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https://sputnikarabic.ae/20230307/وزير-الدفاع-الأمريكي-في-زيارة-غير-معلنة-إلى-العراق-إعادة-التأكيد-على-الشراكة-الاستراتيجية-1074412776.html
وزير الدفاع الأمريكي في زيارة غير معلنة إلى العراق... إعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية
وزير الدفاع الأمريكي في زيارة غير معلنة إلى العراق... إعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية
قام وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، بزيارة غير معلنة إلى العراق. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T08:44+0000
2023-03-07T08:44+0000
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وقال أوستن، عبر حسابه على "تويتر"، إن "هدف زيارته لبغداد هي إعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق"، مؤكدا أن أمريكا "تتحرك نحو عراق أكثر أمنا واستقرارا وسيادة".من جهته، قال مسؤول رفيع بوزارة الدفاع: إن "ما سيسمعه (العراقيون) منه هو تعهد بالحفاظ على وجود قواتنا، لكن الأمر لا يتعلق فقط بالأداة العسكرية. الولايات المتحدة مهتمة بقدر كبير بشراكة استراتيجية مع حكومة العراق".وتأتي هذه الزيارة ضمن الجولة التي يقوم بها أوستن في الشرق الأوسط.وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الخميس الماضي، أن وزيرها، لويد أوستن، سيقوم بجولة في الشرق الأوسط، لإجراء محادثات مع قادة الأردن ومصر وإسرائيل.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

وزير الدفاع الأمريكي في زيارة غير معلنة إلى العراق... إعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية

08:44 GMT 07.03.2023
© AP Photo / Michael Probstقاعدة رامشتاين في ألمانيا
قاعدة رامشتاين في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
© AP Photo / Michael Probst
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قام وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، بزيارة غير معلنة إلى العراق.
وقال أوستن، عبر حسابه على "تويتر"، إن "هدف زيارته لبغداد هي إعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق"، مؤكدا أن أمريكا "تتحرك نحو عراق أكثر أمنا واستقرارا وسيادة".
من جهته، قال مسؤول رفيع بوزارة الدفاع: إن "ما سيسمعه (العراقيون) منه هو تعهد بالحفاظ على وجود قواتنا، لكن الأمر لا يتعلق فقط بالأداة العسكرية. الولايات المتحدة مهتمة بقدر كبير بشراكة استراتيجية مع حكومة العراق".
وتأتي هذه الزيارة ضمن الجولة التي يقوم بها أوستن في الشرق الأوسط.
وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الخميس الماضي، أن وزيرها، لويد أوستن، سيقوم بجولة في الشرق الأوسط، لإجراء محادثات مع قادة الأردن ومصر وإسرائيل.
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