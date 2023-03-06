https://sputnikarabic.ae/20230306/مصرع-11-شخصا-في-انزلاق-أرضي-بإندونيسيا-1074388239.html

مصرع 11 شخصا في انزلاق أرضي بإندونيسيا

مصرع 11 شخصا في انزلاق أرضي بإندونيسيا

أعلنت إدارة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الإثنين، مصرع 11 شخصا وفقد العشرات بعد هطول أمطار غزيرة وحدوث انزلاقات أرضية في إحدى الجزر الإندونيسية النائية. 06.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-06T14:03+0000

2023-03-06T14:03+0000

2023-03-06T14:03+0000

أخبار إندونيسيا

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

أخبار المناخ في العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/08/1069940775_0:221:1067:821_1920x0_80_0_0_30937317223d6e2b4723c45c7c00974b.jpg

وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث إنه وفقا لأحدث بيانات واردة من مسؤولين محليين من جزر رياو "تم تعبئة 11 كيسا بالجثث".وأوضح المتحدث باسم الهيئة أن هناك 50 شخصا في عداد المفقودين، بحسب "فرانس برس".ويشارك العشرات من الجنود وقوات الشرطة والمتطوعين في البحث عن الضحايا الجزيرة النائية التي تعاني حاليا من انقطاع خطوط الاتصالات وسوء الأحوال الجوية.تتسببت الأمطار الغزيرة الموسمية في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات متكررة في إندونيسيا.وإندونيسيا عبارة عن أرخبيل مؤلف من 17000 جزيرة يقطنها ملايين الأشخاص في المناطق الجبلية أو في السهول الفيضية الخصبة.

https://sputnikarabic.ae/20230303/إندونيسيا-16-قتيلا-في-حريق-بموقع-لتخزين-الوقود-في-العاصمة-جاكرتا-1074284858.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إندونيسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار المناخ في العالم