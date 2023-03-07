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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230307/الدفاع-الألمانية-ليس-لدينا-خطة-ملموسة-حاليا-حول-تسليم-كييف-دفعة-جديدة-من-دبابات-ليوبارد-2-1074424040.html
الدفاع الألمانية: ليس لدينا خطة ملموسة حاليا حول تسليم كييف دفعة جديدة من دبابات ليوبارد 2
الدفاع الألمانية: ليس لدينا خطة ملموسة حاليا حول تسليم كييف دفعة جديدة من دبابات ليوبارد 2
أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أن برلين ليس لديها خطط على أرض الواقع حتى الآن حول إمداد أوكرانيا بمزيد من دبابات ليوبارد 2. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T11:59+0000
2023-03-07T11:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
شراء دبابات
أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا
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برلين -سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الوزارة، آرني كولاتز، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: "وفقا للمبادرة الحالية، فإن تدريب الأوكرانيين في ألمانيا جاري حاليا وسيتم الانتهاء منه في الوقت المناسب. ثم سيتم تسليم حزمة من المساعدات العسكرية (على شكل دبابات)، إضافة إلى ذلك، لا يوجد خطط ملموس لتوريد حزم أخرى من المساعدات".وصرّح رئيس مجمّع الدفاع الألماني "راينميتال"، أرمين بابيرجر، في وقت سابق، أن بلاده مستعدة لبناء مصنع لإنتاج الدبابات في أوكرانيا، تقدّر تكلفته بـ 200 مليون دولار.ونقلت وسائل إعلام محلية عنه، قوله: "يمكن بناء مصنع راينميتال في أوكرانيا مقابل 200 مليون يورو".ووفقا له، فإن المفاوضات بشأن هذا المصنع واعدة، مضيفًا أن مثل هذا المصنع في أوكرانيا سيكون قادرًا على إنتاج ما يصل إلى 400 دبابة من طراز "Panther" سنويًا.ويأمل المسؤول الألماني، في حل هذه المشكلة في غضون الشهرين المقبلين، بحسب قوله. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد أن ما بين 600 و800 دبابة ليست كافية لنظام كييف للفوز، وأن 300 دبابة ليوبارد ألمانية لن تغير الوضع.
https://sputnikarabic.ae/20230304/ألمانيا-تعلن-عن-استعدادها-لبناء-مصنع-لإنتاج-الدبابات-بقيمة-200-مليون-دولار-في-أوكرانيا-1074296959.html
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العالم, شراء دبابات, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
العالم, شراء دبابات, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الألمانية: ليس لدينا خطة ملموسة حاليا حول تسليم كييف دفعة جديدة من دبابات ليوبارد 2

11:59 GMT 07.03.2023
© AFP 2023 / Ronny Hartmannدبابة ليوبارد 2
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
© AFP 2023 / Ronny Hartmann
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أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أن برلين ليس لديها خطط على أرض الواقع حتى الآن حول إمداد أوكرانيا بمزيد من دبابات ليوبارد 2.
برلين -سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الوزارة، آرني كولاتز، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: "وفقا للمبادرة الحالية، فإن تدريب الأوكرانيين في ألمانيا جاري حاليا وسيتم الانتهاء منه في الوقت المناسب. ثم سيتم تسليم حزمة من المساعدات العسكرية (على شكل دبابات)، إضافة إلى ذلك، لا يوجد خطط ملموس لتوريد حزم أخرى من المساعدات".
وصرّح رئيس مجمّع الدفاع الألماني "راينميتال"، أرمين بابيرجر، في وقت سابق، أن بلاده مستعدة لبناء مصنع لإنتاج الدبابات في أوكرانيا، تقدّر تكلفته بـ 200 مليون دولار.
ونقلت وسائل إعلام محلية عنه، قوله: "يمكن بناء مصنع راينميتال في أوكرانيا مقابل 200 مليون يورو".
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ألمانيا تعلن عن استعدادها لبناء مصنع لإنتاج الدبابات بقيمة 200 مليون دولار في أوكرانيا
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ووفقا له، فإن المفاوضات بشأن هذا المصنع واعدة، مضيفًا أن مثل هذا المصنع في أوكرانيا سيكون قادرًا على إنتاج ما يصل إلى 400 دبابة من طراز "Panther" سنويًا.
ويأمل المسؤول الألماني، في حل هذه المشكلة في غضون الشهرين المقبلين، بحسب قوله. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد أن ما بين 600 و800 دبابة ليست كافية لنظام كييف للفوز، وأن 300 دبابة ليوبارد ألمانية لن تغير الوضع.
كم عدد دبابات ليوبارد في أوروبا - سبوتنيك عربي
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كم عدد دبابات "ليوبارد" في أوروبا
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:38 GMT
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