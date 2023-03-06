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https://sputnikarabic.ae/20230306/خامنئي-بشأن-قضية-تسمم-الطالبات-جريمة-كبيرة-لا-تغتفر-1074371344.html
خامنئي بشأن قضية "تسمم الطالبات": جريمة كبيرة لا تغتفر
خامنئي بشأن قضية "تسمم الطالبات": جريمة كبيرة لا تغتفر
طالب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي السلطات بمتابعة قضية تسمم الطالبات في البلاد. 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T09:21+0000
2023-03-06T09:21+0000
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وقال خامنئي على هامش غرس شتلة بمناسبة يوم الشجرة إن على السلطات أن تتابع بجدية قضية تسميم الطلاب "لأن هذه جريمة كبيرة ولا تغتفر"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وشدد المرشد الأعلى على معاقبة مرتكبي هذه الجريمة بشدة، في حال ثبت تسمم الطلاب، قائلا "لن يكون هناك عفو عن هؤلاء".وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد علق يوم الأحد، على تكرار حوادث تسمم التلاميذ في عدة أنحاء من البلاد.ونقلت الوكالة عن رئيسي تأكيده على ضرورة "المتابعة الحاسمة والإعلام في الوقت المناسب حول ظاهرة التسمم الأخيرة التي طالت تلامذة المدارس، واصفا هذه المؤامرة الجديدة من جانب العدو إنها جريمة ضد الإنسانية".وأصدر رئيسي تعليماته للأجهزة المعنية بالمتابعة والإعلام في الوقت المناسب حول هذه الظاهرة؛ مؤكدا أن هذه الحوادث "تكشف عن حلقة أخرى من سلسلة المؤامرات التي يحيكها أعداء إيران بهدف إثارة التوتر والتهويل داخل المجتمع ونشر الخوف في قلوب المواطنين".وخلال الأشهر الماضية، تكررت ظاهرة تسمم تلميذات في مدارس الفتيات يتنشّقن روائح "كريهة" أو "غير معروفة" لتظهر على المصابات عوارض مثل الغثيان وضيق التنفّس والدوخة.وتشير الأرقام الرسمية إلى أن مئات التلميذات تعرضن لتسمّم بالغاز في عشرات من مراكز التعليم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20230306/طهران-التعاون-بين-إيران-وروسيا-لا-يقتصر-على-المجال-العسكري-1074370874.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

خامنئي بشأن قضية "تسمم الطالبات": جريمة كبيرة لا تغتفر

09:21 GMT 06.03.2023
© AFP 2023 / -المرشد الأعلى في إيران على خامنئي
المرشد الأعلى في إيران على خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
© AFP 2023 / -
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طالب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي السلطات بمتابعة قضية تسمم الطالبات في البلاد.
وقال خامنئي على هامش غرس شتلة بمناسبة يوم الشجرة إن على السلطات أن تتابع بجدية قضية تسميم الطلاب "لأن هذه جريمة كبيرة ولا تغتفر"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
العلم الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
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09:02 GMT
وشدد المرشد الأعلى على معاقبة مرتكبي هذه الجريمة بشدة، في حال ثبت تسمم الطلاب، قائلا "لن يكون هناك عفو عن هؤلاء".
وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد علق يوم الأحد، على تكرار حوادث تسمم التلاميذ في عدة أنحاء من البلاد.
ونقلت الوكالة عن رئيسي تأكيده على ضرورة "المتابعة الحاسمة والإعلام في الوقت المناسب حول ظاهرة التسمم الأخيرة التي طالت تلامذة المدارس، واصفا هذه المؤامرة الجديدة من جانب العدو إنها جريمة ضد الإنسانية".
وأصدر رئيسي تعليماته للأجهزة المعنية بالمتابعة والإعلام في الوقت المناسب حول هذه الظاهرة؛ مؤكدا أن هذه الحوادث "تكشف عن حلقة أخرى من سلسلة المؤامرات التي يحيكها أعداء إيران بهدف إثارة التوتر والتهويل داخل المجتمع ونشر الخوف في قلوب المواطنين".
وخلال الأشهر الماضية، تكررت ظاهرة تسمم تلميذات في مدارس الفتيات يتنشّقن روائح "كريهة" أو "غير معروفة" لتظهر على المصابات عوارض مثل الغثيان وضيق التنفّس والدوخة.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن مئات التلميذات تعرضن لتسمّم بالغاز في عشرات من مراكز التعليم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
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