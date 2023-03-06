https://sputnikarabic.ae/20230306/طهران-التعاون-بين-إيران-وروسيا-لا-يقتصر-على-المجال-العسكري-1074370874.html

طهران: التعاون بين إيران وروسيا لا يقتصر على المجال العسكري

طهران: التعاون بين إيران وروسيا لا يقتصر على المجال العسكري

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن العلاقات بين بلاده وروسيا تمتد إلى جميع المجالات ولا تقتصر على المجال العسكري وحده، مشيرًا إلى أن... 06.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-06T09:02+0000

2023-03-06T09:02+0000

2023-03-06T09:02+0000

العالم

روسيا

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طهران - سبوتنيك. وقال كنعاني، خلال مؤتمر صحفي، "التعاون بين إيران وروسيا لا يقتصر على التعاون العسكري فقط، والعلاقات بين البلدين تمتد إلى جميع المجالات، وهي علاقات طبيعية"، وتابع قائلا:وأضاف "ما أثير فيما يتعلق بالطائرات المسيرة هو ادعاءات فقط، وقد أوضح وزير الخارجية (الإيراني حسين أمير عبد اللهيان) عدد الطائرات المسيرة التي قدمناها لموسكو، وأنها كانت قبل أشهر من بدء الحرب في أوكرانيا، كما أعلنت الحكومة الروسية أنها لم تستخدم المسيرات الإيرانية في أوكرانيا".وتابع كنعاني "لم تقدم أوكرانيا أو الغرب أي أدلة موثقة لدعم ادعاءاتهم بشأن الطائرات المسيرة، ومن وجهة نظرنا هذه المشكلة مسيسة من جانبهم وهدفها افتعال المشكلات".وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أكد نهاية العام الماضي، أن الغرب لم يقدم دليلا على توريد إيران طائرات مسيرة إلى روسيا.واتهمت دول غربية إيران مرارًا بتزويد روسيا بطائرات مسيرة مقاتلة يُزعم أنها تستخدم في الأعمال القتالية بأوكرانيا. ولكن لم يتم تقديم أي دليل ملموس حتى الآن، مع رفض كل من موسكو وطهران هذا الادعاء.

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