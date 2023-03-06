https://sputnikarabic.ae/20230306/مقتل-شخص-وإصابة-اثنين-آخرين-في-تحطم-طائرة-بالقرب-من-نيويورك-1074363149.html
مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في تحطم طائرة بالقرب من نيويورك
مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في تحطم طائرة بالقرب من نيويورك
أفادت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، بمصرع شخص وإصابة اثنين آخرين جراء هبوط اضطراري لطائرة خفيفة من طراز "بايبر 28" ذات المحرك الواحد في منطقة نيويورك. 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T05:21+0000
2023-03-06T05:21+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وبحسب شبكة "إن بي سي"، "لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران على الأقل بجروح خطيرة بعد تحطم طائرة صغيرة بالقرب من عدة منازل في لونغ آيلاند بعد ظهر يوم الأحد".ولم تقع إصابات بين المواطنين في موقع تحطم الطائرة.يذكر أن الطائرة كانت تقل 3 أشخاص وتحطمت في لونغ آيلاند، وهي جزيرة تقع غرب مدينة نيويورك.
https://sputnikarabic.ae/20230305/إطلاق-نار-على-شاطئ-في-لوس-أنجلوس-الأمريكية-يسفر-عن-5-جرحى-أحدهم-بحالة-حرجة-1074343139.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, تحطم طائرة, مصرع
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, تحطم طائرة, مصرع
مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في تحطم طائرة بالقرب من نيويورك
05:21 GMT 06.03.2023 (تم التحديث: 05:22 GMT 06.03.2023) تابعنا عبر
أفادت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، بمصرع شخص وإصابة اثنين آخرين جراء هبوط اضطراري لطائرة خفيفة من طراز "بايبر 28" ذات المحرك الواحد في منطقة نيويورك.
واشنطن - سبوتنيك. وبحسب شبكة "إن بي سي"، "لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران
على الأقل بجروح خطيرة بعد تحطم طائرة صغيرة بالقرب من عدة منازل في لونغ آيلاند بعد ظهر يوم الأحد".
يذكر أن الطائرة كانت تقل 3 أشخاص وتحطمت في لونغ آيلاند، وهي جزيرة تقع غرب مدينة نيويورك.