https://sputnikarabic.ae/20230307/أمين-عام-أوبك-نتوقع-زيادة-الطلب-على-النفط-في-2023-بـ-23-مليون-برميل-يوميا-1074459074.html
أمين عام أوبك: نتوقع زيادة الطلب على النفط في 2023 بـ 2.3 مليون برميل يوميا
أمين عام أوبك: نتوقع زيادة الطلب على النفط في 2023 بـ 2.3 مليون برميل يوميا
أعلن الأمين العام لمنظمة "أوبك" هيثم الغيث، أن دول المنظمة تتوقع أن ينمو الطلب على النفط في العام الجاري بـ 2.3 مليون برميل يوميا. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T21:45+0000
2023-03-07T21:45+0000
2023-03-07T21:46+0000
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أسعار النفط اليوم
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هيوستن – سبوتنيك. جاء ذلك خلال مناقشة على منصة مؤتمر الطاقة الدولي "سيراويك" الذي يجري في هيوستن (تكساس) بالولايات المتحدة الأمريكية.ولفت الغيث إلى أن أغلب النمو سيكون في دول آسيا، مشيرا إلى أن ذلك يشمل الهند والصين.وأوضح أمن عام "أوبك" أن التوقعات الأخيرة تشير إلى أن الطلب على النفط سيزداد بـ 2.3 برميل يوميا.
https://sputnikarabic.ae/20210928/أوبك-تتوقع-استمرار-العصر-الذهبي-للنفط-لسنوات-قادمة-قبل-أن-يهدأ-الطلب-1050278966.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أسعار النفط اليوم
أمين عام أوبك: نتوقع زيادة الطلب على النفط في 2023 بـ 2.3 مليون برميل يوميا
21:45 GMT 07.03.2023 (تم التحديث: 21:46 GMT 07.03.2023) تابعنا عبر
أعلن الأمين العام لمنظمة "أوبك" هيثم الغيث، أن دول المنظمة تتوقع أن ينمو الطلب على النفط في العام الجاري بـ 2.3 مليون برميل يوميا.