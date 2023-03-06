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https://sputnikarabic.ae/20230306/مصرع-11-شخصا-في-انزلاق-أرضي-بإندونيسيا-1074388239.html
مصرع 11 شخصا في انزلاق أرضي بإندونيسيا
مصرع 11 شخصا في انزلاق أرضي بإندونيسيا
أعلنت إدارة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الإثنين، مصرع 11 شخصا وفقد العشرات بعد هطول أمطار غزيرة وحدوث انزلاقات أرضية في إحدى الجزر الإندونيسية النائية. 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T14:03+0000
2023-03-06T14:03+0000
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وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث إنه وفقا لأحدث بيانات واردة من مسؤولين محليين من جزر رياو "تم تعبئة 11 كيسا بالجثث".وأوضح المتحدث باسم الهيئة أن هناك 50 شخصا في عداد المفقودين، بحسب "فرانس برس".ويشارك العشرات من الجنود وقوات الشرطة والمتطوعين في البحث عن الضحايا الجزيرة النائية التي تعاني حاليا من انقطاع خطوط الاتصالات وسوء الأحوال الجوية.تتسببت الأمطار الغزيرة الموسمية في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات متكررة في إندونيسيا.وإندونيسيا عبارة عن أرخبيل مؤلف من 17000 جزيرة يقطنها ملايين الأشخاص في المناطق الجبلية أو في السهول الفيضية الخصبة.
https://sputnikarabic.ae/20230303/إندونيسيا-16-قتيلا-في-حريق-بموقع-لتخزين-الوقود-في-العاصمة-جاكرتا-1074284858.html
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أخبار إندونيسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار المناخ في العالم
أخبار إندونيسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار المناخ في العالم

مصرع 11 شخصا في انزلاق أرضي بإندونيسيا

14:03 GMT 06.03.2023
© AFP 2023 / Carlos Landaetaانهيار أرضي بسبب الأمطار الغزيرة في قطاع فالي فيردي في بويرتو لا كروز، ولاية أنزواتيجوي، فنزويلا، في 4 نوفمبر 2022.
انهيار أرضي بسبب الأمطار الغزيرة في قطاع فالي فيردي في بويرتو لا كروز، ولاية أنزواتيجوي، فنزويلا، في 4 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
© AFP 2023 / Carlos Landaeta
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أعلنت إدارة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الإثنين، مصرع 11 شخصا وفقد العشرات بعد هطول أمطار غزيرة وحدوث انزلاقات أرضية في إحدى الجزر الإندونيسية النائية.
وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث إنه وفقا لأحدث بيانات واردة من مسؤولين محليين من جزر رياو "تم تعبئة 11 كيسا بالجثث".
رجال إطفاء يحاولون إطفاء حريق على سفينة ناقلة راسية في بالاوان، إندونيسيا 11 مايو/ أيار 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
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وأوضح المتحدث باسم الهيئة أن هناك 50 شخصا في عداد المفقودين، بحسب "فرانس برس".
ويشارك العشرات من الجنود وقوات الشرطة والمتطوعين في البحث عن الضحايا الجزيرة النائية التي تعاني حاليا من انقطاع خطوط الاتصالات وسوء الأحوال الجوية.
تتسببت الأمطار الغزيرة الموسمية في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات متكررة في إندونيسيا.
وإندونيسيا عبارة عن أرخبيل مؤلف من 17000 جزيرة يقطنها ملايين الأشخاص في المناطق الجبلية أو في السهول الفيضية الخصبة.
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