https://sputnikarabic.ae/20230306/زيلينسكي-يصدر-تعليمات-بتعزيز-حماية-منشآت-الطاقة-الأوكرانية-1074362273.html
زيلينسكي يصدر تعليمات بتعزيز حماية منشآت الطاقة الأوكرانية
زيلينسكي يصدر تعليمات بتعزيز حماية منشآت الطاقة الأوكرانية
أصدر فلاديمير زيلينسكي، تعليماته لتعزيز حماية منشآت الطاقة الأوكرانية واستعادة البنية التحتية المتضررة بحلول موسم التدفئة القادم. 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T02:00+0000
2023-03-06T02:00+0000
2023-03-06T02:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
زيلينسكي
قطاع الطاقة
العالم
البنية التحتية
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موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في رسالة مصورة، "نحن نعمل بالفعل على جميع السيناريوهات وسنبذل قصارى جهدنا لنكون جاهزين لفصل الشتاء المقبل".الشهر المنصرم، قال وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشينكو، إن المنشآت الحرارية والكهرومائية، وكذلك البنية التحتية عالية الجهد تضررت في ست مناطق أوكرانية.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).كان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال قال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن نحو 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.وفي ذات الصدد، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد لكامل طاقتها بنسبة 100%، مشيرا إلى أن هذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230305/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مناطق-أوكرانية-وأنباء-عن-انفجارات-في-العاصمة-كييف-1074361184.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, زيلينسكي, قطاع الطاقة, العالم, البنية التحتية
أخبار أوكرانيا, زيلينسكي, قطاع الطاقة, العالم, البنية التحتية
زيلينسكي يصدر تعليمات بتعزيز حماية منشآت الطاقة الأوكرانية
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أصدر فلاديمير زيلينسكي، تعليماته لتعزيز حماية منشآت الطاقة الأوكرانية واستعادة البنية التحتية المتضررة بحلول موسم التدفئة القادم.
موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في رسالة مصورة، "نحن نعمل بالفعل على جميع السيناريوهات
وسنبذل قصارى جهدنا لنكون جاهزين لفصل الشتاء المقبل".
وأشار إلى أنه "في غضون ستة أشهر، يجب على مهندسي الطاقة لدينا والحكومة والخدمات الأمنية وكل من يشارك في أداء المهام ذات الصلة تعزيز حماية مرافق الطاقة، واستعادة البنية التحتية التي دمرت.. هذا عمل كبير، وقد بدأ بالفعل".
الشهر المنصرم، قال وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشينكو، إن المنشآت الحرارية والكهرومائية، وكذلك البنية التحتية عالية الجهد تضررت في ست مناطق أوكرانية
.
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
كان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال قال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن نحو 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.
وفي ذات الصدد، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد لكامل طاقتها بنسبة 100%، مشيرا إلى أن هذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.