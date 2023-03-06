عربي
https://sputnikarabic.ae/20230306/وزير-الدفاع-الأمريكي-يبحث-مع-ملك-الأردن-التسوية-السياسية-في-سوريا-والوضع-في-العراق-1074393962.html
وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع ملك الأردن التسوية السياسية في سوريا والوضع في العراق
وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع ملك الأردن التسوية السياسية في سوريا والوضع في العراق
قالت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الإثنين، إن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، التقى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال زيارته للعاصمة الأردنية... 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T15:43+0000
2023-03-06T15:43+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الأردن
ملك الأردن عبدالله الثاني
العالم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/06/1074393815_0:0:1504:847_1920x0_80_0_0_273402a1fa7ba29225a5654b3e95da19.jpg
وجاء في بيان صادر عن "البنتاغون" أن "أوستن شارك مخاوفه بشأن مجموعة من التحديات المشتركة، بما في ذلك أهمية التوصل إلى حل سياسي عادل في سوريا، والحفاظ على التركيز على الأمن والاستقرار في العراق، ومواجهة الأنشطة الأخرى المزعزعة للاستقرار في المنطقة".كما ناقش أوستن قلقه من تصاعد التوترات في الضفة الغربية والقدس، وأشار "البنتاغون" في بيانه إلى أهمية عودة الهدوء إلى المنطقة.وبحث وزير الدفاع الأمريكي وملك الأردن في لقائهما، التعاون الأمني الإقليمي، والمبادرات لتعزيز علاقتهما الأمنية الثنائية، في حين أكد أوستن عزم واشنطن على تعميق التعاون الاقتصادي والعسكري مع الأردن، وفقا لبيان "البنتاغون".وغادر أوستن في جولة إلى الشرق الأوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي تشمل زيارة إلى الأردن ومصر وإسرائيل.التقى وزير الدفاع الأمريكي مع العاهل الأردني، أمس الأحد.
https://sputnikarabic.ae/20230305/وزير-الدفاع-الأمريكي-لدى-وصوله-إلى-مطار-عمان-أتطلع-للتعاون-مع-الأردن-لتحقيق-مصالحنا-المشتركة-1074344616.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/06/1074393815_167:0:1504:1003_1920x0_80_0_0_9460e6692e26e13b85621af847bc9ad5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم, العالم العربي, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم, العالم العربي, الأخبار

وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع ملك الأردن التسوية السياسية في سوريا والوضع في العراق

15:43 GMT 06.03.2023
© AFP 2023 / AHMAD HASSANالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني
© AFP 2023 / AHMAD HASSAN
تابعنا عبرTelegram
قالت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الإثنين، إن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، التقى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال زيارته للعاصمة الأردنية عمان، لبحث تسوية سياسية في سوريا، والوضع في العراق، إلى جانب قضايا أمنية إقليمية أخرى.
وجاء في بيان صادر عن "البنتاغون" أن "أوستن شارك مخاوفه بشأن مجموعة من التحديات المشتركة، بما في ذلك أهمية التوصل إلى حل سياسي عادل في سوريا، والحفاظ على التركيز على الأمن والاستقرار في العراق، ومواجهة الأنشطة الأخرى المزعزعة للاستقرار في المنطقة".
كما ناقش أوستن قلقه من تصاعد التوترات في الضفة الغربية والقدس، وأشار "البنتاغون" في بيانه إلى أهمية عودة الهدوء إلى المنطقة.
وبحث وزير الدفاع الأمريكي وملك الأردن في لقائهما، التعاون الأمني الإقليمي، والمبادرات لتعزيز علاقتهما الأمنية الثنائية، في حين أكد أوستن عزم واشنطن على تعميق التعاون الاقتصادي والعسكري مع الأردن، وفقا لبيان "البنتاغون".
قائد القيادة المركزية الأسبق بالجيش الأمريكي، والمرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي الجديد لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
أوستن لدى وصوله إلى مطار عمان: أتطلع للتعاون مع الأردن لتحقيق مصالحنا المشتركة
أمس, 13:00 GMT
وغادر أوستن في جولة إلى الشرق الأوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي تشمل زيارة إلى الأردن ومصر وإسرائيل.
التقى وزير الدفاع الأمريكي مع العاهل الأردني، أمس الأحد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала