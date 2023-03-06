https://sputnikarabic.ae/20230306/القوات-الأوكرانية-تقصف-منطقتين-في-دونيتسك-بـ7-قذائف-يستخدمها-الناتو-1074405107.html
القوات الأوكرانية تقصف منطقتين في دونيتسك بـ7 قذائف يستخدمها "الناتو"
القوات الأوكرانية تقصف منطقتين في دونيتسك بـ7 قذائف يستخدمها "الناتو"
صرح المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية أطلقت في غضون... 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T22:41+0000
2023-03-06T22:41+0000
2023-03-06T22:41+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. وقال المكتب التمثيلي في بيان، عبر قناة "تليغرام"، "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة لأوكرانيا على المحاور التالية، في الساعة 23.45 باتجاه محور التجمع السكني أورلوفكا - مدينة دونيتسك (منطقتي كيفسكي وكويبيشيفسكي)، جرى إطلاق ثلاث قذائف من عيار 155 ملم".وأضاف، "في الساعة 23.50 باتجاه محور التجمع السكني لاستوتشكينو - مدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي)، تم إطلاق أربع قذائف من عيار 155 ملم".يشار إلى أن دول الناتو تستخدم قذائف مدفعية من عيار 155 مم، ويتم توريدها في الوقت الراهن إلى قوات كييف والمرتزقة في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230306/مستشار-البنتاغون-السابق-ماكغريغور-يؤكد-انهيار-أوكرانيا-كدولة-1074401234.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا, الناتو, أخبار جمهورية دونيتسك, العالم, روسيا
القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا, الناتو, أخبار جمهورية دونيتسك, العالم, روسيا
القوات الأوكرانية تقصف منطقتين في دونيتسك بـ7 قذائف يستخدمها "الناتو"
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صرح المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية أطلقت في غضون خمس دقائق ما مجموعه سبع قذائف من عيار 155 ملم يستخدمها حلف الناتو، على منطقتي كويبيشيفسكي وكيفسكي في الجمهورية.
دونيتسك - سبوتنيك. وقال المكتب التمثيلي في بيان، عبر قناة "تليغرام"، "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة لأوكرانيا
على المحاور التالية، في الساعة 23.45 باتجاه محور التجمع السكني أورلوفكا - مدينة دونيتسك (منطقتي كيفسكي وكويبيشيفسكي)، جرى إطلاق ثلاث قذائف من عيار 155 ملم".
وأضاف، "في الساعة 23.50 باتجاه محور التجمع السكني لاستوتشكينو - مدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي)، تم إطلاق أربع قذائف من عيار 155 ملم"
.
يشار إلى أن دول الناتو تستخدم قذائف مدفعية من عيار 155 مم، ويتم توريدها في الوقت الراهن إلى قوات كييف والمرتزقة في أوكرانيا.