https://sputnikarabic.ae/20230308/السيسي-يؤكد-لوزير-الدفاع-الأمريكي-على-ضرورة-وقف-التصعيد-الإسرائيلي-1074488417.html
السيسي يؤكد لوزير الدفاع الأمريكي على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي
السيسي يؤكد لوزير الدفاع الأمريكي على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، حرص مصر على تدعيم الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وأهمية تكثيف الجهود... 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T17:09+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، في بيان اليوم الأربعاء، إن: "الرئيس السيسي بحث مع وزير الدفاع الأمريكي جهود تعزيز السلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".وأكد المسؤول المصري: "حرص مصر على تدعيم الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة".ولفت البيان إلى تأكيد الرئيس المصري على "ضرورة تكثيف التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما العسكري والأمني، لدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في منطقة الشرق الأوسط".وبحسب البيان المصري، فقد شهد اللقاء التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية؛ لافتا إلى أن السيسي أعرب عن حرصه على "أهمية تكثيف الجهود الدولية لتحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية، ووقف الإجراءات الأحادية والتصعيد".وأشار إلى أن "اللقاء تطرق إلى جهود تعزيز السلم والاستقرار على المستوى الدولي، في ضوء الأزمات العالمية المتلاحقة، التي تلقي بظلال سلبية على مختلف دول العالم".ومن جانبه، أعرب وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عن "تثمين بلاده عالياً للقيادة المصرية والدور المهم لمصر في الشرق الأوسط كقوة استقرار رشيدة ومسؤولة".كما أكد وزير الدفاع الأمريكي حرص بلاده على "مواصلة دفع وتطوير التعاون والشراكة الاستراتيجية مع مصر، خاصة في شق التعاون الدفاعي، الذي يمثل الركيزة الأساسية للعلاقات بين الدولتين".وتأتي زيارة وزير الدفاع الأمريكي ضمن جولة خارجية يزور خلالها عدة دول في الشرق الأوسط.
https://sputnikarabic.ae/20230227/شكري-مصر-ستبقى-بجانب-شقيقتها-تركيا-ولقاء-السيسي-مع-أردوغان-في-الوقت-المناسب-1074097318.html
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سبوتنيك عربي
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الأخبار, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
الأخبار, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
السيسي يؤكد لوزير الدفاع الأمريكي على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي
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أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، حرص مصر على تدعيم الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وأهمية تكثيف الجهود الدولية لتحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية، ووقف التصعيد والإجراءات الأحادية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، في بيان اليوم الأربعاء، إن: "الرئيس السيسي بحث مع وزير الدفاع الأمريكي جهود تعزيز السلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".
وأكد المسؤول المصري: "حرص مصر على تدعيم الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة".
ولفت البيان إلى تأكيد الرئيس المصري
على "ضرورة تكثيف التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما العسكري والأمني، لدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في منطقة الشرق الأوسط".
وبحسب البيان المصري، فقد شهد اللقاء التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية؛ لافتا إلى أن السيسي أعرب عن حرصه على "أهمية تكثيف الجهود الدولية لتحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية، ووقف الإجراءات الأحادية والتصعيد".
وأكد السيسي على "ضرورة حل الدولتين، وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، يعد الطريق نحو تحقيق السلام العادل والشامل لصالح جميع شعوب المنطقة".
وأشار إلى أن "اللقاء تطرق إلى جهود تعزيز السلم والاستقرار على المستوى الدولي، في ضوء الأزمات العالمية المتلاحقة، التي تلقي بظلال سلبية على مختلف دول العالم".
ومن جانبه، أعرب وزير الدفاع الأمريكي
، لويد أوستن، عن "تثمين بلاده عالياً للقيادة المصرية والدور المهم لمصر في الشرق الأوسط كقوة استقرار رشيدة ومسؤولة".
كما أكد وزير الدفاع الأمريكي حرص بلاده على "مواصلة دفع وتطوير التعاون والشراكة الاستراتيجية مع مصر، خاصة في شق التعاون الدفاعي، الذي يمثل الركيزة الأساسية للعلاقات بين الدولتين".
وتأتي زيارة وزير الدفاع الأمريكي ضمن جولة خارجية يزور خلالها عدة دول في الشرق الأوسط.