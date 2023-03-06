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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230306/زيلينسكي-يصدر-تعليمات-بتعزيز-حماية-منشآت-الطاقة-الأوكرانية-1074362273.html
زيلينسكي يصدر تعليمات بتعزيز حماية منشآت الطاقة الأوكرانية
زيلينسكي يصدر تعليمات بتعزيز حماية منشآت الطاقة الأوكرانية
أصدر فلاديمير زيلينسكي، تعليماته لتعزيز حماية منشآت الطاقة الأوكرانية واستعادة البنية التحتية المتضررة بحلول موسم التدفئة القادم. 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T02:00+0000
2023-03-06T02:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
زيلينسكي
قطاع الطاقة
العالم
البنية التحتية
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موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في رسالة مصورة، "نحن نعمل بالفعل على جميع السيناريوهات وسنبذل قصارى جهدنا لنكون جاهزين لفصل الشتاء المقبل".الشهر المنصرم، قال وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشينكو، إن المنشآت الحرارية والكهرومائية، وكذلك البنية التحتية عالية الجهد تضررت في ست مناطق أوكرانية.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).كان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال قال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن نحو 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.وفي ذات الصدد، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد لكامل طاقتها بنسبة 100%، مشيرا إلى أن هذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230305/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مناطق-أوكرانية-وأنباء-عن-انفجارات-في-العاصمة-كييف-1074361184.html
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أخبار أوكرانيا, زيلينسكي, قطاع الطاقة, العالم, البنية التحتية
أخبار أوكرانيا, زيلينسكي, قطاع الطاقة, العالم, البنية التحتية

زيلينسكي يصدر تعليمات بتعزيز حماية منشآت الطاقة الأوكرانية

02:00 GMT 06.03.2023
© AFP 2023 / Angela Weissالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
© AFP 2023 / Angela Weiss
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أصدر فلاديمير زيلينسكي، تعليماته لتعزيز حماية منشآت الطاقة الأوكرانية واستعادة البنية التحتية المتضررة بحلول موسم التدفئة القادم.
موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في رسالة مصورة، "نحن نعمل بالفعل على جميع السيناريوهات وسنبذل قصارى جهدنا لنكون جاهزين لفصل الشتاء المقبل".
وأشار إلى أنه "في غضون ستة أشهر، يجب على مهندسي الطاقة لدينا والحكومة والخدمات الأمنية وكل من يشارك في أداء المهام ذات الصلة تعزيز حماية مرافق الطاقة، واستعادة البنية التحتية التي دمرت.. هذا عمل كبير، وقد بدأ بالفعل".
الشهر المنصرم، قال وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشينكو، إن المنشآت الحرارية والكهرومائية، وكذلك البنية التحتية عالية الجهد تضررت في ست مناطق أوكرانية.
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
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كان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال قال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن نحو 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.
وفي ذات الصدد، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد لكامل طاقتها بنسبة 100%، مشيرا إلى أن هذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
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