https://sputnikarabic.ae/20230306/زيلينسكي-يصدر-تعليمات-بتعزيز-حماية-منشآت-الطاقة-الأوكرانية-1074362273.html

زيلينسكي يصدر تعليمات بتعزيز حماية منشآت الطاقة الأوكرانية

زيلينسكي يصدر تعليمات بتعزيز حماية منشآت الطاقة الأوكرانية

أصدر فلاديمير زيلينسكي، تعليماته لتعزيز حماية منشآت الطاقة الأوكرانية واستعادة البنية التحتية المتضررة بحلول موسم التدفئة القادم. 06.03.2023, سبوتنيك عربي

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موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في رسالة مصورة، "نحن نعمل بالفعل على جميع السيناريوهات وسنبذل قصارى جهدنا لنكون جاهزين لفصل الشتاء المقبل".الشهر المنصرم، قال وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشينكو، إن المنشآت الحرارية والكهرومائية، وكذلك البنية التحتية عالية الجهد تضررت في ست مناطق أوكرانية.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).كان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال قال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن نحو 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.وفي ذات الصدد، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد لكامل طاقتها بنسبة 100%، مشيرا إلى أن هذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.

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