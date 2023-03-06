https://sputnikarabic.ae/20230306/طهران-التعاون-بين-إيران-وروسيا-لا-يقتصر-على-المجال-العسكري-1074370874.html
طهران: التعاون بين إيران وروسيا لا يقتصر على المجال العسكري
طهران: التعاون بين إيران وروسيا لا يقتصر على المجال العسكري
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن العلاقات بين بلاده وروسيا تمتد إلى جميع المجالات ولا تقتصر على المجال العسكري وحده، مشيرًا إلى أن... 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T09:02+0000
2023-03-06T09:02+0000
2023-03-06T09:02+0000
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103330/12/1033301267_0:157:3087:1893_1920x0_80_0_0_5f7c6dd383bb4ced3aff1454200f04aa.jpg
طهران - سبوتنيك. وقال كنعاني، خلال مؤتمر صحفي، "التعاون بين إيران وروسيا لا يقتصر على التعاون العسكري فقط، والعلاقات بين البلدين تمتد إلى جميع المجالات، وهي علاقات طبيعية"، وتابع قائلا:وأضاف "ما أثير فيما يتعلق بالطائرات المسيرة هو ادعاءات فقط، وقد أوضح وزير الخارجية (الإيراني حسين أمير عبد اللهيان) عدد الطائرات المسيرة التي قدمناها لموسكو، وأنها كانت قبل أشهر من بدء الحرب في أوكرانيا، كما أعلنت الحكومة الروسية أنها لم تستخدم المسيرات الإيرانية في أوكرانيا".وتابع كنعاني "لم تقدم أوكرانيا أو الغرب أي أدلة موثقة لدعم ادعاءاتهم بشأن الطائرات المسيرة، ومن وجهة نظرنا هذه المشكلة مسيسة من جانبهم وهدفها افتعال المشكلات".وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أكد نهاية العام الماضي، أن الغرب لم يقدم دليلا على توريد إيران طائرات مسيرة إلى روسيا.واتهمت دول غربية إيران مرارًا بتزويد روسيا بطائرات مسيرة مقاتلة يُزعم أنها تستخدم في الأعمال القتالية بأوكرانيا. ولكن لم يتم تقديم أي دليل ملموس حتى الآن، مع رفض كل من موسكو وطهران هذا الادعاء.
https://sputnikarabic.ae/20230306/تقرير-زيارة-أكبر-جنرال-أمريكي-لإسرائيل-جاءت-لثنيها-عن-توريط-واشنطن-في-حرب-ضد-إيران-1074364051.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103330/12/1033301267_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_912fff26938c013d49295881fb5a31db.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
طهران: التعاون بين إيران وروسيا لا يقتصر على المجال العسكري
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن العلاقات بين بلاده وروسيا تمتد إلى جميع المجالات ولا تقتصر على المجال العسكري وحده، مشيرًا إلى أن المزاعم بشأن إمداد إيران روسيا بطائرات مسيرة تفتقر إلى أدلة، والغرض منها افتعال مشكلات.
طهران - سبوتنيك. وقال كنعاني، خلال مؤتمر صحفي، "التعاون بين إيران وروسيا لا يقتصر على التعاون العسكري فقط، والعلاقات بين البلدين تمتد إلى جميع المجالات، وهي علاقات طبيعية"، وتابع قائلا:
"لا يمكن لأحد أن يلوم إيران على علاقتها مع روسيا في المجال العسكري والدفاعي".
ناصر كنعاني
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية
وأضاف "ما أثير فيما يتعلق بالطائرات المسيرة هو ادعاءات فقط، وقد أوضح وزير الخارجية (الإيراني حسين أمير عبد اللهيان) عدد الطائرات المسيرة التي قدمناها لموسكو، وأنها كانت قبل أشهر من بدء الحرب في أوكرانيا، كما أعلنت الحكومة الروسية أنها لم تستخدم المسيرات الإيرانية في أوكرانيا".
وتابع كنعاني "لم تقدم أوكرانيا أو الغرب أي أدلة موثقة لدعم ادعاءاتهم بشأن الطائرات المسيرة، ومن وجهة نظرنا هذه المشكلة مسيسة من جانبهم وهدفها افتعال المشكلات".
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أكد نهاية العام الماضي، أن الغرب لم يقدم دليلا على توريد إيران طائرات مسيرة
إلى روسيا.
وقال لافروف لوكالة "سبوتنيك": "أثار الغربيون ضجة في مجلس الأمن الدولي بشأن عمليات توريد مزعومة لـ "طائرات مسيرة" إيرانية إلى روسيا، وكالعادة كل شيء بأسلوب "احتمال كبير" لا يمكنهم تقديم حقائق".
واتهمت
دول غربية إيران مرارًا بتزويد روسيا بطائرات مسيرة مقاتلة يُزعم أنها تستخدم في الأعمال القتالية بأوكرانيا. ولكن لم يتم تقديم أي دليل ملموس حتى الآن، مع رفض كل من موسكو وطهران هذا الادعاء.