https://sputnikarabic.ae/20230306/وزير-الدفاع-الأمريكي-يبحث-مع-ملك-الأردن-التسوية-السياسية-في-سوريا-والوضع-في-العراق-1074393962.html
وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع ملك الأردن التسوية السياسية في سوريا والوضع في العراق
وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع ملك الأردن التسوية السياسية في سوريا والوضع في العراق
قالت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الإثنين، إن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، التقى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال زيارته للعاصمة الأردنية... 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T15:43+0000
2023-03-06T15:43+0000
2023-03-06T15:43+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وجاء في بيان صادر عن "البنتاغون" أن "أوستن شارك مخاوفه بشأن مجموعة من التحديات المشتركة، بما في ذلك أهمية التوصل إلى حل سياسي عادل في سوريا، والحفاظ على التركيز على الأمن والاستقرار في العراق، ومواجهة الأنشطة الأخرى المزعزعة للاستقرار في المنطقة".كما ناقش أوستن قلقه من تصاعد التوترات في الضفة الغربية والقدس، وأشار "البنتاغون" في بيانه إلى أهمية عودة الهدوء إلى المنطقة.وبحث وزير الدفاع الأمريكي وملك الأردن في لقائهما، التعاون الأمني الإقليمي، والمبادرات لتعزيز علاقتهما الأمنية الثنائية، في حين أكد أوستن عزم واشنطن على تعميق التعاون الاقتصادي والعسكري مع الأردن، وفقا لبيان "البنتاغون".وغادر أوستن في جولة إلى الشرق الأوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي تشمل زيارة إلى الأردن ومصر وإسرائيل.التقى وزير الدفاع الأمريكي مع العاهل الأردني، أمس الأحد.
https://sputnikarabic.ae/20230305/وزير-الدفاع-الأمريكي-لدى-وصوله-إلى-مطار-عمان-أتطلع-للتعاون-مع-الأردن-لتحقيق-مصالحنا-المشتركة-1074344616.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم, العالم العربي, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم, العالم العربي, الأخبار
وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع ملك الأردن التسوية السياسية في سوريا والوضع في العراق
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الإثنين، إن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، التقى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال زيارته للعاصمة الأردنية عمان، لبحث تسوية سياسية في سوريا، والوضع في العراق، إلى جانب قضايا أمنية إقليمية أخرى.
وجاء في بيان
صادر عن "البنتاغون" أن "أوستن شارك مخاوفه بشأن مجموعة من التحديات المشتركة، بما في ذلك أهمية التوصل إلى حل سياسي عادل في سوريا، والحفاظ على التركيز على الأمن والاستقرار في العراق، ومواجهة الأنشطة الأخرى المزعزعة للاستقرار في المنطقة".
كما ناقش أوستن قلقه من تصاعد التوترات في الضفة الغربية والقدس، وأشار "البنتاغون" في بيانه إلى أهمية عودة الهدوء إلى المنطقة.
وبحث وزير الدفاع الأمريكي وملك الأردن في لقائهما، التعاون الأمني الإقليمي، والمبادرات لتعزيز علاقتهما الأمنية الثنائية، في حين أكد أوستن عزم واشنطن على تعميق التعاون الاقتصادي والعسكري مع الأردن، وفقا لبيان "البنتاغون".
وغادر أوستن في جولة إلى الشرق الأوسط
خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي تشمل زيارة إلى الأردن ومصر وإسرائيل.
التقى وزير الدفاع الأمريكي مع العاهل الأردني، أمس الأحد.