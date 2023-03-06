https://sputnikarabic.ae/20230306/مقتل-شخص-وإصابة-اثنين-آخرين-في-تحطم-طائرة-بالقرب-من-نيويورك-1074363149.html

مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في تحطم طائرة بالقرب من نيويورك

مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في تحطم طائرة بالقرب من نيويورك

أفادت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، بمصرع شخص وإصابة اثنين آخرين جراء هبوط اضطراري لطائرة خفيفة من طراز "بايبر 28" ذات المحرك الواحد في منطقة نيويورك. 06.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-06T05:21+0000

2023-03-06T05:21+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وبحسب شبكة "إن بي سي"، "لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران على الأقل بجروح خطيرة بعد تحطم طائرة صغيرة بالقرب من عدة منازل في لونغ آيلاند بعد ظهر يوم الأحد".ولم تقع إصابات بين المواطنين في موقع تحطم الطائرة.يذكر أن الطائرة كانت تقل 3 أشخاص وتحطمت في لونغ آيلاند، وهي جزيرة تقع غرب مدينة نيويورك.

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