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https://sputnikarabic.ae/20230306/وزير-الدفاع-الإيراني-لدينا-اكتفاء-ذاتي-من-الدفاعات-الجوية-وشراء-مقاتلات-سو-35-قيد-البحث-1074372146.html
وزير الدفاع الإيراني: لدينا اكتفاء ذاتي من الدفاعات الجوية وشراء مقاتلات "سو-35" قيد البحث
وزير الدفاع الإيراني: لدينا اكتفاء ذاتي من الدفاعات الجوية وشراء مقاتلات "سو-35" قيد البحث
أعلن وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا آشتياني، أن طهران لديها اكتفاء ذاتي من منظومات الدفاع الجوي، لكن لو كان من الضروري شراء سلاح معين مثل منظومة "إس-400"... 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T09:28+0000
2023-03-06T09:28+0000
العالم
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وصرح آشتياني خلال مؤتمر صحافي في مقر وزارة الدفاع في طهران، اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول شراء مقاتلات "سوخوي-35" من روسيا: "لا تزال هذه المسألة قيد المتابعة ولم يتم استلام أي معدات بعد".وحول شراء نظام الدفاع الجوي الروسي "إس-400"، قال وزير الدفاع: "وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي في مجال أسلحة الدفاع الجوي، ولكن إذا كان من الضروري شراء سلاح معين، فسنفعل ذلك، لكننا لا نحتاج إلى سلاح آخر في الوقت الحالي، والعديد من الدول تبحث معنا شراء منظومات باور 373 الإيرانية".
https://sputnikarabic.ae/20230306/طهران-التعاون-بين-إيران-وروسيا-لا-يقتصر-على-المجال-العسكري-1074370874.html
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العالم

وزير الدفاع الإيراني: لدينا اكتفاء ذاتي من الدفاعات الجوية وشراء مقاتلات "سو-35" قيد البحث

09:28 GMT 06.03.2023
© AFP 2023 / Atta Kenare / شاحنة عسكرية إيرانية تحمل صواريخ أمام لوحة للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي خلال استعراض بمناسبة يوم الجيش السنوي للبلاد، 18 أبريل/نيسان 2018 في طهران.
شاحنة عسكرية إيرانية تحمل صواريخ أمام لوحة للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي خلال استعراض بمناسبة يوم الجيش السنوي للبلاد، 18 أبريل/نيسان 2018 في طهران. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
© AFP 2023 / Atta Kenare /
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أعلن وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا آشتياني، أن طهران لديها اكتفاء ذاتي من منظومات الدفاع الجوي، لكن لو كان من الضروري شراء سلاح معين مثل منظومة "إس-400" الروسية، فستفعل ذلك.
وصرح آشتياني خلال مؤتمر صحافي في مقر وزارة الدفاع في طهران، اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول شراء مقاتلات "سوخوي-35" من روسيا: "لا تزال هذه المسألة قيد المتابعة ولم يتم استلام أي معدات بعد".
العلم الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
طهران: التعاون بين إيران وروسيا لا يقتصر على المجال العسكري
09:02 GMT
وحول شراء نظام الدفاع الجوي الروسي "إس-400"، قال وزير الدفاع: "وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي في مجال أسلحة الدفاع الجوي، ولكن إذا كان من الضروري شراء سلاح معين، فسنفعل ذلك، لكننا لا نحتاج إلى سلاح آخر في الوقت الحالي، والعديد من الدول تبحث معنا شراء منظومات باور 373 الإيرانية".
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