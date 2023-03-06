https://sputnikarabic.ae/20230306/وزير-الدفاع-الإيراني-لدينا-اكتفاء-ذاتي-من-الدفاعات-الجوية-وشراء-مقاتلات-سو-35-قيد-البحث-1074372146.html
وزير الدفاع الإيراني: لدينا اكتفاء ذاتي من الدفاعات الجوية وشراء مقاتلات "سو-35" قيد البحث
وزير الدفاع الإيراني: لدينا اكتفاء ذاتي من الدفاعات الجوية وشراء مقاتلات "سو-35" قيد البحث
أعلن وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا آشتياني، أن طهران لديها اكتفاء ذاتي من منظومات الدفاع الجوي، لكن لو كان من الضروري شراء سلاح معين مثل منظومة "إس-400"... 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T09:28+0000
2023-03-06T09:28+0000
2023-03-06T09:28+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103170/57/1031705775_0:263:3173:2048_1920x0_80_0_0_9a4dbead89935d6a3345d18084f434af.jpg
وصرح آشتياني خلال مؤتمر صحافي في مقر وزارة الدفاع في طهران، اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول شراء مقاتلات "سوخوي-35" من روسيا: "لا تزال هذه المسألة قيد المتابعة ولم يتم استلام أي معدات بعد".وحول شراء نظام الدفاع الجوي الروسي "إس-400"، قال وزير الدفاع: "وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي في مجال أسلحة الدفاع الجوي، ولكن إذا كان من الضروري شراء سلاح معين، فسنفعل ذلك، لكننا لا نحتاج إلى سلاح آخر في الوقت الحالي، والعديد من الدول تبحث معنا شراء منظومات باور 373 الإيرانية".
https://sputnikarabic.ae/20230306/طهران-التعاون-بين-إيران-وروسيا-لا-يقتصر-على-المجال-العسكري-1074370874.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103170/57/1031705775_356:0:3087:2048_1920x0_80_0_0_b068ca87009d070522248444ec2ea6d1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وزير الدفاع الإيراني: لدينا اكتفاء ذاتي من الدفاعات الجوية وشراء مقاتلات "سو-35" قيد البحث
تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا آشتياني، أن طهران لديها اكتفاء ذاتي من منظومات الدفاع الجوي، لكن لو كان من الضروري شراء سلاح معين مثل منظومة "إس-400" الروسية، فستفعل ذلك.
وصرح آشتياني خلال مؤتمر صحافي في مقر وزارة الدفاع في طهران، اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول شراء مقاتلات "سوخوي-35" من روسيا: "لا تزال هذه المسألة قيد المتابعة ولم يتم استلام أي معدات بعد".
وحول شراء نظام الدفاع الجوي الروسي "إس-400"، قال وزير الدفاع: "وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي في مجال أسلحة الدفاع الجوي، ولكن إذا كان من الضروري شراء سلاح معين، فسنفعل ذلك، لكننا لا نحتاج إلى سلاح آخر في الوقت الحالي، والعديد من الدول تبحث معنا شراء منظومات باور 373 الإيرانية".