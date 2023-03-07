https://sputnikarabic.ae/20230307/الدفاع-الألمانية-ليس-لدينا-خطة-ملموسة-حاليا-حول-تسليم-كييف-دفعة-جديدة-من-دبابات-ليوبارد-2-1074424040.html

الدفاع الألمانية: ليس لدينا خطة ملموسة حاليا حول تسليم كييف دفعة جديدة من دبابات ليوبارد 2

الدفاع الألمانية: ليس لدينا خطة ملموسة حاليا حول تسليم كييف دفعة جديدة من دبابات ليوبارد 2

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أن برلين ليس لديها خطط على أرض الواقع حتى الآن حول إمداد أوكرانيا بمزيد من دبابات ليوبارد 2. 07.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-07T11:59+0000

2023-03-07T11:59+0000

2023-03-07T11:59+0000

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برلين -سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الوزارة، آرني كولاتز، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: "وفقا للمبادرة الحالية، فإن تدريب الأوكرانيين في ألمانيا جاري حاليا وسيتم الانتهاء منه في الوقت المناسب. ثم سيتم تسليم حزمة من المساعدات العسكرية (على شكل دبابات)، إضافة إلى ذلك، لا يوجد خطط ملموس لتوريد حزم أخرى من المساعدات".وصرّح رئيس مجمّع الدفاع الألماني "راينميتال"، أرمين بابيرجر، في وقت سابق، أن بلاده مستعدة لبناء مصنع لإنتاج الدبابات في أوكرانيا، تقدّر تكلفته بـ 200 مليون دولار.ونقلت وسائل إعلام محلية عنه، قوله: "يمكن بناء مصنع راينميتال في أوكرانيا مقابل 200 مليون يورو".ووفقا له، فإن المفاوضات بشأن هذا المصنع واعدة، مضيفًا أن مثل هذا المصنع في أوكرانيا سيكون قادرًا على إنتاج ما يصل إلى 400 دبابة من طراز "Panther" سنويًا.ويأمل المسؤول الألماني، في حل هذه المشكلة في غضون الشهرين المقبلين، بحسب قوله. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد أن ما بين 600 و800 دبابة ليست كافية لنظام كييف للفوز، وأن 300 دبابة ليوبارد ألمانية لن تغير الوضع.

https://sputnikarabic.ae/20230304/ألمانيا-تعلن-عن-استعدادها-لبناء-مصنع-لإنتاج-الدبابات-بقيمة-200-مليون-دولار-في-أوكرانيا-1074296959.html

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