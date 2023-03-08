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https://sputnikarabic.ae/20230308/الترويكا-الأوروبية-قلقون-بشأن-معدلات-تخصيب-اليورانيوم-في-إيران-1074477614.html
الترويكا الأوروبية: قلقون بشأن معدلات تخصيب اليورانيوم في إيران
الترويكا الأوروبية: قلقون بشأن معدلات تخصيب اليورانيوم في إيران
أعربت "الترويكا" الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن قلقها البالغ إزاء أنشطة إيران الأخيرة فيما يخص تخصيب اليورانيوم. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T13:32+0000
2023-03-08T13:32+0000
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القاهرة- سبوتنيك. دعت دول فرنسا وألمانيا وبريطانيا إيران إلى الوفاء بالتزاماتها وفق خطة العمل الشاملة المشتركة والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.ونشرت وزارة الخارجية البريطانية بيانًا مشتركًا، تم توجيهه إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكدت فيه الدول الثلاث قلقها البالغ إزاء معدلات تخصيب اليورانيوم ومخزونه الذي وصل مستويات غير مسبوقة، بجانب تركيب طهران لمجموعات جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.ودعا البيان طهران إلى إعادة تركيب جميع المعدات التي تراها الوكالة الدولية ضرورية من أجل السماح لها بإجراء أعمال المراقبة والتحقق على البرنامج النووي الإيراني وفق خطة العمل الشاملة المشتركة.كما جددت الدول الثلاث دعوتها إلى إيران بعدم الشروع في أعمال أخرى متعلقة بتخصيب اليورانيوم.وكانت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية قد نقلت عن مصدرين دبلوماسيين كبيرين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفت، الأسبوع الماضي، أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم إلى 84%.وذكرت: "تحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية توضيح كيفية تكديس إيران لليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 84% - وهو أعلى مستوى وجده المفتشون في البلاد حتى الآن، وتركيزا يقل بنسبة 6% فقط عن المطلوب لسلاح نووي".وأضافت أن "إيران كانت قد أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت سابق، أن أجهزة الطرد المركزي لديها مهيأة لتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60%".من جهتها، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها على علم بالتقارير الإعلامية الأخيرة عن مستويات تخصيب اليورانيوم في إيران.وأوضحت وكالة الطاقة الذرية عبر حسابها على "تويتر"، أنها تبحث مع إيران نتائج أنشطة التحقق الأخيرة للوكالة، على أن يتم إبلاغ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنتائج.
https://sputnikarabic.ae/20230223/الطاقة-الذرية-الإيرانية-ترد-مجددا-على-مزاعم-الوكالة-الدولية-بشأن-تخصيب-اليورانيوم-1073908193.html
https://sputnikarabic.ae/20230221/إيران-تسييس-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يشوه-مهنيتها-وهدفنا-تخصيب-اليورانيوم-بنسبة-60-1073821282.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار ألمانيا, أخبار فرنسا , بريطانيا, الملف النووي الإيراني
إيران, أخبار إيران, أخبار ألمانيا, أخبار فرنسا , بريطانيا, الملف النووي الإيراني

الترويكا الأوروبية: قلقون بشأن معدلات تخصيب اليورانيوم في إيران

13:32 GMT 08.03.2023
© AFP 2023 / Majid Asgaripour / مفاعل نووي في إيران
مفاعل نووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
© AFP 2023 / Majid Asgaripour /
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أعربت "الترويكا" الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن قلقها البالغ إزاء أنشطة إيران الأخيرة فيما يخص تخصيب اليورانيوم.
القاهرة- سبوتنيك. دعت دول فرنسا وألمانيا وبريطانيا إيران إلى الوفاء بالتزاماتها وفق خطة العمل الشاملة المشتركة والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ونشرت وزارة الخارجية البريطانية بيانًا مشتركًا، تم توجيهه إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكدت فيه الدول الثلاث قلقها البالغ إزاء معدلات تخصيب اليورانيوم ومخزونه الذي وصل مستويات غير مسبوقة، بجانب تركيب طهران لمجموعات جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.
المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
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23 فبراير, 08:24 GMT
ودعا البيان طهران إلى إعادة تركيب جميع المعدات التي تراها الوكالة الدولية ضرورية من أجل السماح لها بإجراء أعمال المراقبة والتحقق على البرنامج النووي الإيراني وفق خطة العمل الشاملة المشتركة.
كما جددت الدول الثلاث دعوتها إلى إيران بعدم الشروع في أعمال أخرى متعلقة بتخصيب اليورانيوم.
وكانت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية قد نقلت عن مصدرين دبلوماسيين كبيرين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفت، الأسبوع الماضي، أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم إلى 84%.
وذكرت: "تحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية توضيح كيفية تكديس إيران لليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 84% - وهو أعلى مستوى وجده المفتشون في البلاد حتى الآن، وتركيزا يقل بنسبة 6% فقط عن المطلوب لسلاح نووي".
البرلمان الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
إيران: تسييس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشوه مهنيتها وهدفنا تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%
21 فبراير, 11:05 GMT
وأضافت أن "إيران كانت قد أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت سابق، أن أجهزة الطرد المركزي لديها مهيأة لتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60%".
من جهتها، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها على علم بالتقارير الإعلامية الأخيرة عن مستويات تخصيب اليورانيوم في إيران.
وأوضحت وكالة الطاقة الذرية عبر حسابها على "تويتر"، أنها تبحث مع إيران نتائج أنشطة التحقق الأخيرة للوكالة، على أن يتم إبلاغ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنتائج.
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