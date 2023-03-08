https://sputnikarabic.ae/20230308/استعدادات-من-الطرفين-الفلسطيني-والإسرائيلي-قبل-دخول-شهر-رمضان-مع-زيادة-التوتر--1074481012.html

استعدادات من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي قبل دخول شهر رمضان مع زيادة التوتر

استعدادات من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي قبل دخول شهر رمضان مع زيادة التوتر

اتهمت السلطة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية بأنها لا تُظهر احترامًا لأي تدخل، سواء دوليًا أو إقليميًا، عربيًا أو أمريكيًا، لفرض هدنة داخل فلسطين. 08.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-08T14:05+0000

2023-03-08T14:05+0000

2023-03-08T14:05+0000

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استعدادات من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي قبل دخول شهر رمضان مع زيادة التوتر استعدادات من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي قبل دخول شهر رمضان مع زيادة التوتر

وحذرت الخارجية الفلسطينية مرارا من مخاطر الدعوات لاقتحام المسجد الأقصى، التي أطلقتها منظمات يهودية متطرفة.وقد أثارت مطالبة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للشرطة الاسرائيلية بإبقاء المسجد الأقصى شرق القدس مفتوحا أمام دخول الزوار من الإسرائيليين المتشددين، والاستمرار في هدم منازل الفلسطينيين خلال شهر رمضان، حفيظة الفلسطينيين معتبرين أن ذلك يثير المخاوف من تصعيد الأوضاع.وعبر بن غفير في تسجيل صوتي مسرب خلال مناقشة مع قيادة الشرطة، بحسب ما نشرت الإذاعة العبرية العامة، عن غضبه من قرار إغلاق المسجد الأقصى أمام المتشددين الإسرائيليين خلال شهر رمضان لمدة 10 أيام.وحث بن غفير الشرطة على مواصلة عمليات هدم المنازل المقامة بدون تراخيص شرق مدينة القدس خلال شهر رمضان، وفقا لما أوردته الإذاعة العبرية العامة.وعلى مدار سنوات، تجنبت إسرائيل تنفيذ أي عمليات هدم خلال شهر رمضان في شرق المدينة المقدسة تجنبا لتصعيد التوتر في المنطقة.السياسة واضحة جدا وتتلخص في منع دخول المصلين الى المسجد الاقصى وهدم البيوت، واعتقالات وايضا استهداف لكل الضفة الغربية مما أدى لسقوط عشرات الشهداء في جنين والخليل والقدس وبيت لحم وسائر المدن الفلسطينية.وتتفاقم الأوضاع في مدينة القدس وخاصة في المسجد الأقصى الذي ينتظر فيه المقدسيون شهر رمضان بعيون معلّقة تجاهه بعد الاقتحامات المتزايدة. وكانت ما تسمى جماعات الهيكل، طلبت رسميا إغلاق المسجد الأقصى أمام المسلمين في الأسبوع الثالث من رمضان؛ لإفساح المجال لاقتحامات عيد الفصح العبري الذي يصادف شهر رمضان هذا العام.واعتبرت الجماعات أن "رمضان هذا العام سيكون اختبارًا لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ليثبت أنه المالك الحقيقي للأقصى".رسميا، إسرائيل تطالب أن يظل الحرم الأقصى مفتوحا لزيارات وفود أو أفراد من الإسرائيليين والأجانب في ساعات معينة لذلك عندما يكون هناك فلسطينيين مستعدين لمواجهة هؤلاء الزائرين لذلك إسرائيل تستعمل قوات الشرطة لمواجهة هؤلاء لتسمح بدخول كل الوفود.للمزيد تابعوا لقاء سبوتنيك.

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لقاء سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, аудио