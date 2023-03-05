https://sputnikarabic.ae/20230305/الرئيس-الإيراني-يعلق-على-ظاهرة-تسمم-التلاميذ-1074359824.html
الرئيس الإيراني يعلق على ظاهرة تسمم التلاميذ
الرئيس الإيراني يعلق على ظاهرة تسمم التلاميذ
علق رئيس الجمهورية الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، على تكرار حوادث تسمم التلاميذ في عدة أنحاء من البلاد. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن رئيسي تأكيده على ضرورة "المتابعة الحاسمة والإعلام في الوقت المناسب حول ظاهرة التسمم الأخيرة التي طالت تلامذة المدارس، واصفا هذه المؤامرة الجديدة من جانب العدو إنها جريمة ضد الإنسانية".جاءت تصريحات رئيسي خلال اجتماع مجلس الوزراء الإيراني الذي عقد اليوم وشهد استعراض تقرير لوزارة الأمن بشأن مستجدات ظاهرة تسمم طلبة المدارس في عدد من المدن داخل البلاد.وأصدر رئيسي تعليماته للأجهزة المعنية بالمتابعة والإعلام في الوقت المناسب حول هذه الظاهرة؛ مؤكدا أن هذه الحوادث "تكشف عن حلقة أخرى من سلسلة المؤامرات التي يحيكها أعداء إيران بهدف إثارة التوتر والتهويل داخل المجتمع ونشر الخوف في قلوب المواطنين".وفي وقت سابق، رد القائم بالأعمال الإيراني في لندن، مهدي حسين، على تصريحات للسفير البريطاني في إيران، سايمون شركليف، حول تسمم تلاميذ في مدارس إيرانية، اعتبرها مهدي حسين تحريضية وتدخل في الشأن الإيراني، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.واعتبر مهدي حسين، إن الشعب البريطاني من حقه أن يعرف حقيقة مقتل جنود بريطانيين في أوكرانيا، وأنهم يحاربون هناك منذ عام مضى، وتابع: "من المفترض أن يحظى الشعب البريطاني بحق الاطلاع على الحقيقة في هذا الموضوع".وحذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الجمعة، الغرب من استغلال القضايا الإنسانية لتحقيق أهدافهم السياسية، وذلك تعليقا على تغريدات غربية بشأن اشتباه في تسمم طلاب بعدد من المدارس الإيرانية.وكان السفير البريطاني في طهران سيمون شيركليف قال في تغريدة أمس: "بصفتي أبا، أتعاطف مع جميع الآباء والأمهات الإيرانيين القلقين على أطفالهم في المدارس بسبب سلسلة حالات التسمم التي لا تنتهي" حسب تعبيره، فيما دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن مخاوف زائفة ودعت إلى إجراء تحقيق كامل في هذا الصدد.
https://sputnikarabic.ae/20230303/عبد-اللهيان-تدخل-الغرب-في-قضية-تسمم-طالبات-المدارس-استمرار-للحرب-الهجينة-ضد-إيران-1074268222.html
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أخبار العالم الآن, العالم, إيران, أخبار إيران, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم, إيران, أخبار إيران, الأخبار
الرئيس الإيراني يعلق على ظاهرة تسمم التلاميذ
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علق رئيس الجمهورية الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، على تكرار حوادث تسمم التلاميذ في عدة أنحاء من البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية
"إرنا" عن رئيسي تأكيده على ضرورة "المتابعة الحاسمة والإعلام في الوقت المناسب حول ظاهرة التسمم الأخيرة التي طالت تلامذة المدارس، واصفا هذه المؤامرة الجديدة من جانب العدو إنها جريمة ضد الإنسانية".
جاءت تصريحات رئيسي خلال اجتماع مجلس الوزراء الإيراني الذي عقد اليوم وشهد استعراض تقرير لوزارة الأمن بشأن مستجدات ظاهرة تسمم طلبة المدارس في عدد من المدن داخل البلاد.
وأصدر رئيسي تعليماته للأجهزة المعنية بالمتابعة والإعلام في الوقت المناسب حول هذه الظاهرة؛
مؤكدا أن هذه الحوادث "تكشف عن حلقة أخرى من سلسلة المؤامرات التي يحيكها أعداء إيران بهدف إثارة التوتر والتهويل داخل المجتمع ونشر الخوف في قلوب المواطنين".
وفي وقت سابق، رد القائم بالأعمال الإيراني في لندن، مهدي حسين، على تصريحات للسفير البريطاني في إيران، سايمون شركليف، حول تسمم تلاميذ في مدارس إيرانية، اعتبرها مهدي حسين تحريضية وتدخل في الشأن الإيراني
، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.
واعتبر مهدي حسين، إن الشعب البريطاني من حقه أن يعرف حقيقة مقتل جنود بريطانيين في أوكرانيا، وأنهم يحاربون هناك منذ عام مضى، وتابع: "من المفترض أن يحظى الشعب البريطاني بحق الاطلاع على الحقيقة في هذا الموضوع".
وحذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الجمعة، الغرب من استغلال القضايا الإنسانية لتحقيق أهدافهم السياسية، وذلك تعليقا على تغريدات غربية بشأن اشتباه في تسمم
طلاب بعدد من المدارس الإيرانية.
وكان السفير البريطاني في طهران سيمون شيركليف قال في تغريدة أمس: "بصفتي أبا، أتعاطف مع جميع الآباء والأمهات الإيرانيين القلقين على أطفالهم في المدارس بسبب سلسلة حالات التسمم التي لا تنتهي" حسب تعبيره، فيما دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن مخاوف زائفة ودعت إلى إجراء تحقيق كامل في هذا الصدد.