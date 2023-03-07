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https://sputnikarabic.ae/20230307/أمين-عام-أوبك-نتوقع-زيادة-الطلب-على-النفط-في-2023-بـ-23-مليون-برميل-يوميا-1074459074.html
أمين عام أوبك: نتوقع زيادة الطلب على النفط في 2023 بـ 2.3 مليون برميل يوميا
أمين عام أوبك: نتوقع زيادة الطلب على النفط في 2023 بـ 2.3 مليون برميل يوميا
أعلن الأمين العام لمنظمة "أوبك" هيثم الغيث، أن دول المنظمة تتوقع أن ينمو الطلب على النفط في العام الجاري بـ 2.3 مليون برميل يوميا. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T21:45+0000
2023-03-07T21:46+0000
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أسعار النفط اليوم
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هيوستن – سبوتنيك. جاء ذلك خلال مناقشة على منصة مؤتمر الطاقة الدولي "سيراويك" الذي يجري في هيوستن (تكساس) بالولايات المتحدة الأمريكية.ولفت الغيث إلى أن أغلب النمو سيكون في دول آسيا، مشيرا إلى أن ذلك يشمل الهند والصين.وأوضح أمن عام "أوبك" أن التوقعات الأخيرة تشير إلى أن الطلب على النفط سيزداد بـ 2.3 برميل يوميا.
https://sputnikarabic.ae/20210928/أوبك-تتوقع-استمرار-العصر-الذهبي-للنفط-لسنوات-قادمة-قبل-أن-يهدأ-الطلب-1050278966.html
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اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أسعار النفط اليوم
اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أسعار النفط اليوم

أمين عام أوبك: نتوقع زيادة الطلب على النفط في 2023 بـ 2.3 مليون برميل يوميا

21:45 GMT 07.03.2023 (تم التحديث: 21:46 GMT 07.03.2023)
© AFP 2023النفط السعودي - مواقع إنتاج النفط في السعودية
النفط السعودي - مواقع إنتاج النفط في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
© AFP 2023
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أعلن الأمين العام لمنظمة "أوبك" هيثم الغيث، أن دول المنظمة تتوقع أن ينمو الطلب على النفط في العام الجاري بـ 2.3 مليون برميل يوميا.
هيوستن – سبوتنيك. جاء ذلك خلال مناقشة على منصة مؤتمر الطاقة الدولي "سيراويك" الذي يجري في هيوستن (تكساس) بالولايات المتحدة الأمريكية.
أوبك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2021
"أوبك" تتوقع استمرار العصر الذهبي للنفط لسنوات قادمة قبل أن يهدأ الطلب
28 سبتمبر 2021, 14:48 GMT
ولفت الغيث إلى أن أغلب النمو سيكون في دول آسيا، مشيرا إلى أن ذلك يشمل الهند والصين.
وقال أمين عام أوبك: "نحن نرى أن السوق تنمو ونتوقع تحسن الوضع هذا العام".
وأوضح أمن عام "أوبك" أن التوقعات الأخيرة تشير إلى أن الطلب على النفط سيزداد بـ 2.3 برميل يوميا.
© Sputnik / Mohamed Mostafa"أوبك +" تقر أكبر خفض في تاريخ إنتاج النفط عالميا
أوبك + تقر أكبر خفض في تاريخ إنتاج النفط عالميا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
"أوبك +" تقر أكبر خفض في تاريخ إنتاج النفط عالميا
© Sputnik / Mohamed Mostafa
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