https://sputnikarabic.ae/20230306/وزير-الدفاع-الإيراني-لدينا-اكتفاء-ذاتي-من-الدفاعات-الجوية-وشراء-مقاتلات-سو-35-قيد-البحث-1074372146.html

وزير الدفاع الإيراني: لدينا اكتفاء ذاتي من الدفاعات الجوية وشراء مقاتلات "سو-35" قيد البحث

وزير الدفاع الإيراني: لدينا اكتفاء ذاتي من الدفاعات الجوية وشراء مقاتلات "سو-35" قيد البحث

أعلن وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا آشتياني، أن طهران لديها اكتفاء ذاتي من منظومات الدفاع الجوي، لكن لو كان من الضروري شراء سلاح معين مثل منظومة "إس-400"... 06.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-06T09:28+0000

2023-03-06T09:28+0000

2023-03-06T09:28+0000

العالم

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وصرح آشتياني خلال مؤتمر صحافي في مقر وزارة الدفاع في طهران، اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول شراء مقاتلات "سوخوي-35" من روسيا: "لا تزال هذه المسألة قيد المتابعة ولم يتم استلام أي معدات بعد".وحول شراء نظام الدفاع الجوي الروسي "إس-400"، قال وزير الدفاع: "وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي في مجال أسلحة الدفاع الجوي، ولكن إذا كان من الضروري شراء سلاح معين، فسنفعل ذلك، لكننا لا نحتاج إلى سلاح آخر في الوقت الحالي، والعديد من الدول تبحث معنا شراء منظومات باور 373 الإيرانية".

https://sputnikarabic.ae/20230306/طهران-التعاون-بين-إيران-وروسيا-لا-يقتصر-على-المجال-العسكري-1074370874.html

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