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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230306/القوات-الأوكرانية-تقصف-منطقتين-في-دونيتسك-بـ7-قذائف-يستخدمها-الناتو-1074405107.html
القوات الأوكرانية تقصف منطقتين في دونيتسك بـ7 قذائف يستخدمها "الناتو"
القوات الأوكرانية تقصف منطقتين في دونيتسك بـ7 قذائف يستخدمها "الناتو"
صرح المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية أطلقت في غضون... 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T22:41+0000
2023-03-06T22:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية
أخبار أوكرانيا
الناتو
أخبار جمهورية دونيتسك
العالم
روسيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وقال المكتب التمثيلي في بيان، عبر قناة "تليغرام"، "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة لأوكرانيا على المحاور التالية، في الساعة 23.45 باتجاه محور التجمع السكني أورلوفكا - مدينة دونيتسك (منطقتي كيفسكي وكويبيشيفسكي)، جرى إطلاق ثلاث قذائف من عيار 155 ملم".وأضاف، "في الساعة 23.50 باتجاه محور التجمع السكني لاستوتشكينو - مدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي)، تم إطلاق أربع قذائف من عيار 155 ملم".يشار إلى أن دول الناتو تستخدم قذائف مدفعية من عيار 155 مم، ويتم توريدها في الوقت الراهن إلى قوات كييف والمرتزقة في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230306/مستشار-البنتاغون-السابق-ماكغريغور-يؤكد-انهيار-أوكرانيا-كدولة-1074401234.html
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القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا, الناتو, أخبار جمهورية دونيتسك, العالم, روسيا
القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا, الناتو, أخبار جمهورية دونيتسك, العالم, روسيا

القوات الأوكرانية تقصف منطقتين في دونيتسك بـ7 قذائف يستخدمها "الناتو"

22:41 GMT 06.03.2023
© AP Photo / Libkos جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
© AP Photo / Libkos
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صرح المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية أطلقت في غضون خمس دقائق ما مجموعه سبع قذائف من عيار 155 ملم يستخدمها حلف الناتو، على منطقتي كويبيشيفسكي وكيفسكي في الجمهورية.
دونيتسك - سبوتنيك. وقال المكتب التمثيلي في بيان، عبر قناة "تليغرام"، "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة لأوكرانيا على المحاور التالية، في الساعة 23.45 باتجاه محور التجمع السكني أورلوفكا - مدينة دونيتسك (منطقتي كيفسكي وكويبيشيفسكي)، جرى إطلاق ثلاث قذائف من عيار 155 ملم".
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وأضاف، "في الساعة 23.50 باتجاه محور التجمع السكني لاستوتشكينو - مدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي)، تم إطلاق أربع قذائف من عيار 155 ملم".
يشار إلى أن دول الناتو تستخدم قذائف مدفعية من عيار 155 مم، ويتم توريدها في الوقت الراهن إلى قوات كييف والمرتزقة في أوكرانيا.
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