفير مصر لدى السودان ويناقشان سبل تسريع عملية إمداد السودان بالتيار الكهربائي

20:28 GMT 06.03.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLYرئيس المجلس السيدي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
رئيس المجلس السيدي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
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التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، في السودان، عبد الفتاح البرهان، اليوم الإثنين، السفير المصري لدى السودان، هاني صلاح، وأكد على عمق العلاقة بين البلدين.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا" لفت البرهان إلى حرص بلاده على تطوير علاقات بلاده مع مصر وترقيتها بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.
ولفت خلال اللقاء الذي تم في مكتبه بالخرطوم إلى "عمق العلاقات السودانية المصرية وأزليتها"، مشددا على أن "رؤية البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية طابعها التوافق والتطابق".
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
البرهان: السودان حريص على استمرار التعاون مع مصر في مجال الري
23 يناير, 08:35 GMT
ومن جانبه أكد السفير هاني صلاح أن "اللقاء تناول السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات"، ولفت إلى أن "اللقاء تطرق إلى الجهود المبذولة بشأن تسريع عملية إمداد السودان بالتيار الكهربائي من مصر".
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