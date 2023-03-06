https://sputnikarabic.ae/20230306/العراق-مقتل-4-مدنيين-وإصابة-3-آخرين-بهجوم-مزدوج-في-محافظة-ديالى-شرقي-البلاد-1074404876.html
العراق.. مقتل 4 مدنيين وإصابة 3 آخرين بهجوم مزدوج في محافظة ديالى شرقي البلاد
العراق.. مقتل 4 مدنيين وإصابة 3 آخرين بهجوم مزدوج في محافظة ديالى شرقي البلاد
أفاد مصدر أمني عراقي، الاثنين، بمقتل 4 مدنيين وإصابة 3 آخرين بانفجار عبو ناسفة اعقبه هجوم مسلح في محافظة ديالى شرقي البلاد . 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T21:42+0000
2023-03-06T21:42+0000
2023-03-06T21:42+0000
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بغداد- سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، إن "4 مدنيين قتلوا وأصيب 3 آخرون بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة أعقبه هجوم من قبل مجهولين بأسلحة رشاشة على المتواجدين في موقع الحادث بقرية الهزينية في محافظة ديالى ".وأضاف، أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وقامت بحملة تفتيش عن المنفذين". لافتا إلى أنه "لا معلومات حتى الآن إذا ما كان الهجوم إرهابيا أو بسبب خلافات عشائرية".وتشهد محافظة ديالى شرقي العراق هجمات متكررة من قبل تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ) تستهدف قوات الأمن والمدنيين في المحافظة، كما تشهد بين الحين والآخر خلافات عشائرية تتطور أحيانا إلى اشتباك بالأسلحة ما يوقع عددا من القتلى والمصابين في صفوف المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20230212/مقتل-6-إرهابيين-من-داعش-بغارة-جوية-للجيش-العراقي-في-ديالي-1073424547.html
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سبوتنيك عربي
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق.. مقتل 4 مدنيين وإصابة 3 آخرين بهجوم مزدوج في محافظة ديالى شرقي البلاد
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أفاد مصدر أمني عراقي، الاثنين، بمقتل 4 مدنيين وإصابة 3 آخرين بانفجار عبو ناسفة اعقبه هجوم مسلح في محافظة ديالى شرقي البلاد .