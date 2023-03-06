https://sputnikarabic.ae/20230306/محكمة-إيرانية-تقضي-بإعدام-6-أشخاص-مدانين-بقتل-4-أفراد-من-قوات-الأمن-والشرطة-1074376511.html

محكمة إيرانية تقضي بإعدام 6 أشخاص مدانين بقتل 4 أفراد من قوات الأمن والشرطة

محكمة إيرانية تقضي بإعدام 6 أشخاص مدانين بقتل 4 أفراد من قوات الأمن والشرطة

قضت محكمة إيرانية، اليوم الاثنين، بإعدام 6 من أعضاء ما تسمى بـ "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز"، المصنفة منظمة إرهابية في إيران؛ بتهمة قتل اثنين من أفراد... 06.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-06T09:44+0000

2023-03-06T09:44+0000

2023-03-06T09:44+0000

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طهران - سبوتنيك. وقالت "محكمة الثورة" في مدينة الأحواز، إن "أعضاء هذه المجموعة قتلوا اثنين من قوات الباسيج، وهما علي صالحي مجد ويونس بحر، في عبادان، وأحد منتسبي الشرطة، يدعى الله نظر صفري، وجندي يدعى محمد رضا رفيعي".وخلال الفترة الأخيرة، دانت عدة دول غربية الأحكام الصادرة في إيران؛ كما أعربت عن رفضها الأحكام بحق أشخاص مدانين بأعمال تجسس أو تخريب، بعضهم يحمل جنسيات أجنبية.وتنتقد هذه الدول أحكام الإعدام في إيران، وتعتبرها "انتهاكا لحقوق الإنسان"، وتفرض عقوبات على طهران بسببها؛ وترفض إيران من جانبها تدخل أي دولة في شؤونها الداخلية والقضائية.وفرضت طهران، في 21 فبراير/ شباط الماضي، عقوبات على 23 شخصا و13 كيانا من دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، بتهمة "دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية، والتدخل في الشؤون الداخلية لإيران".وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، "تدرج وزارة الخارجية الإيرانية أشخاصا وكيانات في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على قائمة العقوبات، [بسبب ضلوعهم في] دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية، والتحريض والتشجيع على الأعمال الإرهابية والعنف ضد الشعب الإيراني، والتدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونشر معلومات كاذبة عن إيران، والمشاركة في تصعيد العقوبات المجحفة ضد الشعب الإيراني، كأداة للإرهاب الاقتصادي".وشهدت إيران احتجاجات استمرت أسابيع، عقب وفاة الشابة مهسا أميني، في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد احتجازها في مركز لشرطة الأخلاق، بتهمة "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات الشرطة على مدار الفترة الماضية، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الأمن والمتظاهرين.وأعربت عدة دول غربية ما وصفتها بـ "أعمال القمع"، التي قامت بها قوات الأمن الإيراني ضد المتظاهرين؛ فيما تؤكد إيران أن مؤامرة ضدها مدفوعة من الغرب، تهدف لإثارة فتنة في البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20230305/لابيد-يهدد-نتنياهو-بكشف-الأكاذيب-حول-جاهزية-إسرائيل-لمواجهة-إيران-1074360622.html

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