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أبو الغيط يتهم الحكومة الإسرائيلية بإشعال الموقف في فلسطين
أبو الغيط يتهم الحكومة الإسرائيلية بإشعال الموقف في فلسطين
اتهم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الحكومة الإسرائيلية بإشعال الموقف في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتُشجع ثقافة خطيرة. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T18:40+0000
2023-03-08T18:40+0000
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ونقل موقع "بوابة الأهرام" عن الأمين العام لجامعة الدول العربية قوله: "لم يكن مستغرباً على حكومة الاحتلال أن تتورط في إشعال الموقف في الأراضي المحتلة فإنها تُشجع ثقافة خطيرة من الإفلات من العقاب والاعتداء على الفلسطينيين بين مواطنيها".وأضاف أبو الغيط: "قد شاهد العالم كله جريمة إحراق المنازل والممتلكات التي مارسها مستوطنون أعماهم التطرف والكراهية في (قرية) حوارة".واستطرد قائلا: "رأينا هذا كله يجري تحت سمع وبصر، بل وبحماية من الحكومة اليمينية.. في طقسٍ بغيض ووحشي يعود بنا إلى ممارسات العصور الوسطى.. وفي تجرد كامل من كل معاني القانون والإنسانية".ومنذ أسابيع تشهد الضفة الغربية بما في ذلك القدس تصعيدا كبيرا بين القوات الإسرائيلية والمستوطنين من جهة، والفلسطينيين، وتمخضت العمليات الإسرائيلية عن مقتل 74 فلسطينيا منذ بداية العام الحالي، مقابل 14 إسرائيليا قتلوا في هجمات شنها فلسطينيون.
https://sputnikarabic.ae/20230308/السيسي-يؤكد-لوزير-الدفاع-الأمريكي-على-ضرورة-وقف-التصعيد-الإسرائيلي-1074488417.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, جامعة الدول العربية, إسرائيل, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, جامعة الدول العربية, إسرائيل, الأخبار

أبو الغيط يتهم الحكومة الإسرائيلية بإشعال الموقف في فلسطين

18:40 GMT 08.03.2023
© Sputnikأبرز تصريحات أبو الغيط خلال القمة العربية بالجزائر
أبرز تصريحات أبو الغيط خلال القمة العربية بالجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
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اتهم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الحكومة الإسرائيلية بإشعال الموقف في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتُشجع ثقافة خطيرة.
ونقل موقع "بوابة الأهرام" عن الأمين العام لجامعة الدول العربية قوله: "لم يكن مستغرباً على حكومة الاحتلال أن تتورط في إشعال الموقف في الأراضي المحتلة فإنها تُشجع ثقافة خطيرة من الإفلات من العقاب والاعتداء على الفلسطينيين بين مواطنيها".
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السيسي يؤكد لوزير الدفاع الأمريكي على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي
17:09 GMT
وأضاف أبو الغيط: "قد شاهد العالم كله جريمة إحراق المنازل والممتلكات التي مارسها مستوطنون أعماهم التطرف والكراهية في (قرية) حوارة".
واستطرد قائلا: "رأينا هذا كله يجري تحت سمع وبصر، بل وبحماية من الحكومة اليمينية.. في طقسٍ بغيض ووحشي يعود بنا إلى ممارسات العصور الوسطى.. وفي تجرد كامل من كل معاني القانون والإنسانية".
ومنذ أسابيع تشهد الضفة الغربية بما في ذلك القدس تصعيدا كبيرا بين القوات الإسرائيلية والمستوطنين من جهة، والفلسطينيين، وتمخضت العمليات الإسرائيلية عن مقتل 74 فلسطينيا منذ بداية العام الحالي، مقابل 14 إسرائيليا قتلوا في هجمات شنها فلسطينيون.
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