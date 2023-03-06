https://sputnikarabic.ae/20230306/نصر-الله-لا-نقبل-بأي-فيتو-من-الخارج-على-المرشحين-للرئاسة-في-لبنان-1074393660.html

نصر الله: لا نقبل بأي "فيتو" من الخارج على المرشحين للرئاسة في لبنان

نصر الله: لا نقبل بأي "فيتو" من الخارج على المرشحين للرئاسة في لبنان

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الإثنين، عدم القبول بأي "فيتو" يُفرض من الخارج على المرشحين لانتخابات الرئاسة في لبنان. 06.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-06T15:35+0000

2023-03-06T15:35+0000

2023-03-06T15:35+0000

العالم العربي

حسن نصر الله

لبنان

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القاهرة- سبوتنيك. وقال نصر الله في كلمة له نقلتها قناة "إن.بي.إن" اللبنانية، خلال إحدى الفعاليات التي ينظمها الحزب: "لا نقبل أن يفرض "فيتو" من الخارج لا على مرشحينا أو على المرشحين الآخرين وفقط نقبل المساعدة".هذا وقال عضو المجلس المركزي في "حزب الله"، الشيخ نبيل قاووق، إن الذين يرفضون الحوار يدفعون البلد نحو الأسوأ، متهما دول أجنبية بمنع الفرقاء اللبنانيين من التلاقي والتوافق.وقال القيادي في تصريحات أدلى بها، بحسب قناة "المنار" التابعة للحزب، على وقع استمرار الفراغ الرئاسي اللبناني منذ 5 أشهر.وقال قاووق: "الأزمة المعيشية تتفاقم والأزمات الاقتصادية والمالية والتربوية والقضائية متسارعة ومتفاقمة ووصلت إلى حد الانهيار الشامل".ويعاني لبنان من فراغ رئاسي منذ 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس جديد للبلاد في 11 جلسة، وتقوم حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي بإدارة شؤون البلاد.وتزامنت الأزمة السياسية مع أخرى اقتصادية خانقة أنهكت اللبنانيين الذين بات 80% منهم تحت خط الفقر، ووصلت نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية 1200%، وفقدت الليرة المحلية أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار.

https://sputnikarabic.ae/20230304/قيادي-في-حزب-الله-دول-خارجية-باتت-مفضوحة-تمنع-حوار-اللبنانيين-1074326974.html

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العالم العربي, حسن نصر الله, لبنان