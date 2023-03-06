https://sputnikarabic.ae/20230306/وزير-الدفاع-الأمريكي-يبحث-مع-ملك-الأردن-التسوية-السياسية-في-سوريا-والوضع-في-العراق-1074393962.html

وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع ملك الأردن التسوية السياسية في سوريا والوضع في العراق

وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع ملك الأردن التسوية السياسية في سوريا والوضع في العراق

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الإثنين، إن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، التقى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال زيارته للعاصمة الأردنية... 06.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-06T15:43+0000

2023-03-06T15:43+0000

2023-03-06T15:43+0000

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وجاء في بيان صادر عن "البنتاغون" أن "أوستن شارك مخاوفه بشأن مجموعة من التحديات المشتركة، بما في ذلك أهمية التوصل إلى حل سياسي عادل في سوريا، والحفاظ على التركيز على الأمن والاستقرار في العراق، ومواجهة الأنشطة الأخرى المزعزعة للاستقرار في المنطقة".كما ناقش أوستن قلقه من تصاعد التوترات في الضفة الغربية والقدس، وأشار "البنتاغون" في بيانه إلى أهمية عودة الهدوء إلى المنطقة.وبحث وزير الدفاع الأمريكي وملك الأردن في لقائهما، التعاون الأمني الإقليمي، والمبادرات لتعزيز علاقتهما الأمنية الثنائية، في حين أكد أوستن عزم واشنطن على تعميق التعاون الاقتصادي والعسكري مع الأردن، وفقا لبيان "البنتاغون".وغادر أوستن في جولة إلى الشرق الأوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي تشمل زيارة إلى الأردن ومصر وإسرائيل.التقى وزير الدفاع الأمريكي مع العاهل الأردني، أمس الأحد.

https://sputnikarabic.ae/20230305/وزير-الدفاع-الأمريكي-لدى-وصوله-إلى-مطار-عمان-أتطلع-للتعاون-مع-الأردن-لتحقيق-مصالحنا-المشتركة-1074344616.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم, العالم العربي, الأخبار