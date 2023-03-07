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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230307/وزير-الخارجية-النمساوي-لا-يمكن-إغلاق-قنوات-الحوار-مع-روسيا-1074406161.html
وزير الخارجية النمساوي: لا يمكن إغلاق قنوات الحوار مع روسيا
وزير الخارجية النمساوي: لا يمكن إغلاق قنوات الحوار مع روسيا
قال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، يوم الاثنين، إنه لا يمكن حظر قنوات الحوار مع روسيا. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T01:10+0000
2023-03-07T01:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال شالنبرغ في مقابلة مع صحيفة نمساوية، "يجب ألا يكون هناك أدنى شك، إننا ندعم أوكرانيا دون قيد أو شرط، لكن يجب ألا نقطع أي جسر أو أي قناة للحوار (مع روسيا)".وأضاف، "وسنحتاج أيضا عندما يحين الوقت إلى مواقع للمحادثات مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022. ورد الغرب بفرض عقوبات شاملة على موسكو مع تكثيف دعمه العسكري لكييف.اتهمت موسكو الحكومات الغربية ووسائل الإعلام بإطلاق حملة تضليل فيما يتعلق بالأعمال العدائية في أوكرانيا للترويج لرؤيتها الخاصة للأحداث، بالإضافة إلى نشر المشاعر المعادية للروس في المجتمع.وقالت موسكو أيضًا إن العقوبات الغربية ضد قطاعها المصرفي وشركات التأمين أدت إلى اضطرابات كبيرة في الإمدادات، بما في ذلك المواد الغذائية والأسمدة وموارد الطاقة، مما دفع الأسعار إلى الارتفاع في جميع أنحاء العالم وتعريض الأمن الغذائي للعديد من البلدان للخطر.
https://sputnikarabic.ae/20230306/مستشار-البنتاغون-السابق-ماكغريغور-يؤكد-انهيار-أوكرانيا-كدولة-1074401234.html
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أخبار أوكرانيا, النمسا, روسيا, الحوار السياسي, العالم
أخبار أوكرانيا, النمسا, روسيا, الحوار السياسي, العالم

وزير الخارجية النمساوي: لا يمكن إغلاق قنوات الحوار مع روسيا

01:10 GMT 07.03.2023
© AFP 2023 / GEORG HOCHMUTH وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالينبرغ
 وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالينبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
© AFP 2023 / GEORG HOCHMUTH
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قال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، يوم الاثنين، إنه لا يمكن حظر قنوات الحوار مع روسيا.
وقال شالنبرغ في مقابلة مع صحيفة نمساوية، "يجب ألا يكون هناك أدنى شك، إننا ندعم أوكرانيا دون قيد أو شرط، لكن يجب ألا نقطع أي جسر أو أي قناة للحوار (مع روسيا)".
وأضاف، "وسنحتاج أيضا عندما يحين الوقت إلى مواقع للمحادثات مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".
أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022. ورد الغرب بفرض عقوبات شاملة على موسكو مع تكثيف دعمه العسكري لكييف.
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أمس, 18:52 GMT
اتهمت موسكو الحكومات الغربية ووسائل الإعلام بإطلاق حملة تضليل فيما يتعلق بالأعمال العدائية في أوكرانيا للترويج لرؤيتها الخاصة للأحداث، بالإضافة إلى نشر المشاعر المعادية للروس في المجتمع.
وقالت موسكو أيضًا إن العقوبات الغربية ضد قطاعها المصرفي وشركات التأمين أدت إلى اضطرابات كبيرة في الإمدادات، بما في ذلك المواد الغذائية والأسمدة وموارد الطاقة، مما دفع الأسعار إلى الارتفاع في جميع أنحاء العالم وتعريض الأمن الغذائي للعديد من البلدان للخطر.
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