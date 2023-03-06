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https://sputnikarabic.ae/20230306/وسائل-إعلام-مقتل-10-أشخاص-في-تصادم-حافلة-ودراجة-نارية-في-البيرو-1074362553.html
وسائل إعلام: مقتل 10 أشخاص في تصادم حافلة ودراجة نارية في البيرو
وسائل إعلام: مقتل 10 أشخاص في تصادم حافلة ودراجة نارية في البيرو
لقي عشرة أشخاص مصرعهم حرقا وأصيب سبعة آخرون في حادث تصادم بين حافلة ودراجة نارية في البيرو، الأحد، وجاء ذلك وفق محطة آر بي بي الإذاعية المحلية. 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T03:14+0000
2023-03-06T03:14+0000
بيرو
أخبار بيرو
حافلة ركاب
اصطدام حافلة
دراجة نارية
العالم
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بوينس آيرس - سبوتنيك. وقالت وسائل الإعلام، "عشرة لقوا مصرعهم حرقا يوم الأحد نتيجة تصادم حافلة وتاكسي الدراجة النارية.. في محافظة كاسما بمنطقة انكاش".واندلع الحريق بعد وقوع الحادث، وتوفي سائق تاكسي الدراجة النارية، فيما تم اقتياد سائق الحافلة إلى الشرطة.وحوادث المرور شائعة في البيرو، وتسهم فيها السرعة الفائقة ورداءة الطرق وانعدام شارات السير وتراخي السلطات.وأصيب سبعة أشخاص في الحادث ونقلوا إلى المستشفى.
https://sputnikarabic.ae/20230212/بيرو-مقتل-7-ضباط-شرطة-في-فخ-نصبه-مهاجمون-بالغابات-1073403661.html
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بيرو, أخبار بيرو, حافلة ركاب, اصطدام حافلة, دراجة نارية, العالم
بيرو, أخبار بيرو, حافلة ركاب, اصطدام حافلة, دراجة نارية, العالم

وسائل إعلام: مقتل 10 أشخاص في تصادم حافلة ودراجة نارية في البيرو

03:14 GMT 06.03.2023
© AP Photo / Rodrigo Abdأقارب يقفون عل تل ينظرون إلى سجن "كاسترو كاسترو" خلال أعمال شغب بداخل السجن في ليما، بيرو 27 أبريل 2020. أفادت وكالة السجون في بيرو أن ثلاثة سجناء ماتوا لأسباب غير معروفة لا تزال قيد التحقيق، بعد أعمال شغب في سجن "ميغيل كاسترو كاسترو" في ليما. يشكو السجناء من أن السلطات لا تفعل ما يكفي لمنع انتشار الفيروس التاجي "كورونا" داخل السجن.
أقارب يقفون عل تل ينظرون إلى سجن كاسترو كاسترو خلال أعمال شغب بداخل السجن في ليما، بيرو 27 أبريل 2020. أفادت وكالة السجون في بيرو أن ثلاثة سجناء ماتوا لأسباب غير معروفة لا تزال قيد التحقيق، بعد أعمال شغب في سجن ميغيل كاسترو كاسترو في ليما. يشكو السجناء من أن السلطات لا تفعل ما يكفي لمنع انتشار الفيروس التاجي كورونا داخل السجن. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
© AP Photo / Rodrigo Abd
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لقي عشرة أشخاص مصرعهم حرقا وأصيب سبعة آخرون في حادث تصادم بين حافلة ودراجة نارية في البيرو، الأحد، وجاء ذلك وفق محطة آر بي بي الإذاعية المحلية.
بوينس آيرس - سبوتنيك. وقالت وسائل الإعلام، "عشرة لقوا مصرعهم حرقا يوم الأحد نتيجة تصادم حافلة وتاكسي الدراجة النارية.. في محافظة كاسما بمنطقة انكاش".
واندلع الحريق بعد وقوع الحادث، وتوفي سائق تاكسي الدراجة النارية، فيما تم اقتياد سائق الحافلة إلى الشرطة.
احتجاجات مناهضة للحكومة في وسط مدينة ليما، بيرو، 19 يناير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
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وحوادث المرور شائعة في البيرو، وتسهم فيها السرعة الفائقة ورداءة الطرق وانعدام شارات السير وتراخي السلطات.
وأصيب سبعة أشخاص في الحادث ونقلوا إلى المستشفى.
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